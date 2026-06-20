Hà Lan 5-1 Thụy Điển: Hà Lan giành chiến thắng Trận đại chiến giữa Netherlands và Sweden tại NRG Stadium hứa hẹn kịch tính khi đại diện Bắc Âu được đánh giá nhỉnh hơn trong ngày ra quân tại World Cup 2026.

Hà Lan 5 - 1 Thụy Điển Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hà Lan tiếp đón Thụy Điển.

5' BÀN THẮNG! Hà Lan (1-0) Phút 5': B. Brobbey (Hà Lan) lập công (kiến tạo: C. Gakpo). Tỷ số: 1 - 0.

17' BÀN THẮNG! Hà Lan (2-0) Phút 17': B. Brobbey (Hà Lan) lập công (kiến tạo: D. Dumfries). Tỷ số: 2 - 0.

46' Thay người Phút 46' (Hà Lan): D. Malen vào sân thay C. Summerville.

47' BÀN THẮNG! Hà Lan (3-0) Phút 47': C. Gakpo (Hà Lan) lập công (kiến tạo: D. Dumfries). Tỷ số: 3 - 0.

53' Thẻ vàng Phút 53': G. Gudmundsson (Thụy Điển) nhận thẻ vàng (Tripping).

54' BÀN THẮNG! Hà Lan (4-0) Phút 54': C. Gakpo (Hà Lan) lập công (kiến tạo: C. Summerville). Tỷ số: 4 - 0.

55' Thay người Phút 55' (Thụy Điển): A. Bernhardsson vào sân thay A. Elanga.

56' Thay người Phút 56' (Thụy Điển): J. Karlstrom vào sân thay B. Zeneli.

56' Thay người Phút 56' (Thụy Điển): B. Nygren vào sân thay L. Bergvall.

59' BÀN THẮNG! Thụy Điển (4-1) Phút 59': A. Elanga (Thụy Điển) lập công (kiến tạo: A. Isak). Tỷ số: 4 - 1.

59' Thay người Phút 59' (Hà Lan): F. de Jong vào sân thay T. Koopmeiners.

59' Thay người Phút 59' (Hà Lan): T. Reijnders vào sân thay G. Til.

72' Thay người Phút 72' (Hà Lan): B. Brobbey vào sân thay M. Depay.

75' Thẻ vàng Phút 75': Y. Ayari (Thụy Điển) nhận thẻ vàng (Holding).

79' Thay người Phút 79' (Thụy Điển): Y. Ayari vào sân thay T. Ali.

80' Thẻ vàng Phút 80': L. Bergvall (Thụy Điển) nhận thẻ vàng (Roughing).

89' BÀN THẮNG! Hà Lan (5-1) Phút 89': C. Summerville (Hà Lan) lập công (kiến tạo: M. Depay). Tỷ số: 5 - 1.

90' Thay người Phút 90' (Hà Lan): C. Gakpo vào sân thay N. Lang.

90+3' Thay người Phút 90+3' (Thụy Điển): G. Gudmundsson vào sân thay E. Stroud.

KT Kết thúc: Hà Lan 5-1 Thụy Điển Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 1.

Cập nhật lúc 01:57 21/06/2026

Vào lúc 0h00 ngày 21/06/2026, sân vận động NRG Stadium sẽ trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi Netherlands đối đầu với Sweden trong khuôn khổ vòng bảng World Cup. Đây là cuộc chạm trán giữa hai trường phái bóng đá đặc sắc của châu Âu, nơi bản sắc tấn công quyến rũ đối đầu với sự kỷ luật và thực dụng.

Bối cảnh trận đấu và phong độ hiện tại

Cả Netherlands và Sweden đều bước vào giải đấu với kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Hiện tại, cả hai đội vẫn chưa thi đấu trận chính thức nào trong mùa giải mới, đồng nghĩa với việc họ đang sở hữu nền tảng thể lực sung mãn nhất. Với 0 trận thắng, 0 trận hòa và 0 trận thua, bảng thống kê hiện tại là một tờ giấy trắng, chờ đợi những khoảnh khắc bùng nổ đầu tiên tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đáng chú ý, hiệu số bàn thắng bại của cả hai cũng đang ở mức cân bằng tuyệt đối. Điều này tạo ra một kịch bản khó lường, khi cả hai huấn luyện viên đều có cơ hội thử nghiệm những quân bài chiến thuật tối ưu nhất mà không bị áp lực từ các kết quả trước đó đè nặng.

