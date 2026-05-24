Hà Nội đánh bại Nam Định 2-1: Hoàng Hên rực sáng đưa đội nhà áp sát top 3 Với một bàn thắng và một đường kiến tạo, Đỗ Hoàng Hên đã giúp Hà Nội giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Nam Định tại vòng 24 V-League 2025/2026.

Hà Nội FC đã cụ thể hóa tham vọng lọt vào nhóm ba đội dẫn đầu mùa giải sau chiến thắng sát nút 2-1 trước Nam Định trên sân Hàng Đẫy. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Đỗ Hoàng Hên trở thành nhân vật trung tâm khi in dấu giày vào cả hai bàn thắng của đội bóng Thủ đô.

Hoàng Hên tỏa sáng trong chiến thắng của Hà Nội. Ảnh: CLB Hà Nội.

Khởi đầu thuận lợi từ chấm phạt đền

Bước vào trận đấu với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tranh đoạt vị trí thứ ba, đoàn quân của HLV Harry Kewell nhanh chóng áp đặt thế trận. Sức ép nghẹt thở sớm mang lại thành quả ngay ở phút thứ 6 khi hậu vệ Văn Tới phạm lỗi với tiền đạo Passira trong vùng cấm địa.

Trên chấm 11m, Đỗ Hoàng Hên thực hiện cú dứt điểm lạnh lùng đánh lừa thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 9. Bàn thắng sớm giúp Hà Nội duy trì sự chủ động trong phần lớn thời gian hiệp một, trong khi Nam Định tỏ ra bế tắc dù nỗ lực kiểm soát bóng để tìm bàn gỡ.

Kịch tính và bước ngoặt từ chấn thương

Ngay đầu hiệp hai, trận đấu trở lại vạch xuất phát sau một tình huống cố định. Từ cú sút phạt trái phá của Xuân Son ở phút 48, thủ thành Văn Chuẩn đổ người cản phá nhưng Ti Phông đã có mặt kịp thời để đá bồi tung lưới đối phương. Bàn gỡ giúp nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao với những pha đôi công liên tiếp từ cả hai phía.

Bước ngoặt định đoạt số phận trận đấu xuất hiện ở phút 67 khi thủ môn Nguyên Mạnh dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Liêm Điều. Sự thay đổi bất đắc dĩ này đã tạo ra những xáo trộn nhất định trong hệ thống phòng ngự của đội khách.

Passira ấn định chiến thắng cho Hà Nội.

Hoàng Hên kiến tạo, Passira định đoạt trận đấu

Phút 74, tận dụng khoảng trống bên hành lang cánh trái, Hoàng Hên thực hiện quả tạt chuẩn xác để ngoại binh Passira bật cao đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1. Dù Nam Định đã nỗ lực dồn toàn lực tấn công trong những phút bù giờ, hàng phòng ngự kỷ luật của Hà Nội vẫn đứng vững để bảo toàn lợi thế.

Chiến thắng này giúp Hà Nội duy trì hy vọng bám đuổi top 3, trong khi Nam Định cho thấy sự tập trung đã phần nào chuyển sang đấu trường Cúp Quốc gia. Kết quả này phản ánh đúng cục diện trận đấu khi đội chủ nhà thể hiện được sự quyết tâm và hiệu quả hơn trong các tình huống dứt điểm.

Thông số trận đấu