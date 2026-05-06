Hà Lan và Nhật Bản: Cuộc đua giành ngôi đầu bảng F World Cup 2026 Sở hữu dàn nhân sự đẳng cấp, Hà Lan đối mặt với thử thách lớn từ kỷ luật thép của Nhật Bản, trong khi Thụy Điển của Graham Potter sẵn sàng trở thành kẻ ngáng đường tại bảng F.

Bảng F của vòng chung kết World Cup 2026 được đánh giá là sự giao thoa thú vị giữa những giá trị truyền thống và các thế lực đang lên. Với tư cách là đội bóng có bề dày lịch sử và dàn nhân sự đang chinh chiến tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, Hà Lan nghiễm nhiên được xem là ứng cử viên số một cho vị trí dẫn đầu.

Cơn lốc màu da cam và sức mạnh từ hàng thủ

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ronald Koeman, đội tuyển Hà Lan mang đến giải đấu một trục xương sống cực kỳ vững chắc. Điểm tựa lớn nhất của họ nằm ở hàng phòng ngự, nơi quy tụ những cái tên đẳng cấp như đội trưởng Virgil van Dijk (34 tuổi), Nathan Aké (Man City), Micky van de Ven (Tottenham) và Jurriën Timber (Arsenal). Tuyến giữa với sự xuất hiện của Frenkie de Jong và Ryan Gravenberch đảm bảo khả năng kiểm soát nhịp độ, trong khi Cody Gakpo được kỳ vọng sẽ gánh vác trọng trách ghi bàn.

Hà Lan được xem là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí nhất bảng F.

Dù chịu tổn thất khi thiếu vắng Xavi Simons và De Ligt do chấn thương, chiều sâu đội hình vẫn cho phép Hà Lan tự tin hướng tới mục tiêu tiến xa. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của lão tướng Memphis Depay và sức trẻ của các nhân tố mới sẽ là chìa khóa để họ giải quyết các đối thủ trong bảng đấu.

Nhật Bản: Tham vọng phá bỏ giới hạn

Đối trọng lớn nhất của Hà Lan chính là Nhật Bản, đại diện ưu tú nhất của bóng đá châu Á. Không còn hài lòng với việc chỉ lọt vào vòng 1/8, thầy trò Hajime Moriyasu đang khao khát tiến sâu vào nhóm tinh anh toàn cầu bằng lối chơi kỷ luật và biến ảo.

Nhật Bản cũng đã dần khẳng định được vị thế của mình.

Dù không có sự phục vụ của Mitoma và Minamino, "Samurai Xanh" vẫn sở hữu những quân bài chiến thuật quan trọng. Đội trưởng Wataru Endo đóng vai trò máy quét ở giữa sân, tạo không gian cho những nhân tố sáng tạo như Takefusa Kubo và Daichi Kamada bùng nổ. Lối chơi pressing tầm cao và tốc độ chuyển trạng thái cực nhanh của Nhật Bản sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt cho bất kỳ hàng thủ nào.

Thụy Điển và Tunisia: Tìm kiếm sự đột biến

Thụy Điển bước vào World Cup 2026 với diện mạo hoàn toàn mới dưới bàn tay của Graham Potter. Sau chiến dịch vòng loại kịch tính và thành công tại vòng play-off, đội bóng Bắc Âu đang sở hữu những sát thủ vòng cấm như Viktor Gyökeres và Alexander Isak. Họ được dự báo sẽ là nhân tố có thể gây bất ngờ nếu các ông lớn sảy chân.

Trong khi đó, Tunisia đối mặt với áp lực lịch sử. Là quốc gia châu Phi từng dự 5 kỳ World Cup nhưng chưa một lần vượt qua vòng bảng, "Đại bàng Carthage" dưới sự chỉ đạo của Sabri Lamouchi đang nỗ lực tìm kiếm kỳ tích đầu tiên. Tuy nhiên, với nguồn lực hạn chế, đây sẽ là nhiệm vụ vô cùng khó khăn trước các đối thủ vượt trội về đẳng cấp.

Trận cầu tâm điểm định đoạt ngôi đầu

Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Hà Lan và Nhật Bản diễn ra vào ngày 14/6 được xem là trận "chung kết" sớm của bảng đấu. Kết quả trận đấu này không chỉ định đoạt vị trí nhất bảng mà còn tạo lợi thế tâm lý cực lớn cho hành trình tại vòng knock-out. Sự tỏa sáng của các cá nhân như Cody Gakpo hay Takefusa Kubo trong một thế trận chặt chẽ sẽ là yếu tố quyết định cục diện.