Lịch sử đối đầu: Lợi thế mong manh cho Netherlands

Nhìn lại quá khứ, những cuộc đối đầu giữa Netherlands và Sweden luôn diễn ra vô cùng căng thẳng. Trong 2 lần chạm trán gần nhất được ghi nhận:

11/10/2017: Netherlands 2 - 0 Sweden

Netherlands 2 - 0 Sweden 07/09/2016: Sweden 1 - 1 Netherlands

Mặc dù Netherlands từng giành chiến thắng cách biệt 2 bàn vào năm 2017, nhưng Sweden đã cho thấy họ không dễ bị khuất phục với trận hòa 1-1 trước đó. Tuy nhiên, những con số này đã diễn ra từ khá lâu và đội hình của cả hai bên đã có nhiều thay đổi đáng kể về mặt nhân sự lẫn tư duy chiến thuật.

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Một tin vui cho cả hai đội tuyển khi tính đến thời điểm hiện tại, cả Netherlands và Sweden đều không ghi nhận bất kỳ trường hợp chấn thương hay treo giò đáng tiếc nào. Việc sở hữu lực lượng mạnh nhất cho phép các chuyên gia kỳ vọng vào một trận đấu chất lượng chuyên môn cao, nơi những ngôi sao hàng đầu có thể phô diễn kỹ thuật cá nhân trong sơ đồ chiến thuật tối ưu.

Phân tích chuyên sâu và dự đoán kết quả

Dù Netherlands luôn được coi là ông lớn của bóng đá thế giới, nhưng các chỉ số dự báo lại đang nghiêng về phía đại diện Bắc Âu. Cụ thể, khả năng giành chiến thắng của Sweden được đánh giá lên tới 45%, ngang bằng với tỷ lệ xảy ra một kết quả hòa (45%). Trong khi đó, cơ hội để "Cơn lốc màu Da cam" giành trọn 3 điểm chỉ dừng lại ở mức 10%.

Về mặt ghi bàn, các chuyên gia nhận định đây có thể không phải là một trận đấu bùng nổ quá nhiều bàn thắng từ phía đội chủ nhà Netherlands (dưới 2.5 bàn), trong khi Sweden có biên độ an toàn cao hơn (dưới 5.5 bàn). Tuy nhiên, xu hướng chung vẫn ủng hộ một kịch bản có bàn thắng được ghi cho cả hai bên.

Dự đoán chung cuộc: Sweden có khả năng giành chiến thắng hoặc ít nhất là một trận hòa trong một thế trận có trên 2.5 bàn thắng được ghi.

Cập nhật đội hình lúc 23:25 20/06/2026

Đội hình chính thức

Netherlands

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Ronald Koeman

Đội hình xuất phát:

1. Bart Verbruggen (G)

22. Denzel Dumfries (D)

4. Virgil van Dijk (D)

6. Jan Paul van Hecke (D)

15. Micky van de Ven (D)

8. Ryan Gravenberch (M)

21. Frenkie de Jong (M)

14. Tijjani Reijnders (M)

18. Donyell Malen (F)

19. Brian Brobbey (F)

11. Cody Gakpo (F)

Dự bị:

23. Mark Flekken

13. Robin Roefs

25. Jorrel Hato

5. Nathan Aké

2. Lutsharel Geertruida

12. Mats Wieffer

16. Guus Til

7. Justin Kluivert

3. Marten de Roon

20. Teun Koopmeiners

24. Crysencio Summerville

10. Memphis Depay

17. Noa Lang

9. Wout Weghorst

Sweden

Sơ đồ: 3-1-4-2

HLV: Graham Potter

Đội hình xuất phát:

23. Kristoffer Nordfeldt (G)

2. Gustaf Lagerbielke (D)

4. Isak Hien (D)

3. Victor Lindelöf (D)

16. Jesper Karlström (M)

21. Alexander Bernhardsson (M)

10. Benjamin Nygren (M)

18. Yasin Ayari (M)

5. Gabriel Gudmundsson (M)

17. Viktor Gyökeres (F)

9. Alexander Isak (F)

Dự bị: