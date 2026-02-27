Đời sống Hà Nội còn nồm ẩm đến bao giờ? Năm nay có rét nàng Bân không? Hà Nội nồm ẩm đến khoảng 3/3 mới tạm hết, cuối tuần nhiệt độ vượt 30°C. Tháng 3 vẫn có không khí lạnh nhưng nhẹ, chưa thể biết có rét nàng Bân muộn.

Hà Nội đang trải qua thời tiết đúng kiểu mùa Xuân: trời nồm, trong nhà ẩm cả ngày, ngoài trời nhiều lúc có mưa. Nhiều người cảm thấy thời tiết không ra nóng không ra lạnh, không dễ chịu dù nhiệt độ khá vừa phải. Chiều 26/2, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội khoảng 25–26°C – nếu khô ráo thì đã có thể gọi là mát mẻ.

Từ 27/2 có nắng, đỡ nồm buổi trưa chiều

Chiều 26/2, Hà Nội có thể giảm hoặc tạnh hẳn mưa. Từ ngày 27/2, trời bắt đầu có nắng và nhờ đó đỡ hẳn nồm vào buổi trưa và chiều – người dân có thể tranh thủ giặt giũ, phơi phóng. Tuy nhiên, chưa thể gọi là hết hẳn nồm vì sáng sớm và tối vẫn rất ẩm.

Cuối tuần nhiệt độ vượt 30°C, Chủ Nhật nóng như mùa Hè

Có nắng lên thì nhiệt độ sẽ tăng. Cuối tuần này, dự báo nhiệt độ Hà Nội vượt 30°C. Thậm chí nhiệt độ cảm nhận cao nhất vào trưa và chiều Chủ Nhật 1/3 dự báo lên tới 34–35°C, thật sự nóng như mùa Hè.

Phải đến khoảng 3/3 Hà Nội mới tạm hết nồm ẩm

Phải đến khi không khí lạnh về (dù nhẹ), dự báo vào khoảng ngày 3/3, Hà Nội mới tạm hết nồm ẩm. Gần đây có rất ít đợt không khí lạnh, nếu có cũng chỉ nhẹ và ngắn, trong khi vài ngày tới nhiệt độ lại tăng cao đáng kể.

Năm nay có rét nàng Bân không?

Theo cách gọi dân gian, rét nàng Bân là đợt rét muộn ở miền Bắc vào khoảng tháng 3 Âm lịch. Năm nay, phải đến giữa tháng 4 Dương lịch thì tháng 3 Âm lịch mới bắt đầu, nên hiện tại chưa thể biết có đợt rét nào vào cuối tháng 4 Dương lịch hay không.

Tuy nhiên, nếu hiểu rét nàng Bân đơn giản là đợt rét muộn trong thời điểm trời đang ấm dần lên thì câu trả lời là có. Dự báo trong tháng 3 Dương lịch sẽ có vài đợt không khí lạnh nữa về miền Bắc, nhưng theo các mô hình dự báo hiện tại, các đợt không khí lạnh vẫn sẽ nhẹ và ngắn, không đến mức rét đậm, rét buốt.