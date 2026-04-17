Hà Nội chạm trán Becamex TP.HCM: Cơ hội bứt phá tại Hàng Đẫy vòng 19 V.League Sở hữu phong độ ấn tượng cùng lợi thế đối đầu tuyệt đối, Hà Nội hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Becamex TP.HCM để áp sát nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng V.League.

Vòng 19 V.League chứng kiến màn so tài đầy chênh lệch giữa Hà Nội và Becamex TP.HCM diễn ra lúc 19h15 ngày 17/4 tại sân vận động Hàng Đẫy. Trong khi đội bóng thủ đô đang hừng hực khí thế bám đuổi nhóm đua vô địch, đại diện đến từ miền Nam lại đang chật vật trong cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.

Một chiến thắng khó tuột khỏi tay Hà Nội.

Sức mạnh áp đảo từ điểm tựa Hàng Đẫy

Hà Nội bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell, đội chủ sân Hàng Đẫy đang dần tìm lại bản sắc với lối chơi kiểm soát bóng chủ động. Hiện tại, vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng chưa thể làm hài lòng tham vọng của đội bóng áo tím, và một chiến thắng trước Becamex TP.HCM là mệnh lệnh bắt buộc để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ xếp trên.

Trái ngược với sự thăng hoa của chủ nhà, Becamex TP.HCM đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. Thất bại 1-2 trước Phù Đổng Ninh Bình ở những phút cuối cùng không chỉ khiến họ dậm chân ở vị trí thứ 10 với 19 điểm, mà còn giáng đòn mạnh vào tâm lý thi đấu của toàn đội. Khoảng cách với nhóm nguy hiểm đang dần thu hẹp, buộc thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh phải chắt chiu từng điểm số dù phải làm khách tại Hà Nội.

Lịch sử đối đầu và tương quan lực lượng

Số liệu thống kê chỉ ra rằng Becamex TP.HCM là "đối thủ ưa thích" của đội bóng thủ đô. Kể từ năm 2022, Hà Nội vẫn duy trì thành tích bất bại trong 8 lần chạm trán gần nhất, trong đó có tới 6 chiến thắng. Sự áp đảo về mặt lịch sử cùng dàn nhân sự đồng đều là cơ sở để người hâm mộ tin vào một kết quả có lợi cho chủ nhà.

Về mặt lực lượng, HLV Harry Kewell đang có trong tay đội hình tối ưu nhất. Sự trở lại của những trụ cột sau chấn thương giúp ông dễ dàng triển khai sơ đồ 4-2-3-1 thiên về tấn công. Trong khi đó, đội khách chịu tổn thất lớn khi ngoại binh Elisha Bruce vắng mặt vì án treo giò (nhận đủ 3 thẻ vàng). Việc thiếu vắng máy quét quan trọng ở khu vực giữa sân sẽ khiến hệ thống phòng ngự của đội khách trở nên mong manh hơn trước sức ép liên tục từ phía Hà Nội.

Hà Nội có lợi thế sân nhà và lực lượng vượt trội.

Toan tính chiến thuật và những điểm nóng

Nhiều khả năng Hà Nội sẽ tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trọng tâm trong lối chơi của họ sẽ xoay quanh thủ quân Văn Quyết. Với nhãn quan chiến thuật sắc bén, Văn Quyết không chỉ là người điều tiết nhịp độ mà còn là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên hành lang cánh. Bên cạnh đó, sự cơ động của bộ đôi Hùng Dũng và Hai Long ở tuyến giữa sẽ giúp đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn khu vực trung lộ.

Bên phía Becamex TP.HCM, phương án khả dĩ nhất của HLV Đặng Trần Chỉnh là lùi sâu phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công. Hy vọng ghi bàn của họ sẽ đổ dồn lên vai tiền đạo Oduenyi. Tuy nhiên, để Oduenyi có bóng, những vệ tinh như Minh Khoa hay Tấn Tài cần phải đứng vững trước sức ép pressing tầm cao từ phía đối thủ.

Nhìn chung, với sự chênh lệch quá lớn về cả phong độ lẫn chất lượng nhân sự, Becamex TP.HCM khó lòng tạo nên bất ngờ tại Hàng Đẫy. Một chiến thắng cách biệt cho Hà Nội là kịch bản được giới chuyên môn dự báo trước.

Đội hình dự kiến:

Văn Chuẩn; Xuân Mạnh, Thành Chung, Đình Hai, Hoàng Hên; Hùng Dũng, Hai Long; Văn Toàn, Văn Quyết, David Fisher; Tuấn Hải Becamex TP.HCM (4-4-2): Minh Toàn; Tùng Quốc, Đình Khương, Đắc Vũ, Thanh Hậu; Tuấn Cảnh, Tấn Tài, Minh Khoa, Hugo Alves; Việt Cường, Oduenyi

Dự đoán tỷ số: Hà Nội 2-0 Becamex TP.HCM