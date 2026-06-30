Hà Lan 1-1 Maroc (pen 2-3): Maroc giành chiến thắng Cuộc đối đầu đầy kịch tính tại Estadio BBVA khi cả Hà Lan và Maroc đều đang duy trì chuỗi trận bất bại ấn tượng. Với phong độ tương đồng, đây là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho tham vọng tiến sâu của cả hai đội bóng.

Hà Lan 1 - 1 (pen 2-3) Maroc Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu

Hà Lan tiếp đón Maroc.



Hà Lan tiếp đón Maroc. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 47' Thẻ vàng

Phút 47': I. Diop (Maroc) nhận thẻ vàng (Foul).



Phút 47': I. Diop (Maroc) nhận thẻ vàng (Foul). 71' Thay người

Phút 71' (Hà Lan): T. Koopmeiners vào sân thay N. Ake.



Phút 71' (Hà Lan): T. Koopmeiners vào sân thay N. Ake. 71' Thay người

Phút 71' (Hà Lan): W. Weghorst vào sân thay B. Brobbey.



Phút 71' (Hà Lan): W. Weghorst vào sân thay B. Brobbey. 72' BÀN THẮNG! Hà Lan (1-0)

Phút 72': C. Gakpo (Hà Lan) lập công (kiến tạo: C. Summerville). Tỷ số: 1 - 0.



Phút 72': (Hà Lan) lập công (kiến tạo: C. Summerville). Tỷ số: 1 - 0. 75' Thay người

Phút 75' (Maroc): A. Salah-Eddine vào sân thay C. Riad.



Phút 75' (Maroc): A. Salah-Eddine vào sân thay C. Riad. 79' Thay người

Phút 79' (Maroc): G. Yassine vào sân thay B. Diaz.



Phút 79' (Maroc): G. Yassine vào sân thay B. Diaz. 79' Thay người

Phút 79' (Maroc): S. El Mourabet vào sân thay A. Bouaddi.



Phút 79' (Maroc): S. El Mourabet vào sân thay A. Bouaddi. 86' Thay người

Phút 86' (Maroc): S. Rahimi vào sân thay A. Ounahi.



Phút 86' (Maroc): S. Rahimi vào sân thay A. Ounahi. 86' Thay người

Phút 86' (Hà Lan): J. Hato vào sân thay M. van de Ven.



Phút 86' (Hà Lan): J. Hato vào sân thay M. van de Ven. 86' Thay người

Phút 86' (Hà Lan): Q. Timber vào sân thay R. Gravenberch.



Phút 86' (Hà Lan): Q. Timber vào sân thay R. Gravenberch. 87' Thay người

Phút 87' (Maroc): C. Talbi vào sân thay B. El Khannouss.



Phút 87' (Maroc): C. Talbi vào sân thay B. El Khannouss. 90+1' BÀN THẮNG! Maroc (1-1)

Phút 90+1': I. Diop (Maroc) lập công (kiến tạo: C. Talbi). Tỷ số: 1 - 1.



Phút 90+1': (Maroc) lập công (kiến tạo: C. Talbi). Tỷ số: 1 - 1. 91' Hiệp phụ

Trận đấu bước vào hiệp phụ.



Trận đấu bước vào hiệp phụ. 110' Thay người

Phút 110' (Hà Lan): M. De Roon vào sân thay F. de Jong.



Phút 110' (Hà Lan): M. De Roon vào sân thay F. de Jong. 113' Thay người

Phút 113' (Hà Lan): J. Kluivert vào sân thay C. Gakpo.

Phút 113' (Hà Lan): J. Kluivert vào sân thay C. Gakpo. KT Kết thúc: Hà Lan 1-1 Maroc

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.



Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1. TỶ SỐ LUÂN LƯU: HÀ LAN 2-3 MOROCCO!!!

Trong loạt luân lưu, Morocco đã xuất sắc đánh bại Hà Lan với tỷ số 3-2. Trong khi Hà Lan có 3 lần đá hỏng, thì với Morocco, họ chỉ mắc lỗi 2 lần. Saibari là người hùng của Morocco với cú đá quyết định chính xác ở lượt đá thứ 5. Như vậy, Morocco là đội đi tiếp và gặp Canada ở vòng 1/8.

Cập nhật lúc 10:56 30/06/2026

Vào lúc 08:00 ngày 30/06/2026, sân vận động Estadio BBVA sẽ trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi chứng kiến màn so tài giữa Hà Lan và Maroc trong khuôn khổ World Cup. Đây không chỉ là cuộc chiến vì điểm số mà còn là màn khẳng định vị thế của hai đội bóng đang có phong độ cực kỳ ổn định trong thời gian qua.

Phong độ tương đồng và sự ổn định đáng nể

Nhìn vào dữ liệu thống kê gần đây, có thể thấy cả Hà Lan và Maroc đang thể hiện một bộ mặt rất giống nhau. Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với hành trang là chuỗi trận bất bại, cụ thể là giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa trong 3 lần ra sân gần nhất. Việc duy trì được sự ổn định này cho thấy hệ thống chiến thuật của cả hai huấn luyện viên đang vận hành trơn tru và các cầu thủ đang có điểm rơi phong độ tốt.

Đáng chú ý, sau hai chiến thắng liên tiếp, cả Hà Lan và Maroc đều vừa trải qua một trận hòa ở lượt đấu gần nhất. Điều này có thể coi là một khoảng lặng cần thiết để hai đội nhìn lại mình, điều chỉnh những sai sót nhỏ trước khi bước vào trận đánh lớn mang tính quyết định tại Estadio BBVA.

Lợi thế lịch sử và vị thế của Maroc

Dù phong độ hiện tại khá cân bằng, nhưng nếu xét về lịch sử đối đầu, Hà Lan đang nắm giữ một lợi thế tâm lý nhỏ. Trong lần chạm trán duy nhất được ghi nhận giữa hai đội, đại diện từ châu Âu đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, lịch sử chỉ mang tính chất tham khảo khi Maroc hiện tại đã vươn mình trở thành một thế lực thực sự.

Tại bảng đấu này, Maroc đang cho thấy sức mạnh đáng gờm khi đứng ở vị trí thứ 2 với 7 điểm tích lũy được. Con số này minh chứng cho lối chơi hiệu quả và khả năng chớp thời cơ tuyệt vời của đại diện Bắc Phi. Việc đứng trên nhiều đối thủ mạnh khác để chiếm giữ vị trí thứ 2 cho thấy Maroc không hề e ngại bất kỳ ông lớn nào, kể cả đó là "Cơn lốc màu da cam".

Nhận định chiến thuật: Sự thận trọng lên ngôi

Với tính chất quan trọng của trận đấu và phong độ đang vào phom của cả hai bên, nhiều khả năng hiệp một sẽ diễn ra với sự thận trọng cao độ. Hà Lan với truyền thống tấn công có thể sẽ chủ động kiểm soát bóng, nhưng họ sẽ phải đặc biệt dè chừng những pha phản công sắc lẹm của Maroc - đội bóng đã chứng minh được sự lỳ lợm để giành lấy 7 điểm sau các lượt trận.

Điểm mấu chốt của trận đấu có thể nằm ở khả năng tận dụng sai lầm của đối phương. Trong một thế trận chặt chẽ mà cả hai đều hiểu rõ sức mạnh của nhau, chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng của các ngôi sao hoặc một sai sót nơi hàng phòng ngự sẽ định đoạt kết quả tại Estadio BBVA. Người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một trận cầu đỉnh cao, nơi bản lĩnh và chiến thuật sẽ được đẩy lên giới hạn cao nhất.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

01/06/2017: Maroc 1 - 2 Hà Lan

Phong độ gần đây của Hà Lan

26/06/2026: Tunisia 1-3 Hà Lan (Thắng)

21/06/2026: Hà Lan 5-1 Thụy Điển (Thắng)

15/06/2026: Hà Lan 2-2 Nhật Bản (Hòa)

09/06/2026: Hà Lan 2-1 Uzbekistan (Thắng)

04/06/2026: Hà Lan 0-1 Algeria (Thua)

Phong độ gần đây của Maroc

25/06/2026: Maroc 4-2 Haiti (Thắng)

20/06/2026: Scotland 0-1 Maroc (Thắng)

14/06/2026: Brazil 1-1 Maroc (Hòa)

08/06/2026: Maroc 1-1 Na Uy (Hòa)

03/06/2026: Maroc 4-0 Madagascar (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Maroc 2 7 WWD

Phong độ và thống kê đội

Hà Lan (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 2 (1 sân nhà)

Hòa: 1 (1 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 10 bàn (TB: 3.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)

Maroc (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 2 (1 sân khách)

Hòa: 1 (1 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Netherlands: Không có thông tin chấn thương

Morocco: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Netherlands

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -3.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Netherlands or draw

Cập nhật đội hình lúc 07:21 30/06/2026

Đội hình chính thức

Hà Lan

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Ronald Koeman

Đội hình xuất phát:

1. Bart Verbruggen (G)

6. Jan Paul van Hecke (D)

4. Virgil van Dijk (D)

5. Nathan Aké (D)

22. Denzel Dumfries (M)

8. Ryan Gravenberch (M)

21. Frenkie de Jong (M)

15. Micky van de Ven (M)

24. Crysencio Summerville (F)

11. Cody Gakpo (F)

19. Brian Brobbey (F)

Dự bị:

23. Mark Flekken

13. Robin Roefs

25. Jorrel Hato

2. Lutsharel Geertruida

12. Mats Wieffer

16. Guus Til

7. Justin Kluivert

3. Marten de Roon

26. Quinten Timber

20. Teun Koopmeiners

14. Tijjani Reijnders

18. Donyell Malen

10. Memphis Depay

9. Wout Weghorst

17. Noa Lang

Maroc

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Mohamed Ouahbi

Đội hình xuất phát:

1. Yassine Bounou (G)

2. Achraf Hakimi (D)

14. Issa Diop (D)

18. Chadi Riad (D)

3. Noussair Mazraoui (D)

24. Neil El Aynaoui (M)

6. Ayyoub Bouaddi (M)

10. Brahim Díaz (M)

8. Azzedine Ounahi (M)

23. Bilal El Khannouss (M)

11. Ismael Saibari (F)

Dự bị: