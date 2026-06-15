Hà Lan 2-2 Nhật Bản: Đại tiệc kịch tính và 8 cột mốc lịch sử tại World Cup 2026 Trận hòa rượt đuổi tỷ số giữa Hà Lan và Nhật Bản không chỉ mang lại cảm xúc vỡ òa mà còn thiết lập hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử World Cup.

Trận mở màn bảng F World Cup 2026 trên sân vận động Dallas đã kết thúc với kịch bản không tưởng khi tuyển Hà Lan đánh rơi chiến thắng trước sự kiên cường của Nhật Bản. Sau hiệp một giằng co không bàn thắng, hiệp hai bùng nổ với 4 pha lập công, khép lại bằng kết quả hòa 2-2 đầy kịch tính.

Cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Nhật Bản diễn ra kịch tính đúng như mong đợi.

Hiệp hai bùng nổ và màn rượt đuổi nghẹt thở

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 51 khi trung vệ thủ quân Virgil van Dijk bật cao đánh đầu khai thông thế bế tắc từ quả tạt của Ryan Gravenberch. Tuy nhiên, niềm vui của người Hà Lan chỉ kéo dài 6 phút trước khi Takefusa Kubo kiến tạo cho Keito Nakamura dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1.

Đến phút 64, Crysencio Summerville một lần nữa đưa "Cơn lốc màu da cam" vượt lên dẫn trước bằng cú cứa lòng tinh tế. Dẫu vậy, tinh thần võ sĩ đạo của Nhật Bản đã lên tiếng ở phút 88. Daichi Kamada tận dụng tình huống lộn xộn sau quả phạt góc để ấn định tỷ số 2-2, buộc hai đội phải chia điểm trong một trận cầu mãn nhãn.

8 cột mốc thống kê lịch sử ghi dấu tại Dallas

Trận hòa này không chỉ là một kết quả đơn thuần mà còn để lại những dấu ấn sâu đậm về mặt số liệu chuyên môn:

Trận đấu này ghi nhận nhiều thông số ấn tượng.