Gyori ETO FC 2-2 Vikingur Reykjavik: Hai đội chia điểm
Gyori ETO FC trở lại ETO Park sau thất bại gần nhất, trong khi Vikingur Reykjavik có lợi thế tinh thần nhờ phong độ và kết quả đối đầu.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Gyori ETO FC tiếp đón Vikingur Reykjavik.
- 13'Gyori ETO FC ép sân
Cầm bóng: Gyori ETO FC 63% - 37% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 0.
- 21'Thẻ vàng
Phút 21': T. Ibrahimagic (Vikingur Reykjavik) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 25'Gyori ETO FC ép sân
Cầm bóng: Gyori ETO FC 63% - 37% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2.
- 31'Thẻ vàng
Phút 31': R. Toth (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 31'Thẻ vàng
Phút 31': S. Schon (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).
- 34'BÀN THẮNG! Vikingur Reykjavik (0-1)
Phút 34': D. Hafsteinsson (Vikingur Reykjavik) lập công (kiến tạo: G. Sigurdsson). Tỷ số: 0 - 1.
- 34'Thẻ vàng
Phút 34': S. Vladoiu (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).
- 37'Gyori ETO FC ép sân
Cầm bóng: Gyori ETO FC 66% - 34% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 3.
- 38'BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (1-1)
Phút 38': M. Vitalis (Gyori ETO FC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.
- 45+1'BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (2-1)
Phút 45+1': S. Thorkelsson (Vikingur Reykjavik) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Gyori ETO FC ép sân
Cầm bóng: Gyori ETO FC 68% - 32% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5.
- 55'BÀN THẮNG! Vikingur Reykjavik (2-2)
Phút 55': D. Hafsteinsson (Vikingur Reykjavik) lập công (kiến tạo: H. Gudjonsson). Tỷ số: 2 - 2.
- 60'Thay người
Phút 60' (Vikingur Reykjavik): A. Thrandarson vào sân thay N. Hansen.
- 61'Gyori ETO FC ép sân
Cầm bóng: Gyori ETO FC 63% - 37% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 1.
- 67'Thay người
Phút 67' (Gyori ETO FC): K. Banati vào sân thay S. Vladoiu.
- 67'Thay người
Phút 67' (Gyori ETO FC): M. Szep vào sân thay R. Toth.
- 71'Thẻ vàng
Phút 71': Z. Gavric (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).
- 73'Gyori ETO FC ép sân
Cầm bóng: Gyori ETO FC 62% - 38% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 0 - 1.
- 77'Thẻ vàng
Phút 77': O. Borgthorsson (Vikingur Reykjavik) nhận thẻ vàng (Holding).
- 77'Thay người
Phút 77' (Vikingur Reykjavik): V. Andrason vào sân thay D. Hafsteinsson.
- 77'Thay người
Phút 77' (Vikingur Reykjavik): D. Atlason vào sân thay K. Gunnarsson.
- 84'Thay người
Phút 84' (Gyori ETO FC): J. Zivkovic vào sân thay C. Bumba.
- 84'Thay người
Phút 84' (Gyori ETO FC): M. Huszar vào sân thay N. Njie.
- 87'Gyori ETO FC ép sân
Cầm bóng: Gyori ETO FC 62% - 38% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 0 - 1.
- 90+2'Thay người
Phút 90+2' (Vikingur Reykjavik): E. Agnarsson vào sân thay V. Ingimundarson.
- 90+2'Thẻ vàng
Phút 90+2': M. Csinger (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).
- 90+2'Thẻ vàng
Phút 90+2': M. Vitalis (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).
- KTKết thúc: Gyori ETO FC 2-2 Vikingur Reykjavik
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 02:02 15/07/2026
Thông tin trận đấu
Gyori ETO FC sẽ đối đầu Vikingur Reykjavik tại UEFA Champions League vào lúc 00:00 ngày 15/07/2026 trên sân ETO Park. Đây là cuộc chạm trán giữa một đội cần phản ứng sau kết quả gần nhất và một đội đang nắm lợi thế về sự tự tin.
Phong độ tạo khác biệt
Gyori ETO FC chỉ có một thất bại trong dữ liệu phong độ gần nhất. Dù thông tin này chưa đủ để đánh giá toàn diện màn trình diễn của đội bóng, nó cho thấy đại diện thi đấu trên sân ETO Park bước vào trận đấu với yêu cầu phải nhanh chóng lấy lại sự ổn định.
Ở phía đối diện, Vikingur Reykjavik giành chiến thắng trong trận gần nhất được cung cấp. Kết quả này có thể giúp đội khách nhập cuộc chủ động hơn, đặc biệt trong những thời điểm cần duy trì sự tập trung và kiểm soát nhịp độ trận đấu.
Lợi thế đối đầu nghiêng về Vikingur Reykjavik
Trong lần đối đầu gần nhất, Gyori ETO FC không giành chiến thắng, còn Vikingur Reykjavik là đội chiếm ưu thế. Xu hướng này tạo thêm điểm tựa tinh thần cho đội khách, đồng thời khiến Gyori ETO FC phải thận trọng trước những tình huống có thể làm thay đổi cục diện.
Tuy nhiên, kết quả đối đầu chỉ phản ánh một lần chạm trán và không thể thay thế cho màn trình diễn thực tế tại ETO Park. Gyori ETO FC vẫn có cơ hội kiểm soát trận đấu nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà và duy trì sự chắc chắn trong cách tổ chức.
Cuộc đấu phụ thuộc vào khả năng kiểm soát
Không có dữ liệu cụ thể về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay những cầu thủ vắng mặt, vì vậy chưa thể xác định cách hai đội sẽ bố trí nhân sự. Điểm then chốt nhiều khả năng nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai sót trong các thời điểm chuyển trạng thái.
Gyori ETO FC cần một cách tiếp cận cân bằng: đủ chủ động để tạo sức ép trên sân nhà nhưng không để khoảng trống giúp Vikingur Reykjavik phát huy lợi thế tâm lý. Trong khi đó, đội khách có thể hướng tới việc duy trì sự ổn định, chờ cơ hội từ những tình huống mà đối thủ mất tập trung.
Nhận định trước trận
Vikingur Reykjavik đang có hai lợi thế rõ ràng trong dữ liệu được cung cấp: chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả đối đầu thuận lợi. Gyori ETO FC lại sở hữu điểm tựa sân nhà ETO Park, nơi họ cần biến áp lực phản ứng sau thất bại thành động lực thi đấu.
Nhìn chung, trận đấu có thể diễn ra với sự giằng co về tâm lý và cách tiếp cận. Vikingur Reykjavik được đánh giá nhỉnh hơn về đà tinh thần, nhưng Gyori ETO FC vẫn có khả năng tạo ra thế trận cân bằng nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt những thời điểm gây sức ép.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)