Hà Nội FC đè bẹp PVF-CAND 4-0: Khẳng định bản lĩnh trong cơn mưa tầm tã Bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt và áp lực sân khách, Hà Nội FC đã dội cơn mưa bàn thắng vào lưới PVF-CAND để áp sát nhóm tranh chấp huy chương V-League 2025/26.

Trận đấu tại vòng 23 V-League 2025/26 chứng kiến sự tương phản rõ rệt về đẳng cấp giữa Hà Nội FC và PVF-CAND. Dù phải hành quân xa nhà và thiếu vắng ba trụ cột do án treo giò, đội bóng Thủ đô vẫn thể hiện sự già rơ để giành chiến thắng cách biệt 4-0, qua đó tái hiện kịch bản áp đảo như trận lượt đi.

Hà Nội FC có chiến thắng tưng bừng trước PVF-CAND. Ảnh: Hà Nội FC.

Sự hiệu quả tối đa của hàng công áo tím

PVF-CAND khởi đầu trận đấu đầy tự tin với những đường chuyền dài xé toang hàng phòng ngự đối phương. Phút thứ 2, Thanh Nhàn đã đưa được bóng vào lưới Hà Nội FC, nhưng công nghệ VAR xác định lỗi việt vị, tước đi bàn mở tỷ số của đội chủ nhà. Đây chính là bước ngoặt khiến tinh thần của đoàn quân HLV Trần Tiến Đại bị ảnh hưởng.

Sau tình huống hú vía, Hà Nội FC lập tức lấy lại thế trận. Phút 15, Văn Tùng chớp thời cơ cực nhanh để ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 33, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết một lần nữa chứng minh đẳng cấp với pha dứt điểm tinh tế. Sau gần 10 phút kiểm tra VAR căng thẳng, bàn thắng nhân đôi cách biệt chính thức được công nhận cho đội khách.

Đòn kết liễu trong hiệp hai

Bước sang hiệp hai, cơn mưa nặng hạt khiến mặt sân đọng nước, gây khó khăn cho việc triển khai bóng ngắn. Trong bối cảnh tâm lý đè nặng, Võ Anh Quân bên phía PVF-CAND suýt phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm với Tuấn Hải ở phút 50. Dù thoát án phạt nặng, đội chủ nhà vẫn không thể ngăn cản sức tấn công từ phía Hà Nội FC.

Phút 64, từ đường kiến tạo sắc sảo của ngoại binh Fisher, Tuấn Hải bật cao đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0. Hy vọng cuối cùng của PVF-CAND bị dập tắt khi cú sút của Thanh Nhàn ở phút 72 tìm đến đúng cột dọc. Phút 78, Passira ấn định chiến thắng 4-0 bằng pha dứt điểm lạnh lùng, khép lại một ngày thi đấu hoàn hảo cho đội bóng Thủ đô.

Thống kê bàn thắng trận đấu

Cầu thủ ghi bàn Đội bóng Thời điểm Văn Tùng Hà Nội FC Phút 15 Văn Quyết Hà Nội FC Phút 33 Tuấn Hải Hà Nội FC Phút 64 Passira Hà Nội FC Phút 78

Chiến thắng này giúp Hà Nội FC củng cố vị thế trong cuộc đua giành huy chương, trong khi PVF-CAND tiếp tục lún sâu ở nhóm cuối bảng và đối mặt với nguy cơ phải đá play-off trụ hạng.