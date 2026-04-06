Hà Lan 0-1 Algeria: Cú sốc tại Rotterdam và bài toán hiệu quả của Ronald Koeman Dù sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.20, đội tuyển Hà Lan vẫn phải nhận thất bại cay đắng 0-1 trước Algeria sau siêu phẩm cá nhân của Anis Hadj Moussa.

Một cơn địa chấn thực sự đã xảy ra tại thánh địa Stadion Feijenoord khi đội tuyển Hà Lan phơi áo với tỷ số 0-1 trước Algeria trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Đây là kết quả khó tin nếu nhìn vào diễn biến trên sân, nơi "Cơn lốc màu da cam" đã áp đặt một thế trận áp đảo nhưng lại gục ngã bởi sự sắc lẹm từ đối thủ trong những phút cuối.

Hà Lan thua sốc Algeria trên sân nhà với tỷ số tối thiểu.

Sự áp đảo vô vọng của hàng công Hà Lan

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Ronald Koeman đã dâng cao đội hình và liên tục vây hãm khung thành đội khách. Với sự cơ động của Tijjani Reijnders và Cody Gakpo, Hà Lan tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn. Phút thứ 8, Donyell Malen khiến các khán đài tại Rotterdam tiếc nuối khi cú dứt điểm hiểm hóc của anh lại đưa bóng tìm đến đúng cột dọc.

Sức ép nghẹt thở tiếp tục được duy trì khi mành lưới của Algeria đã rung lên ở phút thứ 10 sau cú đệm bóng của Reijnders. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà ngắn chẳng tày gang khi trọng tài xác định Summerville đã rơi vào thế việt vị trước đó. Trong suốt hiệp một, thủ thành Luca Zidane đã trở thành người hùng của Algeria với hàng loạt pha cứu thua xuất thần trước những cú sút từ Gakpo và Gravenberch.

Cú đòn trừng phạt mang tên Anis Hadj Moussa

Bước sang hiệp hai, HLV Ronald Koeman thực hiện nhiều sự thay đổi khi tung Memphis Depay và Justin Kluivert vào sân nhằm tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc. Tuy nhiên, sự xáo trộn này vô tình làm giảm nhịp độ tấn công mạch lạc của Hà Lan. Trong khi đội chủ nhà mải mê dâng cao, Algeria lại cho thấy sự lỳ lợm đáng kinh ngạc trong lối chơi phòng ngự phản công.

Phút 86, kịch bản tồi tệ nhất với người hâm mộ Hà Lan đã xảy ra. Từ một pha phản công chớp nhoáng, Anis Hadj Moussa nhận bóng bên cánh phải, thực hiện pha đi bóng kỹ thuật loại bỏ hàng thủ đối phương trước khi tung cú cứa lòng chân trái đẳng cấp. Bóng đi theo một quỹ đạo không thể cản phá, găm thẳng vào góc cao khung thành của Robin Roefs, ấn định chiến thắng tối thiểu cho đại diện Bắc Phi.

Anis Hadj Moussa ghi bàn duy nhất giúp Algeria giành chiến thắng.

Nghịch lý từ những con số thống kê

Thất bại này để lại nhiều nỗi lo cho Ronald Koeman khi Hà Lan kiểm soát hoàn toàn các chỉ số chuyên môn. Với xG lên tới 2.20 so với 0.48 của Algeria, đội chủ nhà đáng lẽ phải có được ít nhất hai bàn thắng. Sự kém duyên của các chân sút và sự xuất sắc của Luca Zidane đã tạo nên một trong những kết quả bất ngờ nhất trong loạt trận giao hữu quốc tế.

Thống kê Hà Lan Algeria Tỷ số 0 1 Bàn thắng kỳ vọng (xG) 2.20 0.48 Dứt điểm trúng đích 8 2 Tỷ lệ kiểm soát bóng 65% 35%

Kết quả này buộc ban huấn luyện Hà Lan phải rà soát lại khâu dứt điểm và khả năng chống phản công trước khi chính thức bước vào chiến dịch World Cup 2026. Ngược lại, Algeria đã chứng minh họ là một đối thủ vô cùng khó chịu với kỷ luật phòng ngự và khả năng tận dụng thời cơ tuyệt vời.