Hà Lan rời World Cup 2026 sau loạt luân lưu định mệnh trước Morocco Dẫn trước nhờ bàn thắng đầy cảm xúc của Cody Gakpo, nhưng Hà Lan để Morocco gỡ hòa ở phút bù giờ trước khi gục ngã 2-3 trên chấm luân lưu tại vòng 32 đội.

Cơn địa chấn tại World Cup 2026 tiếp tục gọi tên các ông lớn châu Âu. Sau khi đội tuyển Đức phải xách vali về nước, đến lượt Hà Lan trở thành nạn nhân tiếp theo trong một đêm kinh điển tại vòng 32 đội. Thất bại 2-3 trên chấm luân lưu trước Morocco không chỉ là dấu chấm hết cho hành trình của thầy trò HLV Ronald Koeman mà còn là minh chứng cho bản lĩnh quật cường của đại diện Bắc Phi.

Sự lấn lướt của những chú Sư tử Atlas

Dù Hà Lan bước vào trận đấu với tư cách cửa trên và chủ động kiểm soát bóng, nhưng Morocco mới là đội bóng định hình lối chơi ngay từ tiếng còi khai cuộc. Với hệ thống pressing tầm cao và khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh, Morocco khiến hàng tiền vệ của "Cơn lốc màu cam" liên tục mất phương hướng.

Phút 20, Neil El Aynaoui suýt chút nữa đã cụ thể hóa ưu thế của Morocco bằng một pha đánh đầu hiểm hóc sau quả phạt góc. Chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Bart Verbruggen mới giúp Hà Lan thoát khỏi bàn thua trông thấy. Sức ép từ đại diện châu Phi không hề thuyên giảm khi họ duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng ấn tượng, có lúc lên tới hơn 60% trong hiệp hai.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 35 khi VAR vào cuộc để xem xét một tình huống penalty tiềm năng cho Hà Lan. Tuy nhiên, sau những giây phút nghẹt thở, trọng tài xác định không có lỗi từ hậu vệ Morocco, khiến những nỗ lực tìm kiếm lợi thế sớm của đội bóng áo cam tan thành mây khói.

Khoảnh khắc của Cody Gakpo và nỗi đau tột cùng

Trong thế trận bế tắc, HLV Ronald Koeman đã thể hiện dấu ấn chiến thuật bằng việc tung Wout Weghorst vào sân. Sự thay đổi này ngay lập tức phát huy tác dụng ở phút 72. Từ một pha phối hợp sắc nét giữa Crysencio Summerville và Weghorst, bóng được dọn cỗ cho Cody Gakpo.

Tiền đạo của Liverpool dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Yassine Bounou, mở tỷ số cho Hà Lan. Đây là bàn thắng mang nặng giá trị tinh thần, bởi Gakpo vừa trải qua biến cố cá nhân đau lòng khi mất đi đứa con trai sắp chào đời. Hình ảnh anh ăn mừng trong sự chia sẻ của đồng đội đã trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất giải đấu.

Koeman lo lắng ngoài đường biên. Ảnh: Getty.

Bi kịch phút bù giờ và loạt đấu súng nghiệt ngã

Hà Lan đã ở rất gần tấm vé đi tiếp khi trận đấu bước sang những phút bù giờ. Tuy nhiên, Morocco đã chứng minh tại sao họ được coi là "ngựa ô" của giải đấu. Phút 90+1, từ một tình huống không chiến, Issa Diop bật cao đánh đầu dũng mãnh, đưa trái bóng găm thẳng vào lưới Verbruggen trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ Hà Lan.

Bàn gỡ hòa quý như vàng đưa trận đấu vào hiệp phụ. Tại đây, thể lực phi thường của Morocco tiếp tục gây khó khăn cho Hà Lan. Soufiane Rahimi suýt chút nữa đã kết liễu trận đấu ở phút 97 nếu Verbruggen không một lần nữa cứu thua xuất thần. Hai đội giằng co quyết liệt nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi, buộc phải phân định thắng thua trên chấm 11m.

Saibari đã sút quả penalty quyết định. Ảnh: Getty.

Trong loạt sút luân lưu đầy áp lực, bản lĩnh của người Hà Lan đã hoàn toàn vụn vỡ. Lần lượt Justin Kluivert, Jurrien Timber và Crysencio Summerville đều thực hiện hỏng ăn. Ngược lại, Morocco cho thấy sự lạnh lùng cần thiết để giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trên chấm luân lưu.

Thống kê trận đấu Hà Lan 1-1 Morocco (Pen: 2-3)

Thông số Hà Lan Morocco Bàn thắng 1 (Gakpo 72') 1 (Diop 90+1') Sút bóng (Trúng đích) 12 (4) 15 (7) Kiểm soát bóng 48% 52% Phạt góc 5 8

Thất bại này đánh dấu một mùa World Cup đáng quên của bóng đá châu Âu khi các đại diện hàng đầu liên tục ngã ngựa sớm. Với Morocco, chiến tích này đưa họ tiến sâu vào giải đấu với sự tự tin cao độ, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào phía trước.