H'Hen Niê chi tiền mua 2 ha đất tặng hai anh trai sau sự cố nhầm lẫn hy hữu Hoa hậu H'Hen Niê vừa chia sẻ câu chuyện hy hữu khi vô tình chi tiền mua 2 ha đất tại Tây Nguyên cho hai anh trai do sự cố hiểu lầm trong quá trình tìm kiếm mặt bằng canh tác.

Hoa hậu H'Hen Niê vừa gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện hài hước về việc sở hữu 2 ha đất nông nghiệp tại khu vực Tây Nguyên. Thay vì mục đích ban đầu là tìm giúp bạn, số bất động sản này hiện đã được chuyển nhượng cho hai anh trai của cô do một sự cố hiểu lầm trong quá trình giao dịch.

Sự cố hiểu lầm dẫn đến giao dịch bất ngờ

Câu chuyện bắt đầu khi một người bạn tại Hà Nội nhờ H'Hen Niê tìm kiếm vài ha đất tại Tây Nguyên để canh tác cà phê và sầu riêng. Do bận rộn với vai trò chăm sóc gia đình trong năm 2026, nàng hậu đã nhờ em trai trực tiếp đi khảo sát các khu vực tiềm năng để hỗ trợ bạn.

H'Hen Niê chia sẻ hình ảnh hai anh trai. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, do hiểu sai ý định của chị gái, em trai của H'Hen Niê đã rủ thêm người anh thứ ba cùng đi xem đất với tâm thế mua cho gia đình. Sau khi chọn được vị trí ưng ý, hai anh em đã chủ động gọi điện yêu cầu chuyển tiền đặt cọc và thanh toán toàn bộ giá trị lô đất. Tin tưởng người thân, H'Hen Niê đã nhanh chóng hoàn tất các giao dịch tài chính mà không kiểm tra chi tiết thông tin pháp lý về người đứng tên.

Kết quả bất ngờ và phản ứng của người trong cuộc

Sự việc chỉ thực sự sáng tỏ khi các thủ tục giấy tờ hoàn tất. Toàn bộ 2 ha đất nông nghiệp đều đứng tên sở hữu của hai anh trai thay vì người bạn tại Hà Nội như dự tính ban đầu. Dù khá bất ngờ trước tình huống này, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vẫn vui vẻ chấp nhận và coi đây là món quà dành cho người thân.

H'Hen Niê thường hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên trong gia đình. Ảnh: FBNV

"Cuối cùng là mua cho hai anh em mỗi người 1 ha đất nông nghiệp. Chuyện đã lỡ, thôi chúc mừng hai anh em. Chúc hai anh em trồng trọt tốt, mùa màng bội thu", H'Hen Niê dí dỏm chia sẻ trên trang cá nhân. Hành động này nhận được nhiều sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng, phần lớn đánh giá cao sự hào phóng và tình cảm gắn bó của cô đối với gia đình.

Lối sống giản dị và ưu tiên giá trị gia đình

Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, H'Hen Niê luôn duy trì hình ảnh chân thành và mộc mạc. Cô thường xuyên chia sẻ về mong muốn hỗ trợ bố mẹ và anh chị em có cuộc sống ổn định hơn tại quê nhà thông qua các hoạt động trồng trọt và sản xuất nông nghiệp.

H'Hen Niê đang có cuộc sống hôn nhân êm ấm bên chồng và con gái đầu lòng. Ảnh: FBNV

Hiện tại, bên cạnh các hoạt động cộng đồng, H'Hen Niê dành phần lớn thời gian để chăm sóc con gái và vun vén tổ ấm. Những câu chuyện đời thường được cô chia sẻ không chỉ mang tính giải trí mà còn thể hiện phong cách sống gắn kết, luôn hướng về cội nguồn và người thân của nàng hậu.