Hà Nội FC bất ngờ chấm dứt hợp đồng sớm với trung vệ Đào Văn Nam dù vẫn còn thời hạn Câu lạc bộ Hà Nội FC và trung vệ Đào Văn Nam chính thức đường ai nấy đi sau quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, để lại dấu hỏi lớn về nhân sự hàng phòng ngự.

Trong một động thái đầy bất ngờ về mặt nhân sự, Hà Nội FC vừa chính thức thông báo chia tay trung vệ Đào Văn Nam. Đáng chú ý, đây là quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn từ phía đội bóng Thủ đô, dù cầu thủ này vẫn còn ràng buộc pháp lý với đội chủ sân Hàng Đẫy.

Đào Văn Nam chia tay Hà Nội FC.

Bản hợp đồng dở dang và những con số thống kê

Đào Văn Nam cập bến Hà Nội FC vào tháng 9/2023 với bản hợp đồng kéo dài ba mùa giải. Thời điểm đó, anh được kỳ vọng là sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự sau khi đội bóng chia tay một số trụ cột quan trọng.

Trải qua hơn hai mùa giải gắn bó, trung vệ sinh năm 1996 đã có tổng cộng 37 lần ra sân trên mọi đấu trường và đóng góp được 2 bàn thắng. Cầu thủ quê Thái Bình vốn không phải gương mặt xa lạ với người hâm mộ Thủ đô khi anh từng có thời gian rèn luyện tại đội trẻ Hà Nội trước khi khẳng định tên tuổi tại Hà Tĩnh.

Thử thách cho chiều sâu đội hình của HLV Harry Kewell

Việc hai bên sớm nói lời chia tay được giới chuyên môn đánh giá là một quyết định khá đường đột. Hiện tại, lực lượng trong tay HLV Harry Kewell đang khá mỏng và không có nhiều sự lựa chọn chất lượng để thực hiện các phương án xoay tua ở hàng thủ.

Sự ra đi của một nhân tố dày dạn kinh nghiệm như Đào Văn Nam đặt ra dấu hỏi lớn về kế hoạch củng cố nhân sự của Hà Nội FC trong thời gian tới. Với việc trở thành cầu thủ tự do, Đào Văn Nam hứa hẹn sẽ là mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng tại V-League đang cần bổ sung "chất thép" cho hàng phòng ngự.

Ngược lại, đại diện Thủ đô chắc chắn sẽ phải sớm tìm kiếm phương án thay thế trên thị trường chuyển nhượng để đảm bảo mục tiêu cạnh tranh ở các đấu trường quốc nội khi mùa giải bước vào giai đoạn khốc liệt.