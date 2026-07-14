Gyori ETO FC 2-2 Vikingur Reykjavik: Hai đội chia điểm Gyori ETO FC trở lại ETO Park sau thất bại gần nhất, trong khi Vikingur Reykjavik có lợi thế tinh thần nhờ phong độ và kết quả đối đầu.

Gyori ETO FC 2 - 2 Vikingur Reykjavik Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Gyori ETO FC tiếp đón Vikingur Reykjavik.

13' Gyori ETO FC ép sân Cầm bóng: Gyori ETO FC 63% - 37% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 0.

21' Thẻ vàng Phút 21': T. Ibrahimagic (Vikingur Reykjavik) nhận thẻ vàng (Tripping).

25' Gyori ETO FC ép sân Cầm bóng: Gyori ETO FC 63% - 37% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2.

31' Thẻ vàng Phút 31': R. Toth (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng (Tripping).

31' Thẻ vàng Phút 31': S. Schon (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

34' BÀN THẮNG! Vikingur Reykjavik (0-1) Phút 34': D. Hafsteinsson (Vikingur Reykjavik) lập công (kiến tạo: G. Sigurdsson). Tỷ số: 0 - 1.

34' Thẻ vàng Phút 34': S. Vladoiu (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

37' Gyori ETO FC ép sân Cầm bóng: Gyori ETO FC 66% - 34% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 3.

38' BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (1-1) Phút 38': M. Vitalis (Gyori ETO FC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

45+1' BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (2-1) Phút 45+1': S. Thorkelsson (Vikingur Reykjavik) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Gyori ETO FC ép sân Cầm bóng: Gyori ETO FC 68% - 32% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5.

55' BÀN THẮNG! Vikingur Reykjavik (2-2) Phút 55': D. Hafsteinsson (Vikingur Reykjavik) lập công (kiến tạo: H. Gudjonsson). Tỷ số: 2 - 2.

60' Thay người Phút 60' (Vikingur Reykjavik): A. Thrandarson vào sân thay N. Hansen.

61' Gyori ETO FC ép sân Cầm bóng: Gyori ETO FC 63% - 37% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 1.

67' Thay người Phút 67' (Gyori ETO FC): K. Banati vào sân thay S. Vladoiu.

67' Thay người Phút 67' (Gyori ETO FC): M. Szep vào sân thay R. Toth.

71' Thẻ vàng Phút 71': Z. Gavric (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

73' Gyori ETO FC ép sân Cầm bóng: Gyori ETO FC 62% - 38% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 0 - 1.

77' Thẻ vàng Phút 77': O. Borgthorsson (Vikingur Reykjavik) nhận thẻ vàng (Holding).

77' Thay người Phút 77' (Vikingur Reykjavik): V. Andrason vào sân thay D. Hafsteinsson.

77' Thay người Phút 77' (Vikingur Reykjavik): D. Atlason vào sân thay K. Gunnarsson.

84' Thay người Phút 84' (Gyori ETO FC): J. Zivkovic vào sân thay C. Bumba.

84' Thay người Phút 84' (Gyori ETO FC): M. Huszar vào sân thay N. Njie.

87' Gyori ETO FC ép sân Cầm bóng: Gyori ETO FC 62% - 38% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 0 - 1.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Vikingur Reykjavik): E. Agnarsson vào sân thay V. Ingimundarson.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': M. Csinger (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': M. Vitalis (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

KT Kết thúc: Gyori ETO FC 2-2 Vikingur Reykjavik Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 02:02 15/07/2026

Đội hình chính thức Gyori ETO FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Efrain Juarez Vikingur Reykjavik Sơ đồ 4-3-3 · HLV Solvi Ottesen 99 Samuel Petráš 2 Ștefan Vlădoiu 21 Márk Csinger 24 Miljan Krpić 23 Daniel Štefulj 27 Milán Vitális 6 Rajmund Tóth 17 Szabolcs Schön 80 Željko Gavrić 10 Claudiu Bumba 11 Nfansu Njie 47 Ögmundur Kristinsson 22 Karl Friðleifur Gunnarsson 4 Oliver Ekroth 2 Sveinn Gísli Þorkelsson 9 Helgi Guðjónsson 20 Tarik Ibrahimagić 23 Nikolaj Hansen 11 Daniel Hafsteinsson 19 Óskar Borgthórsson 10 Gylfi Sigurðsson 25 Valdimar Þór Ingimundarson Dự bị Gyori ETO FC 16 Balázs Megyeri 20 Barnabás Bíró 26 Ádám Umathum 37 Norbert Urblík 53 Bálint Selyem 75 Noel Csorba 18 Modou Lamin Mass 47 Ádám Décsy 90 Kevin Bánáti Vikingur Reykjavik 99 Uggi Johann Audunsson 6 Gunnar Vatnhamar 15 Róbert Orri Þorkelsson 24 Davíð Örn Atlason 7 Erlingur Agnarsson 8 Viktor Örlygur Andrason 69 Armann Ingi Finnbogason 21 Aron Elís Þrándarson 35 Thorri Ingólfsson Cập nhật đội hình lúc 23:31 14/07/2026

