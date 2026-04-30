Gyokeres tỏa sáng và kỷ lục của Alvarez: Arsenal chia điểm kịch tính với Atletico Madrid Dù chịu nhiều áp lực, Viktor Gyokeres và Julian Alvarez đều nổ súng giúp Arsenal và Atletico Madrid cầm chân nhau 1-1 trong trận bán kết lượt đi Champions League kịch tính.

Trận bán kết lượt đi Champions League giữa Atletico Madrid và Arsenal tại Madrid đã khép lại với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính. Trong một đêm mà công nghệ VAR trở thành tâm điểm của những tranh cãi, giá trị của những ngôi sao hàng đầu đã lên tiếng đúng lúc. Viktor Gyokeres và Julian Alvarez, hai chân sút mang hai tâm thế khác biệt, đã cùng nhau tạo nên một màn đối đầu thượng hạng trên hàng công.

Gyokeres và Alvarez đã đối đầu trực diện trên đất Tây Ban Nha.

Viktor Gyokeres: Lời khẳng định đanh thép trước những hoài nghi

Đối với Viktor Gyokeres, 45 phút đầu tiên tại Madrid có thể coi là khoảng thời gian rực rỡ nhất của anh kể từ khi cập bến Arsenal. Chân sút người Thụy Điển đã trải qua một mùa giải ra mắt đầy sóng gió với những lời chỉ trích về khả năng kết nối lối chơi và hiệu suất ghi bàn không tương xứng với kỳ vọng.

Việc phải ngồi dự bị trong hai trận gần nhất là minh chứng cho sự sa sút niềm tin từ ban huấn luyện. Tuy nhiên, chấn thương bất ngờ của Kai Havertz đã mở ra cánh cửa trở lại đội hình xuất phát cho tiền đạo này. Gyokeres đã nắm bắt cơ hội một cách hoàn hảo với lối chơi càn lướt, khôn ngoan che chắn bóng trước David Hancko để mang về quả phạt đền ở phút 44. Trên chấm 11m, anh dứt điểm chìm đầy quyết đoán hạ gục Jan Oblak, đánh dấu màn đáp trả mạnh mẽ nhất dành cho những người từng hoài nghi mình.

Julian Alvarez: Bản lĩnh ngôi sao và cột mốc lịch sử tại Madrid

Phía bên kia chiến tuyến, Julian Alvarez đã trải qua một trận đấu với đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Dù khởi đầu đầy khó khăn với những tình huống dứt điểm bị David Raya cản phá và thậm chí mắc sai lầm dẫn đến quả phạt đền của đội khách, tiền đạo người Argentina vẫn chứng minh được tại sao anh là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của các ông lớn châu Âu.

Sự kiên trì của cựu sao Manchester City đã được đền đáp ở hiệp hai. Chính Alvarez là người tạo ra cơ hội cho Ademola Lookman, dẫn đến tình huống phạt góc khiến Ben White để bóng chạm tay trong vòng cấm. Phút 56, Alvarez lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa 1-1.

Alvarez cũng chứng tỏ giá trị.

Đáng chú ý, đây là pha lập công thứ 10 của Alvarez tại Champions League mùa giải 2025/26. Thành tích này giúp anh đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Atletico Madrid đầu tiên đạt mốc 10 bàn thắng trong một chiến dịch tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Thống kê này một lần nữa khẳng định vị thế không thể thay thế của anh trong sơ đồ của HLV Diego Simeone.

Cục diện mở cho trận tái đấu tại London

Trận hòa 1-1 phản ánh đúng cục diện giằng co và sự toan tính từ cả hai phía. Trong khi Arsenal cho thấy khả năng tận dụng sai lầm tốt, Atletico Madrid lại thể hiện bản lĩnh của một đội bóng không bao giờ bỏ cuộc dưới sự dẫn dắt của Simeone.

Màn trình diễn của Gyokeres và Alvarez không chỉ định đoạt kết quả trận lượt đi mà còn đặt ra những bài toán hóc búa cho cả hai chiến lược gia trước trận lượt về tại London. Với việc luật bàn thắng sân khách không còn hiệu lực, mọi kịch bản đều có thể xảy ra khi hai đội tái đấu để tranh tấm vé vào chơi trận chung kết.