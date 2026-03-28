Hà Lan ngược dòng hạ Na Uy 2-1: Đẳng cấp Van Dijk và bài toán pressing của Koeman Virgil van Dijk và Tijjani Reijnders tỏa sáng giúp Hà Lan lội ngược dòng thắng Na Uy 2-1, trong trận cầu đầy cảm xúc tri ân huyền thoại Johan Cruyff tại Amsterdam.

Tuyển Hà Lan vừa giành chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Na Uy trong trận giao hữu tại Johan Cruyff Arena. Dù sớm bị dẫn trước bởi siêu phẩm của Andreas Schjelderup, bản lĩnh của đội trưởng Virgil van Dijk và sự sắc bén của Tijjani Reijnders đã giúp "Cơn lốc màu da cam" giữ lại chiến thắng trên sân nhà.

Virgil van Dijk: Điểm tựa bản lĩnh của người thủ lĩnh

Trong bối cảnh Hà Lan bất ngờ bị dội gáo nước lạnh ở phút 24, chính người đội trưởng Virgil van Dijk đã đứng ra để xoay chuyển cục diện. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự trước sức công phá của các chân sút Na Uy, trung vệ đang khoác áo Liverpool còn trực tiếp ghi bàn gỡ hòa quan trọng ở phút 35.

Từ quả phạt góc đầy ý đồ của Teun Koopmeiners, Van Dijk chọn vị trí thông minh, bật cao tung ra cú đánh đầu búa bổ vào lưới thủ thành Nyland. Bàn thắng này không chỉ cân bằng tỷ số mà còn giải tỏa áp lực tâm lý cực lớn cho các đồng đội. Sự hiện diện của Van Dijk trên sân chính là minh chứng cho việc kinh nghiệm và bản lĩnh của các ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh vẫn là "xương sống" trong lối chơi của HLV Ronald Koeman.

Tijjani Reijnders: Vai trò "số 10 ảo" đầy biến ảo

Điểm nhấn chuyên môn đáng chú ý nhất trong hiệp hai chính là bàn thắng ấn định tỉ số của Tijjani Reijnders ở phút 51. Reijnders cho thấy tại sao anh lại nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn với tư duy chọn vị trí nhạy bén và kỹ thuật dứt điểm quyết đoán.

Tijjani Reijnders ghi bàn quyết định cho Hà Lan.

Bàn thắng xuất phát từ nỗ lực bứt tốc của Cody Gakpo bên cánh trái, bóng được luân chuyển qua Denzel Dumfries trước khi Reijnders có mặt đúng lúc để dứt điểm tung lưới Na Uy từ cự ly gần. Khả năng xâm nhập vòng cấm như một tiền đạo ảo của Reijnders đang biến anh thành một vũ khí lợi hại của Hà Lan từ tuyến hai, mang lại giải pháp đột biến khi các tiền đạo mũi nhọn bị phong tỏa.

Khoảnh khắc tri ân Johan Cruyff và bản sắc bóng đá tổng lực

Trận đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt khi là ngày hội tưởng nhớ huyền thoại Johan Cruyff nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông. Phút thứ 14, toàn bộ khán giả tại Johan Cruyff Arena đã đứng dậy vỗ tay tri ân "Thánh Johan". Bầu không khí trang nghiêm nhưng đầy tự hào này như một lời nhắc nhở về bản sắc của bóng đá Hà Lan.

Việc thi đấu trên sân vận động mang tên ông, trong một trận đấu mà các cầu thủ trẻ như Kees Smit được trao cơ hội, chính là cách tốt nhất để thế hệ hậu bối tiếp nối triết lý bóng đá tổng lực. Di sản của Cruyff vẫn luôn là kim chỉ nam cho mọi bước tiến của đội tuyển quốc gia nước này.

Andreas Schjelderup: Điểm sáng từ nỗ lực của Na Uy

Dù hành quân tới Amsterdam mà không có sự phục vụ của bộ đôi trụ cột Erling Haaland và Martin Odegaard, Na Uy của HLV Stale Solbakken vẫn cho thấy sự khó chịu. Điểm sáng lớn nhất của đội khách chính là Andreas Schjelderup, tài năng 21 tuổi đã khiến cả cầu trường phải câm lặng với siêu phẩm mở tỉ số ở phút 24.

Andreas Schjelderup ghi bàn đẳng cấp.

Cú cứa lòng điệu nghệ của Schjelderup đưa bóng chạm cột dọc trước khi vào lưới, minh chứng cho kỹ thuật cá nhân thượng thừa của thế hệ cầu thủ mới tại Na Uy. Dù sau đó Na Uy lép vế về mặt thống kê và thực hiện tới 6 sự thay đổi người mang tính thử nghiệm, màn trình diễn của Schjelderup và nỗ lực của Strand Larsen ở cuối trận vẫn cho thấy Na Uy là một tập thể giàu tiềm năng.

Bài toán pressing: Điểm gợn trong chiến thắng của Hà Lan

Dù giành chiến thắng và lấn lướt về mọi chỉ số, đội trưởng Virgil van Dijk vẫn thẳng thắn chỉ ra những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự từ xa. Anh chia sẻ sau trận: "Vẫn còn nhiều việc phải làm. Có những lúc chúng tôi áp sát tốt, nhưng cũng có những lúc lại quá chậm nhịp".

Thống kê cho thấy Na Uy đôi khi vẫn dễ dàng thoát khỏi vòng vây của Hà Lan để tổ chức phản công nguy hiểm. Đây là một bài toán hóc búa cho Ronald Koeman khi World Cup 2026 đang đến gần. Hà Lan cần sự đồng bộ hơn giữa các tuyến nếu muốn thực sự cạnh tranh ngôi vương tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, với niềm tin từ các trụ cột và sự cổ vũ cuồng nhiệt, Hà Lan đang đi đúng lộ trình để trở thành đối trọng đáng gờm trong tương lai.