Hà Nội FC đánh bại Ninh Bình 3-2: Văn Quyết chỉ trích lối chơi bóng dài Thủ quân Nguyễn Văn Quyết khẳng định sự hiện diện của Hoàng Đức không thể khỏa lấp khiếm khuyết trong tư duy chơi bóng của Ninh Bình sau trận thua sát nút trước Hà Nội FC tại vòng 20 V-League.

Hà Nội FC đã chính thức áp sát nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau chiến thắng kịch tính 3-2 ngay trên sân Ninh Bình tại vòng 20. Trận đấu không chỉ gây chú ý bởi màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn mà còn bởi những phát biểu thẳng thắn từ thủ quân Nguyễn Văn Quyết nhắm vào triết lý bóng đá của đội bóng chủ sân.

Văn Quyết: Có 3 Hoàng Đức cũng không thay đổi được cục diện

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đã có những nhận định trực diện về tư duy chiến thuật của đối thủ. Dù Ninh Bình sở hữu ngôi sao Nguyễn Hoàng Đức trong đội hình, thủ quân của Hà Nội FC cho rằng vấn đề cốt lõi nằm ở hệ thống vận hành thiếu tính sáng tạo.

"Có 3 Hoàng Đức thì cũng vậy thôi. Tôi nghĩ, thứ bóng đá mà trung vệ có bóng lại treo lên cho tiền đạo, thì đó không phải là bóng đá", Văn Quyết nhấn mạnh. Anh khẳng định Hà Nội FC đã giành chiến thắng nhờ sự vượt trội về bản sắc và khả năng kiểm soát chuyên môn, thay vì lạm dụng các tình huống bóng dài cầu may.

Dấu ấn chiến thuật của Harry Kewell

Trận đấu chứng kiến sự áp đảo của đội khách trong phần lớn thời gian thi đấu. Lần lượt Đỗ Hùng Dũng, tài năng trẻ Nguyễn Anh Tiệp và đích thân Văn Quyết đã lập công để cụ thể hóa lợi thế cho Hà Nội FC. Dù phía Ninh Bình đã nỗ lực rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3, sự tập trung của hàng thủ đội bóng áo tím trong những phút bù giờ đã bảo toàn trọn vẹn 3 điểm.

Đáng chú ý, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức - người đang gặp tình trạng quá tải - chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở nửa sau hiệp hai. Trước lối chơi áp sát tầm cao (pressing) quyết liệt từ phía Hà Nội FC, ngôi sao này hoàn toàn bị chia cắt với các vệ tinh xung quanh và không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn.

Chiến thắng này tiếp tục củng cố niềm tin vào lộ trình của HLV Harry Kewell. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Úc, Hà Nội FC đã hồi sinh mạnh mẽ với 9 chiến thắng sau 14 vòng đấu gần nhất. Với 36 điểm hiện có, Hà Nội FC hiện chỉ còn kém chính đối thủ Ninh Bình đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng, khiến cuộc đua giành huy chương tại V-League trở nên khó lường hơn bao giờ hết.