Gyori ETO FC Thống kê Vikingur Reykjavik 61% Kiểm soát bóng 39% 12 Dứt điểm 8 2 Trúng đích 2 5 Phạt góc 4 9 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Daniel Hafsteinsson Vikingur Reykjavik 2 bàn Milán Vitális Gyori ETO FC 1 bàn Gylfi Sigurðsson Vikingur Reykjavik 1 kiến tạo · điểm 6.9 Helgi Guðjónsson Vikingur Reykjavik 1 kiến tạo · điểm 6.2 Valdimar Þór Ingimundarson Vikingur Reykjavik Điểm 7.5 Tarik Ibrahimagić Vikingur Reykjavik Điểm 7.3

Thông tin trận đấu

Gyori ETO FC sẽ đối đầu Vikingur Reykjavik tại UEFA Champions League vào lúc 00:00 ngày 15/07/2026 trên sân ETO Park. Đây là cuộc chạm trán giữa một đội cần phản ứng sau kết quả gần nhất và một đội đang nắm lợi thế về sự tự tin.

Phong độ tạo khác biệt

Gyori ETO FC chỉ có một thất bại trong dữ liệu phong độ gần nhất. Dù thông tin này chưa đủ để đánh giá toàn diện màn trình diễn của đội bóng, nó cho thấy đại diện thi đấu trên sân ETO Park bước vào trận đấu với yêu cầu phải nhanh chóng lấy lại sự ổn định.

Ở phía đối diện, Vikingur Reykjavik giành chiến thắng trong trận gần nhất được cung cấp. Kết quả này có thể giúp đội khách nhập cuộc chủ động hơn, đặc biệt trong những thời điểm cần duy trì sự tập trung và kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Vikingur Reykjavik

Trong lần đối đầu gần nhất, Gyori ETO FC không giành chiến thắng, còn Vikingur Reykjavik là đội chiếm ưu thế. Xu hướng này tạo thêm điểm tựa tinh thần cho đội khách, đồng thời khiến Gyori ETO FC phải thận trọng trước những tình huống có thể làm thay đổi cục diện.

Tuy nhiên, kết quả đối đầu chỉ phản ánh một lần chạm trán và không thể thay thế cho màn trình diễn thực tế tại ETO Park. Gyori ETO FC vẫn có cơ hội kiểm soát trận đấu nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà và duy trì sự chắc chắn trong cách tổ chức.

Cuộc đấu phụ thuộc vào khả năng kiểm soát

Không có dữ liệu cụ thể về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay những cầu thủ vắng mặt, vì vậy chưa thể xác định cách hai đội sẽ bố trí nhân sự. Điểm then chốt nhiều khả năng nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai sót trong các thời điểm chuyển trạng thái.

Gyori ETO FC cần một cách tiếp cận cân bằng: đủ chủ động để tạo sức ép trên sân nhà nhưng không để khoảng trống giúp Vikingur Reykjavik phát huy lợi thế tâm lý. Trong khi đó, đội khách có thể hướng tới việc duy trì sự ổn định, chờ cơ hội từ những tình huống mà đối thủ mất tập trung.

Nhận định trước trận

Vikingur Reykjavik đang có hai lợi thế rõ ràng trong dữ liệu được cung cấp: chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả đối đầu thuận lợi. Gyori ETO FC lại sở hữu điểm tựa sân nhà ETO Park, nơi họ cần biến áp lực phản ứng sau thất bại thành động lực thi đấu.

Nhìn chung, trận đấu có thể diễn ra với sự giằng co về tâm lý và cách tiếp cận. Vikingur Reykjavik được đánh giá nhỉnh hơn về đà tinh thần, nhưng Gyori ETO FC vẫn có khả năng tạo ra thế trận cân bằng nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt những thời điểm gây sức ép.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Gyori ETO FC · 0 thắng 0 hòa Vikingur Reykjavik · 1 thắng Vikingur Reykjavik 1 - 0 Gyori ETO FC VR

Gyori ETO FC 5 trận gần nhất B T H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới Vikingur Reykjavik 5 trận gần nhất T T B T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới

Gyori ETO FC 0% Hòa 50% Vikingur Reykjavik 50% 0% 50% 50% Khuyến nghị: Combo Double chance : draw or Vikingur Reykjavik and -2.5 goals