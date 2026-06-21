Hà Lan hủy diệt Thụy Điển 5-1: Ronald Koeman tái hiện hình ảnh Cơn lốc màu da cam Chiến thắng đậm đà tại Houston giúp Hà Lan chiếm ngôi đầu bảng F World Cup 2026, đồng thời đánh dấu sự trở lại của lối chơi tấn công tổng lực đầy quyến rũ và hiệu quả.

Tại Houston, đội tuyển Hà Lan đã tạo nên một trong những màn trình diễn thuyết phục nhất kể từ đầu World Cup 2026. Chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển không chỉ mang về 3 điểm quý giá để độc chiếm ngôi đầu bảng F, mà còn là lời khẳng định đanh thép về bản sắc bóng đá tấn công mà HLV Ronald Koeman đang xây dựng.

Sự áp đảo của đại diện châu Âu được thể hiện rõ nét qua các chỉ số chuyên môn. Hà Lan kiểm soát hoàn toàn thế trận với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.47, áp đảo hoàn toàn con số 0.98 bên phía Thụy Điển. Những ngôi sao như Brian Brobbey, Cody Gakpo và Crysencio Summerville đã biến sân khấu tại Houston thành buổi diễn riêng của sắc cam rực lửa.

Quyết định nhân sự mang tính bước ngoặt của Ronald Koeman

Điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng này nằm ở khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh nhân sự của HLV Ronald Koeman. Thay đổi duy nhất trong đội hình xuất phát — việc đưa Brian Brobbey vào sân ngay từ đầu — đã mang lại hiệu quả tức thì. Tiền đạo đang khoác áo Sunderland tại giải Ngoại hạng Anh đã chứng minh tại sao ông thầy tin tưởng mình bằng một hiệu suất săn bàn đáng nể.

Chỉ trong vòng 17 phút đầu trận, Brobbey đã hoàn tất cú đúp bằng những pha dứt điểm đẳng cấp, trực tiếp đánh sập ý đồ chơi phòng ngự phản công của Thụy Điển. Sự càn lướt và khả năng chọn vị trí thông minh của chân sút này đã tạo ra khoảng trống mênh mông cho các vệ tinh xung quanh khai thác.

Brobbey đáp lại niềm tin của HLV Koeman bằng một cú đúp.

Hệ thống phòng ngự Thụy Điển tan vỡ trước những bài đánh biên

Trái ngược với sự thăng hoa của Hà Lan, đoàn quân của HLV Graham Potter đã có một ngày thi đấu dưới sức. Hệ thống phòng ngự vốn được coi là điểm tựa của Thụy Điển đã dễ dàng vụn vỡ trước những pha dàn xếp tấn công biên ở tốc độ cao của đối thủ. Cả ba bàn thua đầu tiên của đội bóng áo vàng xanh đều đến từ cùng một kịch bản: để hổng hành lang cánh và bất lực trước các quả căng ngang.

Thụy Điển gần như không có lời giải cho những pha căng ngang của đối thủ.

Các cầu thủ Hà Lan liên tục thực hiện những đường chuyền tầm thấp loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương. Ở phía trong, các tiền đạo mục tiêu luôn có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành trong tư thế không người kèm. Sự thiếu liên lạc giữa các trung vệ và hậu vệ biên của Thụy Điển đã bị trừng phạt không thương tiếc.

Dấu ấn từ băng ghế dự bị

Không dừng lại ở hiệp một, hiệp hai tiếp tục chứng kiến sự cao tay của Koeman khi ông tung Crysencio Summerville vào sân. Ngôi sao của West Ham chỉ mất ít phút để để lại dấu ấn với đường kiến tạo tinh tế giúp Cody Gakpo nâng tỷ số lên 4-0. Chính Summerville là người khép lại bữa tiệc bóng đá bằng pha solo và dứt điểm hiểm hóc ở phút 89, ấn định tỷ số 5-1.

Lời khẳng định của Cơn lốc màu da cam

Màn trình diễn tại Houston gợi nhớ về thời kỳ hoàng kim của bóng đá Hà Lan với lối chơi tấn công quyến rũ và đầy tính trình diễn. Từ những pha phối hợp nhóm nhỏ nhịp nhàng ở trung lộ đến các tình huống chuyển trạng thái thần tốc, mọi đường lên bóng của Hà Lan đều mang sức sát thương cực lớn.

Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, Hà Lan đã mở toang cánh cửa vào vòng knock-out. Trong khi đó, Thụy Điển sẽ phải đối mặt với trận chiến sinh tử ở lượt đấu cuối nếu muốn tiếp tục hành trình tại World Cup 2026. Sự trở lại của "Cơn lốc da cam" chắc chắn sẽ khiến các ứng cử viên vô địch khác phải dè chừng trong chặng đường sắp tới.