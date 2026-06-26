Hà Lan đánh bại Tunisia 3-1: Đỉnh cao kiểm soát và kỷ lục lịch sử của Van Hecke Thầy trò Ronald Koeman khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng áp đảo 3-1 trước Tunisia, qua đó giành ngôi nhất bảng F với những thông số thống kê ấn tượng.

Chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Tunisia không chỉ giúp Hà Lan củng cố vị trí dẫn đầu bảng F mà còn gửi đi thông điệp đanh thép tới các đối thủ tại vòng knock-out. Thầy trò Ronald Koeman đã phô diễn một sức mạnh tập thể vượt trội, được cụ thể hóa qua những dấu ấn chuyên môn sâu sắc và các kỷ lục cá nhân ấn tượng.

Hà Lan áp đảo thế trận trước Tunisia. (Ảnh: Getty Images)

Sự áp đảo tuyệt đối từ hệ thống 4-3-3

Sự lấn lướt của đại diện lục địa già được thể hiện rõ nét qua thông số kiểm soát bóng. Đội bóng áo cam nắm giữ tới 72% thời lượng cầm bóng, biến trận đấu thành một cuộc dạo chơi về mặt chiến thuật. Khả năng luân chuyển bóng trơn tru giúp hệ thống 4-3-3 của Ronald Koeman vận hành liền mạch với 601 đường chuyền thành công, đạt tỷ lệ chính xác lên tới 92%.

Áp lực liên tục đã giúp Hà Lan tung ra tổng cộng 20 cú sút, trong đó có 7 lần trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt mức 1,68 cho thấy sự hiệu quả trong việc tạo ra các cơ hội ăn bàn rõ rệt. Việc áp đặt quyền kiểm soát tuyệt đối này đã hoàn toàn bóp nghẹt mọi nỗ lực phản kháng từ tuyến giữa của Tunisia.

Jan Paul van Hecke và cột mốc vô tiền khoáng hậu

Điểm sáng lớn nhất về mặt cá nhân gọi tên trung vệ Jan Paul van Hecke. Không chỉ trực tiếp ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 ở phút 62, Van Hecke còn thiết lập một kỷ lục chuyên môn lịch sử. Anh thực hiện thành công 131 đường chuyền, vượt qua mọi cột mốc của một tuyển thủ Hà Lan tại đấu trường thế giới kể từ khi dữ liệu được thu thập vào năm 1966.

Van Hecke trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đội tuyển quốc gia vừa nắm giữ kỷ lục chuyền bóng, vừa trực tiếp ghi bàn trong cùng một trận đấu tại World Cup. Với khả năng phòng ngự từ xa lẫn kỹ năng phát động tấn công thượng hạng, anh nhận điểm số cao nhất trận là 8,7.

Điểm tựa Virgil van Dijk và hiệu suất của Brian Brobbey

Thi đấu bên cạnh Van Hecke, đội trưởng Virgil van Dijk tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một thủ lĩnh. Trung vệ thuộc biên chế Liverpool đóng góp một đường kiến tạo bằng đầu chiến thuật cho bàn thắng thứ hai. Ở khía cạnh phòng ngự, anh duy trì sự áp đảo tuyệt đối khi thắng 100% trong các pha không chiến (6 lần) và có 8 pha tranh chấp tay đôi thành công, nhận điểm số 8,5.

Đẳng cấp của Van Dijk mang đến sự yên tâm cho hàng thủ tuyển Hà Lan. (Ảnh: Getty Images)

Trên mặt trận tấn công, Brian Brobbey cho thấy sự nhạy bén đáng sợ trong vòng cấm. Tiền đạo đang khoác áo Sunderland cụ thể hóa ưu thế của Hà Lan bằng pha dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0 ngay ở phút thứ 7. Đây là pha lập công thứ 3 của Brobbey tại giải đấu, giúp anh trở thành chân sút chủ lực của "Cơn lốc màu da cam".

Những thống kê lịch sử từ khoảnh khắc sớm nhất

Cách tiếp cận trận đấu trực diện của Hà Lan đã khiến Tunisia vỡ trận từ sớm. Tình huống đá phản lưới nhà của Ellyes Skhiri ở giây thứ 141 là bàn thắng sớm nhất mà Hà Lan có được tại World Cup sau hơn nửa thế kỷ, kể từ khi huyền thoại Johan Neeskens sút tung lưới Đức ở giây 86 vào năm 1974.

Bên cạnh đó, vũ khí bóng chết cũng đã trở lại sau gần một thập kỷ im hơi lặng tiếng. Cú đánh đầu của Van Hecke từ quả phạt góc của Tijjani Reijnders là lần đầu tiên Hà Lan ghi bàn từ tình huống cố định này tại World Cup kể từ pha lập công của Wesley Sneijder vào lưới Brazil năm 2014. Sự đa dạng trong các phương án tiếp cận khung thành đang biến Hà Lan thành một đối thủ cực kỳ khó lường tại vòng đấu loại trực tiếp.