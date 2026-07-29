Hà Lan cô độc giữa guồng quay HLV sau World Cup 2026 khi các đối thủ đồng loạt đổi tướng Sau World Cup 2026, 19 đội bóng đã thay tướng. Trong khi Pháp chọn Zidane, Đức đón Klopp, Hà Lan vẫn là ông lớn duy nhất chưa thể định hình tương lai.

Kỳ World Cup 2026 khép lại đã mở ra một trong những cuộc tái thiết băng ghế chỉ đạo quy mô lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới. Thống kê chỉ ra có tới 19 trong tổng số 48 đội tuyển tham dự quyết định thay đổi thuyền trưởng. Tuy nhiên, giữa làn sóng biến động chiến thuật dồn dập ấy, tuyển Hà Lan đang rơi vào thế cô đơn đầy rủi ro khi trở thành ông lớn duy nhất chưa thể xác định danh tính tân HLV trưởng.

Làn sóng thay tướng lịch sử sau kỳ World Cup 2026

Số lượng 19 đội tuyển chia tay HLV ngay sau giải đấu phản ánh áp lực thành tích khủng khiếp của bóng đá hiện đại. Các liên đoàn bóng đá hàng đầu không ngần ngại hành động nhanh chóng để khởi động chu kỳ phát triển mới. Đáng chú ý nhất là tuyển Pháp khi chính thức bổ nhiệm Zinedine Zidane thay thế Didier Deschamps, chấm dứt triều đại 12 năm đầy vinh quang.

Ở các đại diện châu Âu khác, biến động trên băng ghế chỉ đạo cũng diễn ra vô cùng dồn dập:

Đức: Bổ nhiệm Jurgen Klopp nhằm tái thiết lối chơi pressing hiện đại sau thất bại tại World Cup.

Bổ nhiệm Jurgen Klopp nhằm tái thiết lối chơi pressing hiện đại sau thất bại tại World Cup. Bồ Đào Nha: Trao ấn kiếm cho Jorge Jesus để mở ra kỷ nguyên mới.

Trao ấn kiếm cho Jorge Jesus để mở ra kỷ nguyên mới. Italy: Đón Roberto Mancini trở lại dẫn dắt "Azzurri".

Đón Roberto Mancini trở lại dẫn dắt "Azzurri". Bỉ & Croatia: Bỉ đặt niềm tin vào Mark van Bommel thay Rudi Garcia, trong khi Croatia tái hợp Slaven Bilic sau khi chia tay Zlatko Dalic.

Bài toán bế tắc của bóng đá Hà Lan

Hà Lan vẫn chưa tìm được người thay thế sau khi Koeman rời đi.

Trái ngược với sự dứt khoát của các đối thủ cạnh tranh, Liên đoàn Bóng đá Hà Lan đang lâm vào thế bị động. Việc Ronald Koeman tuyên bố chia tay sau màn trình diễn không đạt kỳ vọng tại World Cup 2026 đã để lại khoảng trống lớn. Dù Koeman thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm thuộc về bản thân, việc tìm kiếm người kế vị phù hợp lại đang trở thành bài toán hóc húa.

Hiện tại, Arne Slot - cựu thuyền trưởng Liverpool - đang là ứng viên sáng giá nhất được cân nhắc. Mặc dù vậy, quá trình thương thảo vẫn chưa thể hoàn tất do những vướng mắc về kế hoạch dài hạn và định hướng xây dựng lại đội hình cho "Cơn lốc màu da cam".

Sự chậm trễ này đặt Hà Lan vào thế bất lợi rõ rệt. Trong khi các đối thủ đã bắt đầu ổn định bộ khung chiến thuật cho chu kỳ mới, Hà Lan vẫn chưa có người đứng ra vạch lộ trình phát triển.

Sự tương phản với nhóm duy trì ổn định

Bức tranh quản trị sau World Cup 2026 chia thành hai trạng thái rõ rệt. Bên cạnh nhóm thay tướng, nhiều đội tuyển lựa chọn sự kiên định. Tây Ban Nha tiếp tục đặt niềm tin vào Luis de la Fuente, Anh giữ Thomas Tuchel, Brazil duy trì sự phục vụ của Carlo Ancelotti, còn Mỹ tiếp tục đàm phán gia hạn với Mauricio Pochettino. Riêng nhà vô địch Argentina dù sắp có sự thay đổi nhưng tương lai của Lionel Scaloni đã được xác định rõ ràng là sẽ tiếp tục làm việc đến cuối năm 2026.

Sự chần chừ của Liên đoàn Bóng đá Hà Lan khiến họ trở thành mảnh ghép còn trống duy nhất trong nhóm các thế lực hàng đầu thế giới. Nếu không sớm chốt hạ phương án trên băng ghế huấn luyện, đội tuyển Hà Lan sẽ đối mặt với nguy cơ tụt hậu ngay từ giai đoạn khởi đầu của chu kỳ World Cup tiếp theo.