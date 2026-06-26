Thể thao Hạ Mỹ kịch tính phút 98, Thổ Nhĩ Kỳ giành được 3 điểm tại World Cup Giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Mỹ nhờ pha lập công muộn của Ayhan tại SoFi Stadium, Thổ Nhĩ Kỳ giành được 3 điểm ở lượt cuối vòng bảng.

Thổ Nhĩ Kỳ 3 - 2 Mỹ Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp đón Mỹ.



Thổ Nhĩ Kỳ tiếp đón Mỹ. 3' BÀN THẮNG! Mỹ (0-1)

Phút 3': Auston Trusty (Mỹ) lập công (kiến tạo: Sebastian Berhalter). Tỷ số: 0 - 1.



Phút 3': (Mỹ) lập công (kiến tạo: Sebastian Berhalter). Tỷ số: 0 - 1. 10' BÀN THẮNG! Thổ Nhĩ Kỳ (1-1)

Phút 10': Arda Güler (Thổ Nhĩ Kỳ) lập công (kiến tạo: Baris Alper Yilmaz). Tỷ số: 1 - 1.



Phút 10': (Thổ Nhĩ Kỳ) lập công (kiến tạo: Baris Alper Yilmaz). Tỷ số: 1 - 1. 19' Thẻ vàng

Phút 19': Sebastian Berhalter (Mỹ) nhận thẻ vàng (Foul).



Phút 19': Sebastian Berhalter (Mỹ) nhận thẻ vàng (Foul). 31' BÀN THẮNG! Thổ Nhĩ Kỳ (2-1)

Phút 31': Baris Alper Yilmaz (Thổ Nhĩ Kỳ) lập công (kiến tạo: Orkun Kökçü). Tỷ số: 2 - 1.



Phút 31': (Thổ Nhĩ Kỳ) lập công (kiến tạo: Orkun Kökçü). Tỷ số: 2 - 1. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 49' BÀN THẮNG! Mỹ (2-2)

Phút 49': Sebastian Berhalter (Mỹ) lập công. Tỷ số: 2 - 2.



Phút 49': (Mỹ) lập công. Tỷ số: 2 - 2. 58' Thay người

Phút 58' (Mỹ): Timothy Weah vào sân thay Christian Pulisic.



Phút 58' (Mỹ): Timothy Weah vào sân thay Christian Pulisic. 76' Thay người

Phút 76' (Mỹ): Giovanni Reyna vào sân thay Sergiño Dest.



Phút 76' (Mỹ): Giovanni Reyna vào sân thay Sergiño Dest. 77' Thay người

Phút 77' (Mỹ): Brenden Aaronson vào sân thay Álex Zendejas.



Phút 77' (Mỹ): Brenden Aaronson vào sân thay Álex Zendejas. 77' Thay người

Phút 77' (Mỹ): Joe Scally vào sân thay Alex Freeman.



Phút 77' (Mỹ): Joe Scally vào sân thay Alex Freeman. 84' Thay người

Phút 84' (Thổ Nhĩ Kỳ): Zeki Çelik vào sân thay Çağlar Söyüncü.



Phút 84' (Thổ Nhĩ Kỳ): Zeki Çelik vào sân thay Çağlar Söyüncü. 84' Thay người

Phút 84' (Thổ Nhĩ Kỳ): Kenan Yıldız vào sân thay Can Yilmaz Uzun.



Phút 84' (Thổ Nhĩ Kỳ): Kenan Yıldız vào sân thay Can Yilmaz Uzun. 86' Thay người

Phút 86' (Mỹ): Weston McKennie vào sân thay Malik Tillman.



Phút 86' (Mỹ): Weston McKennie vào sân thay Malik Tillman. 88' Thay người

Phút 88' (Thổ Nhĩ Kỳ): Orkun Kökçü vào sân thay Kaan Ayhan.



Phút 88' (Thổ Nhĩ Kỳ): Orkun Kökçü vào sân thay Kaan Ayhan. 92' Thay người

Phút 92' (Thổ Nhĩ Kỳ): Oğuz Aydın vào sân thay Mert Müldür.



Phút 92' (Thổ Nhĩ Kỳ): Oğuz Aydın vào sân thay Mert Müldür. 92' Thay người

Phút 92' (Thổ Nhĩ Kỳ): Baris Alper Yilmaz vào sân thay İrfan Can Kahveci.



Phút 92' (Thổ Nhĩ Kỳ): Baris Alper Yilmaz vào sân thay İrfan Can Kahveci. 98' BÀN THẮNG! Thổ Nhĩ Kỳ (3-2)

Phút 98': Kaan Ayhan (Thổ Nhĩ Kỳ) lập công. Tỷ số: 3 - 2.



Phút 98': (Thổ Nhĩ Kỳ) lập công. Tỷ số: 3 - 2. KT Kết thúc: Thổ Nhĩ Kỳ 3-2 Mỹ

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.



