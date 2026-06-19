Hà Nội chính thức mở màn PPA Tour Asia 2026: Cột mốc lịch sử của pickleball Việt Nam Vượt qua nhiều ứng viên, Hà Nội được chọn là điểm khởi đầu cho PPA Tour Asia 2026 với giải MB Hanoi Cup, khẳng định vị thế cường quốc mới của pickleball tại châu Á.

Ban tổ chức PPA Tour Asia vừa chính thức xác nhận Hà Nội sẽ là điểm dừng chân mở màn cho mùa giải 2026. Quyết định này không chỉ là một thông báo lịch trình thông thường, mà còn là lời khẳng định cho sức hút mãnh liệt và năng lực tổ chức của Việt Nam trên bản đồ pickleball chuyên nghiệp thế giới.

MB Hanoi Cup: Trận đánh lớn tại Mỹ Đình

Giải đấu mang tên MB Hanoi Cup dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 5 tháng 4 năm 2026 tại Nhà thi đấu Điền kinh trong nhà Mỹ Đình. Đây là sự kiện được xếp hạng 1000 điểm PPA dành cho nhà vô địch – cấp độ cao nhất trong hệ thống tính điểm của PPA Tour Asia, tương đương với các giải Grand Slam trong quần vợt về mặt uy tín và giá trị chuyên môn.

Việc lựa chọn Mỹ Đình làm địa điểm thi đấu cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng. Với không gian rộng lớn và tiêu chuẩn quốc tế, nhà thi đấu này hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về mặt kỹ thuật, từ mặt sân đến hệ thống chiếu sáng và khu vực khán đài cho hàng ngàn cổ động viên. Theo kế hoạch, cổng đăng ký cho các vận động viên sẽ chính thức mở vào cuối tháng 1 năm 2026.

Di sản từ thành công rực rỡ tại Đà Nẵng

Quyết định đặt niềm tin vào Hà Nội không phải là ngẫu nhiên. Nó được xây dựng dựa trên nền móng vững chắc từ MB Vietnam Cup 2025 tại TP. Đà Nẵng. Năm ngoái, giải đấu tại miền Trung đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự với lượng khán giả đến sân đạt mức kỷ lục, vượt xa mọi dự đoán của giới chuyên môn quốc tế.

Việc Hà Nội được chọn làm chặng mở màn PPA Tour Asia 2026 cho thấy pickleball Việt Nam đã đạt đủ uy tín về tổ chức và sức hút khán giả

Hiệu ứng truyền thông từ Đà Nẵng đã giúp hình ảnh pickleball Việt Nam phủ sóng toàn cầu. Chính bầu không khí cuồng nhiệt và sự chuyên nghiệp trong khâu vận hành tại Việt Nam đã thuyết phục PPA Tour Asia trao đặc quyền tổ chức chặng khai màn mùa giải mới cho thủ đô Hà Nội.

Sau kỷ lục khán giả tại Đà Nẵng năm 2025, Hà Nội tiếp tục được kỳ vọng tạo hiệu ứng mạnh với cộng đồng pickleball quốc tế

Cuộc hội ngộ của những ngôi sao thế giới

PPA Tour Asia 2026 hứa hẹn sẽ quy tụ dàn vận động viên tinh hoa nhất. Ban tổ chức kỳ vọng sự trở lại của các tay vợt hàng đầu thế giới đến từ Mỹ – cái nôi của bộ môn này. Đối với các vận động viên Việt Nam, đây là cơ hội vàng để cọ xát trực tiếp với những kỹ thuật đỉnh cao ngay trên sân nhà, thay vì phải di chuyển ra nước ngoài thi đấu.

Sau chặng dừng chân tại Hà Nội, hành trình của PPA Tour Asia sẽ tiếp tục di chuyển đến Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 14 đến 17 tháng 5 và kết thúc chuỗi ba chặng đầu tiên tại Ma Cao từ ngày 28 đến 31 tháng 5.

Việc Hà Nội trở thành "điểm phát bóng" đầu tiên của mùa giải 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng: từ một quốc gia có phong trào pickleball phát triển nhanh nhất khu vực, Việt Nam đang tiến dần đến vị thế của một trung tâm tổ chức các sự kiện thể thao đẳng cấp quốc tế chuyên nghiệp.