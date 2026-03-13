Đời sống Hà Nội công bố lịch thi vào lớp 10 công lập năm 2026 Lịch thi vào lớp 10 công lập Hà Nội năm học 2026–2027 diễn ra ngày 30–31/5 với ba môn Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán; thí sinh thi chuyên làm thêm bài ngày 1/6

Lịch thi vào lớp 10 công lập Hà Nội năm 2026

Kỳ thi thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2026–2027 sẽ diễn ra trong hai ngày 30–31/5/2026. Thí sinh dự tuyển phải hoàn thành ba bài thi bắt buộc gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Đây là kỳ thi vào lớp 10 quan trọng đối với học sinh lớp 9 sau khi hoàn thành chương trình THCS.

Theo kế hoạch tuyển sinh được công bố, các môn thi được tổ chức theo từng buổi trong hai ngày, với thời gian làm bài khác nhau tùy từng môn. Trong đó, Ngữ văn và Toán thi theo hình thức tự luận, còn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày Buổi Môn thi/Bài thi Thời gian làm bài Giờ bắt đầu Giờ thu bài 30/5/2026 Sáng Ngữ văn 120 phút 8h00 10h00 30/5/2026 Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14h00 15h00 31/5/2026 Sáng Toán 120 phút 8h00 10h00 1/6/2026 Sáng Toán (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán, chuyên Tin học), Ngoại ngữ khác 150 phút 8h00 10h30 1/6/2026 Chiều Khoa học tự nhiên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lí, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học); Lịch sử và Địa lí (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch sử, chuyên Địa lí); Tiếng Anh 150 phút 14h00 16h30

Các môn thi bắt buộc trong kỳ thi vào lớp 10

Trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2026, tất cả thí sinh phải dự thi ba môn gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Môn Ngữ văn và Toán có thời gian làm bài 120 phút, còn môn Ngoại ngữ có thời gian làm bài 60 phút.

Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên, sau khi hoàn thành ba môn thi chung, các em tiếp tục làm thêm bài thi môn chuyên vào ngày 1/6/2026 với thời gian làm bài 150 phút.

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 giúp học sinh chủ động ôn tập

Việc công bố sớm lịch thi vào lớp 10 giúp các trường THCS, giáo viên và học sinh lớp 9 chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026–2027.

Kỳ thi vào lớp 10 được tổ chức nhằm tuyển chọn học sinh vào các trường THPT công lập, đồng thời tạo căn cứ để các trường triển khai công tác tuyển sinh theo đúng kế hoạch của thành phố.