Cập nhật lúc 11:04 26/06/2026

09:00 ngày 26/06/2026 - World Cup

Trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ tại SoFi Stadium không chỉ là một cuộc đối đầu về chuyên môn mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho cả hai đội tại kỳ World Cup này. Trong khi đội chủ nhà đang thăng hoa với những kết quả thuận lợi, đại diện từ châu Âu lại đứng trước áp lực nặng nề sau những màn trình diễn chưa như ý.

Sự tương phản về phong độ và tâm lý thi đấu

Mỹ bước vào cuộc đối đầu này với một trạng thái lý tưởng. Chuỗi 2 trận thắng liên tiếp gần đây đã minh chứng cho sự ổn định trong lối chơi và khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời của các cầu thủ. Sự hưng phấn này là vũ khí quan trọng nhất mà họ mang đến sân SoFi Stadium, nơi họ nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả nhà.

Trái ngược hoàn toàn, Thổ Nhĩ Kỳ đang trải qua những ngày tháng ảm đạm với 2 thất bại liên tiếp. Những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự và sự thiếu hiệu quả ở hàng công đã khiến họ đánh mất những điểm số quan trọng. Trận đấu tới đây sẽ là cơ hội để họ xoay chuyển cục diện và chứng minh năng lực của một đội bóng từng có những dấu ấn tại đấu trường quốc tế.

Điểm tựa lịch sử và lợi thế hiện tại

Dù đang có phong độ không tốt, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể tìm thấy niềm tin khi nhìn vào lịch sử đối đầu. Trong lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, đại diện châu Âu đã giành chiến thắng trước Mỹ. Tuy nhiên, số liệu thống kê này chỉ mang tính chất tham khảo khi bối cảnh hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Mỹ hiện tại sở hữu đội hình đồng đều và lối chơi hiện đại hơn so với lần gặp nhau trước đó.

Nhận định cục diện trận đấu

Với phong độ trái ngược, Mỹ được dự báo sẽ là đội chủ động kiểm soát thế trận và gây áp lực tầm cao ngay từ những phút đầu để tận dụng đà tâm lý. Thổ Nhĩ Kỳ, với tâm thế không còn đường lui, buộc phải chơi tập trung và kỷ luật hơn ở phần sân nhà trước khi nghĩ đến việc xuyên phá hàng thủ đối phương. Đây hứa hẹn sẽ là một màn so tài căng thẳng, nơi mà bản lĩnh và khả năng chịu áp lực sẽ định đoạt kết quả cuối cùng.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

08/06/2025: Mỹ 1 - 2 Thổ Nhĩ Kỳ

Phong độ gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ

20/06/2026: Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Paraguay (Thua)

14/06/2026: Úc 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ (Thua)

07/06/2026: Venezuela 1-2 Thổ Nhĩ Kỳ (Thắng)

02/06/2026: Thổ Nhĩ Kỳ 4-0 FYR Macedonia (Thắng)

01/04/2026: Kosovo 0-1 Thổ Nhĩ Kỳ (Thắng)

Phong độ gần đây của Mỹ

20/06/2026: Mỹ 2-0 Úc (Thắng)

13/06/2026: Mỹ 4-1 Paraguay (Thắng)

07/06/2026: Mỹ 1-2 Đức (Thua)

01/06/2026: Mỹ 3-2 Senegal (Thắng)

01/04/2026: Mỹ 0-2 Bồ Đào Nha (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ

Phong độ và thống kê đội

Thổ Nhĩ Kỳ (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: LL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 2 (1 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)

Mỹ (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 2 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 6 bàn (TB: 3.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Türkiye: Không có thông tin chấn thương

USA: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: USA

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 10%

Hòa: 45%

Khách thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: bàn

Khách: -3.5 bàn

Lời khuyên: Winner : USA

Cập nhật đội hình lúc 08:31 26/06/2026

Đội hình chính thức

Thổ Nhĩ Kỳ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: V. Montella

Đội hình xuất phát:

23. U. Çakır (G)

2. Z. Çelik (D)

15. O. Kabak (D)

14. A. Bardakcı (D)

13. E. Elmalı (D)

6. O. Kökçü (M)

5. S. Özcan (M)

24. O. Aydın (M)

8. A. Güler (M)

11. K. Yıldız (M)

21. B. Yılmaz (F)

Dự bị:

17. İ. Kahveci

22. K. Ayhan

10. H. Çalhanoğlu

1. M. Günok

4. Ç. Söyüncü

3. M. Demiral

12. A. Bayındır

20. F. Kadıoğlu

18. M. Müldür

19. Y. Akgün

16. İ. Yüksek

25. S. Akaydin

7. K. Aktürkoğlu

26. C. Uzun

9. D. Gül

Mỹ

Sơ đồ: 4-1-2-3

HLV: M. Pochettino

Đội hình xuất phát:

1. M. Turner (G)

23. J. Scally (D)

22. M. McKenzie (D)

12. M. Robinson (D)

6. A. Trusty (D)

8. W. McKennie (M)

14. S. Berhalter (M)

7. G. Reyna (M)

21. T. Weah (M)

9. R. Pepi (F)

11. B. Aaronson (M)

Dự bị: