Hà Lan xô đổ kỷ lục của Brazil và bước tiến của cỗ xe tăng Đức tại World Cup 2026 Tuyển Hà Lan thiết lập cột mốc 14 trận bất bại tại World Cup trong khi cú đúp của Deniz Undav đưa Đức vào vòng knock-out sớm một lượt trận.

Sáng 21/06, World Cup 2026 chứng kiến những biến động lớn về cả cục diện bảng đấu lẫn những kỷ lục lịch sử. Trong khi Hà Lan phô diễn sức mạnh tấn công hủy diệt để vượt qua cột mốc của huyền thoại Brazil, đội tuyển Đức cũng đã chứng minh bản lĩnh của ứng viên vô địch bằng tấm vé đi tiếp sớm.

Hà Lan thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Trận đấu tại Houston đã trở thành sân khấu riêng của thầy trò HLV Ronald Koeman. Với chiến thắng áp đảo 5-1 trước Thụy Điển, "Cơn lốc màu da cam" không chỉ củng cố vị thế tại bảng đấu mà còn chính thức đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Oranje hiện đã sở hữu chuỗi 14 trận bất bại liên tiếp tại các kỳ World Cup, chính thức xô đổ kỷ lục 13 trận mà Brazil từng nắm giữ trong giai đoạn hoàng kim 1958-1966.

Hà Lan đè bẹp Thụy Điển với tỷ số 5-1.

Dù giành chiến thắng đậm, Hà Lan vẫn có những nỗi lo về nhân sự. Tiền vệ hạt nhân Frenkie de Jong, người rời sân ở phút 60, thừa nhận anh đang phải nén đau để thi đấu. Ngôi sao thuộc biên chế Barcelona kỳ vọng quá trình phục hồi sẽ diễn ra nhanh chóng để kịp góp mặt trong lượt trận cuối cùng của vòng bảng.

Đức giành vé sớm nhưng trả giá đắt

Tại bảng E, đội tuyển Đức đã chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out sau màn ngược dòng kịch tính 2-1 trước Bờ Biển Ngà. Người hùng của trận đấu là Deniz Undav, tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp muộn màng, giúp "Die Mannschaft" giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, niềm vui của người Đức không trọn vẹn khi trung vệ Nico Schlotterbeck dính chấn thương nghiêm trọng. HLV Julian Nagelsmann bày tỏ sự lo ngại về tình trạng dây chằng bên trong của học trò. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) vào ngày mai sẽ quyết định liệu trung vệ này có phải chia tay giải đấu sớm hay không. Đây sẽ là tổn thất lớn cho hệ thống phòng ngự của Đức trong hành trình sắp tới.

Cập nhật tình hình lực lượng các ông lớn

Tin vui đến với người hâm mộ Tam Sư khi Marcus Rashford đã trở lại sân tập. Trước đó, những lo ngại về chấn thương gân kheo sau trận thắng Croatia đã dấy lên nghi ngờ về khả năng ra sân của anh trong cuộc đối đầu với Ghana. Sự hiện diện của Rashford giúp HLV Thomas Tuchel có thêm phương án tấn công giàu tốc độ.

Rashford có thể ra sân trước Ghana.

Trái ngược với Anh, Brazil nhận tin dữ về Raphinha. Ngôi sao của Barcelona bị xác nhận dính chấn thương đùi và chắc chắn bỏ lỡ các trận còn lại của vòng bảng. Đội ngũ y tế của Selecao đang nỗ lực tối đa để giúp anh kịp trở lại cho vòng 1/8.

Những diễn biến ngoài lề đáng chú ý

World Cup 2026 cũng chứng kiến những tình huống hy hữu và rắc rối pháp lý ảnh hưởng đến chuyên môn. Miguel Almiron của Paraguay đã đi vào lịch sử theo cách không mong muốn khi trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ vì hành động che miệng đối với trọng tài. Tấm thẻ này khiến anh vắng mặt trong trận cầu sinh tử với Australia.

Trong khi đó, thủ quân Achraf Hakimi của Ma-rốc đang đối mặt với nguy cơ không thể nhập cảnh vào Mexico để thi đấu vòng knock-out. Rắc rối bắt nguồn từ các thủ tục tố tụng hình sự liên quan đến cáo buộc từ năm 2023 tại Pháp. Theo quy định của nước chủ nhà Mexico, những cá nhân đang trong quá trình xét xử hình sự có thể bị từ chối nhập cảnh, điều này đang đặt đội tuyển Ma-rốc vào tình thế báo động đỏ về mặt nhân sự.