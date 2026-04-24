Hà Nội FC đánh bại Ninh Bình 3-2: Văn Quyết tỏa sáng trong trận cầu rượt đuổi tỷ số nghẹt thở Tại vòng 20 V-League, Hà Nội FC đã khẳng định bản lĩnh nhà cựu vương bằng chiến thắng 3-2 trước Ninh Bình, bất chấp nỗ lực bám đuổi của dàn sao Hoàng Đức và Văn Lâm.

Trận thư hùng giữa Ninh Bình và Hà Nội FC tại vòng 20 V-League đã diễn ra đúng với kỳ vọng của người hâm mộ về một cuộc đối đầu đỉnh cao. Dù phải thi đấu trên sân khách và đối mặt với đội hình sở hữu nhiều ngôi sao thượng hạng, đại diện Thủ đô vẫn chứng minh được vì sao họ luôn là ứng cử viên hàng đầu cho mọi danh hiệu bằng một lối chơi hiệu quả và bản lĩnh vững vàng.

Hà Nội FC đánh bại Ninh Bình ngay trên sân khách.

Khởi đầu bùng nổ của đội khách và dấu ấn Đỗ Hùng Dũng

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội FC đã chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu, tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân của Ninh Bình. Những tình huống phối hợp bài bản ở khu vực trung lộ giúp đội khách sớm kiểm soát thế trận. Thành quả đến rất nhanh ở phút thứ 4 khi Đình Hai có pha kiến tạo thông minh để Đỗ Hùng Dũng băng lên dứt điểm. Cú sút chìm cực kỳ hiểm hóc của tiền vệ kỳ cựu này đã không cho thủ thành Đặng Văn Lâm bất kỳ cơ hội cản phá nào, mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội FC.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ khách chơi hưng phấn hơn hẳn. Trong khoảng 20 phút đầu trận, hàng thủ Ninh Bình liên tục chao đảo trước những pha hãm thành từ hai biên của đối phương. Đáng chú ý là tình huống dứt điểm sấm sét của Xuân Mạnh ở phút thứ 15, bóng đi căng và mạnh nhưng đáng tiếc lại tìm đến đúng xà ngang khung thành trong sự tiếc nuối của người hâm mộ Thủ đô.

Biến số chấn thương và sự tỏa sáng của nhân tố trẻ

Giữa thế trận đang thuận lợi, Hà Nội FC bất ngờ phải chịu tổn thất lớn về nhân sự. Phút 34, trung vệ trụ cột Duy Mạnh gặp chấn thương nghiêm trọng và buộc phải rời sân nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Anh Tiệp. Tuy nhiên, sự thay đổi bất đắc dĩ này lại mang đến hiệu quả không ngờ. Trong khi Ninh Bình chưa kịp ổn định lại hệ thống phòng ngự sau các đợt thay đổi, Anh Tiệp đã cho thấy khả năng chọn vị trí nhạy bén của mình.

Phút bù giờ thứ 2 của hiệp một, xuất phát từ một quả phạt góc bên cánh trái, bóng được treo sâu vào vòng cấm tạo nên một tình huống hỗn loạn. Anh Tiệp có mặt đúng lúc để tung cú dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho đội khách. Dẫu vậy, niềm vui của Hà Nội FC không kéo dài được lâu khi chỉ một phút sau đó, Geovane Magno đã tận dụng pha bóng lộn xộn sau quả ném biên để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Văn Quyết lên tiếng và kịch tính những phút cuối

Bước sang hiệp hai, Ninh Bình thực hiện những điều chỉnh chiến thuật nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, khi đội chủ nhà đang nỗ lực dồn ép thì đẳng cấp của Nguyễn Văn Quyết lại lên tiếng đúng lúc. Phút 58, thủ quân của Hà Nội FC thực hiện pha dứt điểm tinh tế, bóng đi dội xà ngang nảy qua vạch vôi. Dù các cầu thủ Ninh Bình phản ứng, nhưng trọng tài đã xác định bàn thắng hợp lệ, nâng tỷ số lên 3-1.

Kịch tính tiếp tục được đẩy cao khi Ninh Bình cho thấy tinh thần không bỏ cuộc. Chỉ 4 phút sau bàn thua thứ ba, Quốc Việt đã thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà bằng một cú đá phạt từ khoảng cách 26m. Bóng đập trúng lưng một hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn Văn Chuẩn hoàn toàn bất lực. Tỷ số được thu hẹp xuống còn 2-3, biến quãng thời gian còn lại trở thành màn tra tấn thể lực và ý chí giữa hai đội.

Các trụ cột giúp Hà Nội FC giành trọn 3 điểm.

Bản lĩnh bảo toàn thành quả

Trong nỗ lực cuối cùng, huấn luyện viên Bae Ji-won của Ninh Bình đã tung tiền vệ Hoàng Đức vào sân nhằm tăng cường khả năng sáng tạo. Sự có mặt của đương kim Quả bóng vàng Việt Nam giúp Ninh Bình cầm bóng nhiều hơn và tạo ra ít nhất hai tình huống đưa bóng vào lưới Hà Nội FC. Tuy nhiên, trọng tài biên đều căng cờ báo lỗi việt vị trong cả hai lần này, khiến sự cuồng nhiệt trên khán đài nhanh chóng bị dập tắt.

Trận đấu khép lại sau 7 phút bù giờ đầy căng thẳng. Chiến thắng 3-2 giúp thầy trò Harry Kewell củng cố vị trí trên bảng xếp hạng và tạo đà tâm lý cực tốt cho giai đoạn quan trọng của mùa giải. Với Ninh Bình, dù thất bại nhưng màn trình diễn của dàn sao trong tay họ vẫn cho thấy đây là một tập thể vô cùng chất lượng và đáng xem tại V-League năm nay.

Thống kê trận đấu Ninh Bình 2-3 Hà Nội FC

Thông số Ninh Bình Hà Nội FC Bàn thắng 2 3 Cầu thủ ghi bàn Geovane (45+3'), Quốc Việt (62') Hùng Dũng (4'), Anh Tiệp (45+2'), Văn Quyết (58') Thẻ vàng 2 1 Kiểm soát bóng 48% 52%

Ở một diễn biến khác cùng vòng đấu, trận cầu giữa Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Thủ thành Đình Triệu là ngôi sao sáng nhất trận đấu đó với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, giúp đội bóng thành phố cảng giữ lại 1 điểm quý giá.