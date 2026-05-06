Hà Lan tại World Cup 2026: Khi Cơn lốc màu da cam vượt qua nghịch cảnh chấn thương Đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng khi vắng bóng De Jong và Memphis Depay, HLV Ronald Koeman buộc phải chuyển đổi sang lối chơi thực dụng để hiện thực hóa giấc mơ vô địch World Cup 2026.

Đội tuyển Hà Lan bước vào chiến dịch World Cup 2026 với vị thế của một ứng viên hàng đầu, nhưng hành trình chinh phục đỉnh cao của họ đang bị đe dọa bởi cơn bão chấn thương quét qua đội hình chính. Trong bối cảnh hàng loạt trụ cột vắng mặt, người hâm mộ đang chờ đợi bản lĩnh của "Cơn lốc màu da cam" dưới bàn tay nhào nặn của Ronald Koeman.

Hà Lan là một trong những đội bóng rất đáng xem tại World Cup 2026.

Thách thức từ bảng F và bài toán nhân sự

Hà Lan nằm ở bảng F cùng với Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia. Dù Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Hà Lan (KNVB) đặt mục tiêu tối thiểu là lọt vào bán kết, HLV Ronald Koeman không giấu diếm tham vọng đưa đội bóng đến chức vô địch. Tuy nhiên, lộ trình này đang gặp trở ngại lớn khi các gương mặt chủ chốt như Xavi Simons (chấn thương dây chằng chéo trước), Jerdy Schouten, Frenkie de Jong và Memphis Depay đều không thể góp mặt.

Sự vắng mặt của các hạt nhân trong lối chơi buộc ban huấn luyện phải cân nhắc từ bỏ sơ đồ 4-3-3 tấn công tổng lực truyền thống. Thay vào đó, Hà Lan có thể chuyển sang một hệ thống thực dụng hơn, ưu tiên những cầu thủ có thể lực và khả năng tranh chấp mạnh mẽ để bù đắp cho sự thiếu hụt về kỹ thuật cá nhân ở tuyến giữa.

Ronald Koeman: Bản lĩnh giữa vòng xoáy áp lực

Dẫn dắt đội tuyển trong giai đoạn khó khăn này là Ronald Koeman, một chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm và là môn đồ ưu tú của trường phái bóng đá Johan Cruyff. Ông là người duy nhất tại Hà Lan thành công rực rỡ ở cả ba đội bóng lớn: Ajax, Feyenoord và PSV Eindhoven trên cả hai cương vị cầu thủ và huấn luyện viên.

Đáng chú ý, hành trình của Koeman tại World Cup lần này mang đậm dấu ấn cá nhân khi ông vừa phải chèo lái đội tuyển, vừa đồng hành cùng người vợ Bartina đang điều trị ung thư vú. Sự kiên cường của gia đình đã trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn cho vị chiến lược gia này trước những trận đánh lớn.

Koeman quyết tâm tạo kỳ tích cùng bóng đá Hà Lan giữa vô vàn khó khăn.

Hàng phòng ngự: Điểm tựa thép của Oranje

Khác với truyền thống tập trung vào hàng công, sức mạnh hiện tại của Hà Lan nằm ở hàng thủ với sự dẫn dắt của Virgil van Dijk. Ở tuổi 33, trung vệ thuộc biên chế Liverpool không chỉ là chốt chặn tin cậy mà còn là cánh tay nối dài của HLV Koeman trong việc vận hành chiến thuật.

Bên cạnh Van Dijk, Micky van de Ven nổi lên như một nhân tố quan trọng. Với tốc độ bứt tốc ấn tượng và khả năng tắc bóng mạnh mẽ, hậu vệ của Tottenham Hotspur đã khẳng định được vị trí chính thức trong đội hình xuất phát, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khung thành của Bart Verbruggen.

Cody Gakpo và kỳ vọng trên hàng công

Khi Memphis Depay vắng mặt, Cody Gakpo trở thành niềm hy vọng lớn nhất. Lối chơi đa năng của tiền đạo Liverpool cho phép anh hoạt động rộng, từ dạt cánh đến đá trung phong ảo. Hỗ trợ cho anh là Tijjani Reijnders, người được kỳ vọng sẽ thay thế vai trò điều tiết nhịp độ và sáng tạo mà Frenkie de Jong để lại.

Đội hình dự kiến tuyển Hà Lan tại World Cup 2026

Dưới đây là danh sách những cái tên cốt lõi được kỳ vọng sẽ giúp Hà Lan tiến sâu tại giải đấu lần này:

Vị trí Cầu thủ tiêu biểu Câu lạc bộ Thủ môn Bart Verbruggen Brighton & Hove Albion Hậu vệ Virgil van Dijk, Nathan Aké, Micky van de Ven Liverpool, Man City, Tottenham Tiền vệ Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners Man City, Liverpool, Juventus Tiền đạo Cody Gakpo, Donyell Malen, Wout Weghorst Liverpool, Roma, Ajax

Danh sách triệu tập tuyển Hà Lan tại World Cup 2026.

Dù gặp nhiều tổn thất về lực lượng, sức nóng từ các cổ động viên màu da cam tại Mỹ với điệu nhảy "Links Rechts" đặc trưng chắc chắn sẽ là nguồn năng lượng tiếp sức cho thầy trò Ronald Koeman vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất.