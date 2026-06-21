Hà Lan đè bẹp Thụy Điển 5-1: Lời khẳng định đanh thép của Ronald Koeman tại World Cup 2026 Brian Brobbey và Cody Gakpo cùng lập cú đúp giúp Hà Lan vùi dập Thụy Điển 5-1, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng F World Cup 2026 sau màn trình diễn áp đảo về chiến thuật.

Đội tuyển Hà Lan vừa tạo nên một trong những màn trình diễn thuyết phục nhất tại lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026 khi vùi dập Thụy Điển với tỷ số đậm đà 5-1. Sau trận hòa 2-2 đầy thất vọng trước Nhật Bản, đoàn quân của HLV Ronald Koeman đã trút giận lên đại diện Bắc Âu bằng một lối chơi tấn công trực diện và vô cùng hiệu quả.

Canh bạc mang tên Brian Brobbey

Đối mặt với áp lực nặng nề từ dư luận, HLV Ronald Koeman đã thực hiện một thay đổi mang tính bước ngoặt trong đội hình xuất phát: sử dụng Brian Brobbey ở vị trí tiền đạo mục tiêu. Quyết định này ngay lập tức mang lại hiệu quả tối đa khi tiền đạo đang khoác áo Sunderland trở thành nỗi khiếp sợ cho hàng thủ Thụy Điển.

Ngay phút thứ 5, từ pha căng ngang chuẩn xác của Cody Gakpo bên hành lang cánh trái, Brobbey đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành mở tỷ số. Sự hưng phấn của "Cơn lốc màu da cam" tiếp tục được cụ thể hóa ở phút 17. Lần này, Denzel Dumfries sắm vai kiến tạo với đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện cho Brobbey hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm một chạm tinh tế.

Brobbey là điểm sáng trên hàng công của tuyển Hà Lan.

Sự bất lực của Graham Potter và hệ thống Thụy Điển

Bị dẫn trước hai bàn chóng vánh, Thụy Điển dưới sự dẫn dắt của HLV Graham Potter nỗ lực thay đổi sơ đồ để giành lại quyền kiểm soát trung lộ. Họ đã tạo ra một số cơ hội đáng chú ý từ đôi chân của Viktor Gyokeres và Yasin Ayari, nhưng thủ thành Bart Verbruggen đã chơi quá xuất sắc để bảo toàn mành lưới. Thậm chí, khi lưới của Hà Lan rung lên cuối hiệp một, trọng tài đã khước từ bàn thắng của Thụy Điển vì lỗi việt vị.

Bước sang hiệp hai, Hà Lan không hề có ý định giảm nhịp độ trận đấu. Phút 47, Dumfries tiếp tục có đường dọn cỗ thứ hai trong trận để Cody Gakpo nâng tỷ số lên 3-0. Cơn ác mộng của Thụy Điển lên đến đỉnh điểm ở phút 54, khi Gakpo hoàn tất cú đúp cho riêng mình sau pha phản công thần tốc được khơi mào từ tình huống mất bóng của Alexander Isak.

Dù Anthony Elanga gỡ lại một bàn danh dự ở phút 59 sau một nỗ lực cá nhân, nhưng đó là tất cả những gì đại diện Bắc Âu có thể làm được trong một ngày thi đấu dưới sức.

Elanga chỉ gỡ lại một bàn danh dự cho Thụy Điển.

Ngôi đầu bảng F gọi tên Hà Lan

Những phút cuối trận chứng kiến sự rệu rã của các học trò Graham Potter khi họ liên tục phải nhận thẻ vàng do ức chế tâm lý. Phút 89, cầu thủ vào sân thay người Crysencio Summerville ấn định chiến thắng 5-1 bằng một cú sút quyết đoán vào góc xa, khép lại ngày thi đấu thăng hoa của thầy trò Ronald Koeman.

Với kết quả này, Hà Lan chính thức vươn lên dẫn đầu bảng F với 4 điểm sau hai lượt trận. Trong khi đó, Thụy Điển (3 điểm) sẽ phải nỗ lực hết mình ở lượt đấu cuối cùng gặp Tunisia để hy vọng giành vé vào vòng knock-out.

Thông tin chi tiết trận đấu