Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đường Tây Thăng Long, mục tiêu thông tuyến vào năm 2026 Dự án đường Tây Thăng Long đoạn Phạm Văn Đồng - Văn Tiến Dũng đang tập trung giải phóng mặt bằng để hoàn thành vào năm 2026, tạo động lực tăng trưởng cho địa ốc phía Tây.

Tuyến đường Tây Thăng Long là trục giao thông hướng tâm quan trọng kết nối trung tâm Hà Nội với các vùng phía Tây Bắc, hiện đang được tập trung tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng để hướng tới mục tiêu thông xe toàn tuyến vào quý II/2026. Công trình không chỉ giúp giảm tải cho các trục đường hiện hữu mà còn định hình lại tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản khu vực Bắc Từ Liêm và các huyện lân cận.

Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng đoạn trọng điểm

Hạ tầng giao thông tiếp tục đóng vai trò động lực then chốt đối với sự phát triển đô thị tại Thủ đô. Trong đó, dự án đường Tây Thăng Long ghi nhận những chuyển biến tích cực sau một thời gian dài gặp vướng mắc về mặt bằng. Cụ thể, đoạn tuyến từ đường Phạm Văn Đồng đến Văn Tiến Dũng hiện đã bước vào giai đoạn cao điểm thi công và giải tỏa mặt bằng, với mục tiêu hoàn tất các công tác này trong tháng 3/2026.

Dự án thành phần này có chiều dài khoảng 3,2 km, được thiết kế với mặt cắt ngang rộng 60,5 m bao gồm 10 làn xe. Tổng mức đầu tư cho đoạn tuyến là hơn 2.300 tỷ đồng, bao gồm cả hạng mục cầu vượt sông Nhuệ. Trước đó, công trình từng đối mặt với nhiều khó khăn do vướng mắc về thủ tục đất đai tại địa bàn phường Đông Ngạc và Cổ Nhuế, khiến tiến độ bị kéo dài qua nhiều năm.

Để giải quyết dứt điểm các "nút thắt", chính quyền địa phương đã triển khai đồng loạt các tổ công tác chuyên trách. Sự vào cuộc quyết liệt này đang giúp khơi thông các điểm nghẽn về mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công đẩy nhanh khối lượng công việc trên thực địa, đảm bảo kế hoạch thông tuyến vào quý II/2026.

Trục giao thông hướng tâm chiến lược

Theo quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô, tuyến đường Tây Thăng Long được xác định là một trong những trục hướng tâm quan trọng nhất, kết nối khu vực lõi đô thị với các vùng phát triển phía Tây Bắc như Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Phúc Thọ và Sơn Tây. Khi hoàn thiện, tuyến đường sẽ đóng vai trò phân luồng giao thông hiệu quả cho khu vực phía Tây.

Bên cạnh đó, dự án góp phần giảm tải áp lực giao thông trực tiếp cho các trục đường hiện hữu đang thường xuyên ùn tắc như Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu và Quốc lộ 32. Đặc biệt, tuyến đường này sẽ tăng cường khả năng liên kết giữa các quận nội thành với các tuyến vành đai và hệ thống cầu vượt sông trong tương lai, tạo nên mạng lưới giao thông liên hoàn và đồng bộ.

Lực đẩy cho thị trường bất động sản phía Tây

Sự chuyển động của hạ tầng giao thông đang tạo ra những tác động rõ rệt đến thị trường bất động sản dọc hành lang Tây Thăng Long. Theo quy luật phát triển đô thị, các dự án nằm gần các trục giao thông lớn thường có mức tăng giá tích cực khi công trình đi vào khai thác. Thực tế ghi nhận, nhiều dự án nhà ở và khu đô thị tại khu vực này đang thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư.

Đáng chú ý, dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences do Sunshine Group phát triển đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ vị trí chiến lược. Với quy mô hơn 70 ha và cung ứng gần 2.500 căn nhà phố, dự án này được hưởng lợi trực tiếp từ việc nâng cấp hạ tầng. Việc phát triển đồng thời các tuyến đường trong bán kính 1–2 km như Tây Thăng Long, đường vành đai 3.5, vành đai 4 và tuyến kết nối Hoàng Quốc Việt kéo dài đang tạo ra một mạng lưới kết nối đa chiều.

Khi các dự án hạ tầng này hoàn thành, thời gian di chuyển từ khu vực phía Tây vào trung tâm thành phố sẽ được rút ngắn đáng kể. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp, những khu vực có hạ tầng bứt phá như phía Tây Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến của dòng vốn đầu tư, đặc biệt là các phân khúc có giá trị sử dụng cao như nhà phố thương mại và tổ hợp dịch vụ cao cấp.