Hà Lan chạm trán Nhật Bản tại World Cup 2026: "Cơn lốc" đối đầu kỷ luật thép Trận ra quân bảng F World Cup 2026 là bài kiểm tra hạng nặng cho Hà Lan trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ, trong khi Nhật Bản đang hưng phấn với chuỗi 6 trận toàn thắng.

Trận đấu giữa Hà Lan và Nhật Bản tại bảng F World Cup 2026 diễn ra vào lúc 03h00 ngày 15/6 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Dallas, Mỹ. Đây được xem là cuộc đối đầu định hình cục diện bảng đấu giữa một thế lực kỳ cựu của châu Âu và một đại diện châu Á đang có sự thăng tiến vượt bậc về mặt chiến thuật.

Sự tương phản về phong độ và tâm lý

Hà Lan bước vào chiến dịch World Cup 2026 với nhiều dấu hỏi về sự ổn định. Thầy trò HLV Ronald Koeman vừa kết thúc chuỗi 10 trận bất bại bằng thất bại trước Algeria và có chiến thắng không mấy thuyết phục trước Uzbekistan nhờ các pha lập công muộn. Lối chơi của "Cơn lốc màu da cam" hiện tại vẫn đang trong quá trình tìm lại bản sắc và sự kết nối giữa các tuyến.

Hà Lan không còn được đánh giá quá cao.

Trái ngược hoàn toàn, Nhật Bản đang thể hiện sức mạnh đáng gờm với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ lớn như Brazil và Anh. Đội quân của HLV Hajime Moriyasu là đội ghi nhiều bàn thắng nhất vòng loại AFC (54 bàn) và chỉ để lọt lưới 3 lần, cho thấy sự cân bằng tuyệt vời giữa hàng công và hệ thống phòng ngự.

Tổn thất lực lượng nghiêm trọng

Cả hai đội đều không có được đội hình mạnh nhất cho trận ra quân. Hà Lan chịu tổn thất nặng nề khi thủ môn số một Bart Verbruggen chấn thương hông, bên cạnh sự vắng mặt của Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten và đặc biệt là nhạc trưởng Xavi Simons. Mark Flekken dự kiến sẽ là người trấn giữ khung thành trong bối cảnh áp lực đè nặng lên hàng thủ.

Phía bên kia, Nhật Bản cũng mất đi tiền vệ trụ cột Wataru Endo và ngôi sao chạy cánh Kaoru Mitoma. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình với nhiều gương mặt đang thi đấu tại châu Âu giúp HLV Moriyasu có nhiều phương án thay thế khả dĩ để duy trì tính liên tục trong lối chơi tập thể.

Phân tích chiến thuật: Kiểm soát đối đầu Pressing

Hà Lan dưới thời Koeman thường vận hành sơ đồ 4-2-3-1, tập trung vào việc kiểm soát bóng và khai thác khoảng trống ở hai biên với sự dâng cao của Denzel Dumfries. Tuy nhiên, việc thiếu vắng Xavi Simons có thể khiến khả năng sáng tạo ở trung lộ bị hạn chế đáng kể, buộc họ phải phụ thuộc nhiều vào các tình huống đột phá cá nhân của Cody Gakpo.

Nhật Bản dự kiến sẽ triển khai sơ đồ 3-4-2-1 linh hoạt. Điểm mạnh của "Samurai Xanh" nằm ở khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh và áp sát tầm cao (high-pressing) chủ động. Điều này hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hàng tiền vệ Hà Lan trong việc triển khai bóng từ phần sân nhà.

Takefusa Kubo sẽ làm nên khác biệt cho Nhật Bản?

Điểm nóng trên sân

Cuộc đối đầu tại khu vực trung tuyến sẽ quyết định thành bại của trận đấu. Frenkie de Jong và Ryan Gravenberch sẽ phải đối mặt với sự cơ động của Daichi Kamada và Tanaka bên phía Nhật Bản. Ngoài ra, khả năng không chiến và chọn vị trí của Ayase Ueda sẽ là bài kiểm tra thực sự cho kinh nghiệm của trung vệ Virgil van Dijk.

Dự kiến đội hình xuất phát

Hà Lan (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Summerville, Reijnders, Gakpo; Depay.

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Summerville, Reijnders, Gakpo; Depay. Nhật Bản (3-4-2-1): Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H. Ito; Doan, Kamada, Tanaka, Nakamura; J. Ito, Kubo; Ueda.

Dù Hà Lan sở hữu những cá nhân đẳng cấp hơn, nhưng sự gắn kết và kỷ luật của Nhật Bản là vũ khí có thể san lấp khoảng cách về trình độ. Một kết quả hòa trong trận cầu cởi mở là kịch bản hoàn toàn khả thi cho cả hai đội.

Dự đoán kết quả: Hà Lan 2-2 Nhật Bản