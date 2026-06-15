Hà Lan 2-2 Nhật Bản: Đại tiệc kịch tính và 8 cột mốc lịch sử tại World Cup 2026
Trận hòa rượt đuổi tỷ số giữa Hà Lan và Nhật Bản không chỉ mang lại cảm xúc vỡ òa mà còn thiết lập hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử World Cup.
Trận mở màn bảng F World Cup 2026 trên sân vận động Dallas đã kết thúc với kịch bản không tưởng khi tuyển Hà Lan đánh rơi chiến thắng trước sự kiên cường của Nhật Bản. Sau hiệp một giằng co không bàn thắng, hiệp hai bùng nổ với 4 pha lập công, khép lại bằng kết quả hòa 2-2 đầy kịch tính.
Hiệp hai bùng nổ và màn rượt đuổi nghẹt thở
Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 51 khi trung vệ thủ quân Virgil van Dijk bật cao đánh đầu khai thông thế bế tắc từ quả tạt của Ryan Gravenberch. Tuy nhiên, niềm vui của người Hà Lan chỉ kéo dài 6 phút trước khi Takefusa Kubo kiến tạo cho Keito Nakamura dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1.
Đến phút 64, Crysencio Summerville một lần nữa đưa "Cơn lốc màu da cam" vượt lên dẫn trước bằng cú cứa lòng tinh tế. Dẫu vậy, tinh thần võ sĩ đạo của Nhật Bản đã lên tiếng ở phút 88. Daichi Kamada tận dụng tình huống lộn xộn sau quả phạt góc để ấn định tỷ số 2-2, buộc hai đội phải chia điểm trong một trận cầu mãn nhãn.
8 cột mốc thống kê lịch sử ghi dấu tại Dallas
Trận hòa này không chỉ là một kết quả đơn thuần mà còn để lại những dấu ấn sâu đậm về mặt số liệu chuyên môn:
- Bàn thắng muộn lịch sử: Pha lập công ở phút 88 của Daichi Kamada là bàn thắng muộn nhất Nhật Bản từng ghi tại World Cup. Đây cũng là bàn thua muộn thứ hai Hà Lan phải nhận làm thay đổi kết cục trận đấu trong thời gian chính thức.
- Lời nguyền dẫn trước: Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Hà Lan hai lần nắm lợi thế dẫn bàn nhưng vẫn không thể giành trọn 3 điểm.
- Bản lĩnh Samurai: Nhật Bản có lần thứ hai thoát thua sau khi bị dẫn trước hai lần tại một vòng chung kết World Cup, lặp lại kỳ tích trước Senegal năm 2018.
- Khắc tinh châu Á: Lần đầu tiên sau 6 lần chạm trán các đại diện châu Á tại World Cup, Hà Lan không thể giành chiến thắng. Số bàn thua ở trận này (2 bàn) thậm chí nhiều hơn tổng số bàn thua trong 5 lần đối đầu trước đó cộng lại (1 bàn).
- Kịch bản hiếm gặp: Đây là trận đấu đầu tiên kể từ năm 2014 (Đức vs Ghana) chứng kiến hiệp một hòa 0-0 nhưng kết thúc trận đấu với tỷ số hòa có 4 bàn thắng chia đều cho hai đội.
- Kỷ lục của Virgil van Dijk: Ở tuổi 34 và 341 ngày, Van Dijk trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn cho Hà Lan tại World Cup, chỉ sau Giovanni van Bronckhorst (35 tuổi 151 ngày). Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại một giải đấu lớn (World Cup/EURO).
- Màn ra mắt ấn tượng của Gravenberch: Tiền vệ này trở thành cầu thủ Hà Lan thứ hai kể từ năm 1966 đóng góp 2 kiến tạo ngay trong trận ra mắt World Cup, sánh ngang thành tích của Daley Blind năm 2014.
- Sự thay đổi về nhân sự: Lần đầu tiên sau 56 trận đấu tại World Cup, tuyển Hà Lan xuất quân với đội hình 11 cầu thủ hoàn toàn không thi đấu tại giải vô địch quốc gia trong nước (Eredivisie).