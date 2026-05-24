Hà Nội FC đối đầu Nam Định: Quyết tâm đánh chiếm vị trí Top 3 V-League 2025/26 Tiếp đón Nam Định tại vòng 24 V-League 2025/26, Hà Nội FC đặt mục tiêu giành 3 điểm để gây áp lực lên Ninh Bình trong bối cảnh đối thủ đang rơi vào khủng hoảng.

Vòng 24 V-League 2025/26 chứng kiến cuộc đọ sức tâm điểm giữa Hà Nội FC và Nam Định diễn ra vào lúc 19h15 ngày 24/5 tại Sân vận động Hàng Đẫy. Trong khi đội chủ nhà đang duy trì phong độ thăng hoa để cạnh tranh tấm huy chương đồng, đội khách Nam Định lại đang chìm sâu vào khủng hoảng và dường như đã chuyển trọng tâm sang đấu trường Cúp Quốc gia.

Phong độ đối lập giữa hai thế lực

Đoàn quân của HLV Harry Kewell đang cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc trong giai đoạn nước rút. Trong 5 vòng đấu gần nhất, đội bóng thủ đô duy trì tỷ lệ chiến thắng lên tới 80%, lần lượt vượt qua những đối thủ khó chịu như PVF-CAND, Thanh Hóa và Đà Nẵng. Sự hiệu quả trong khâu dứt điểm và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu đã giúp Hà Nội FC duy trì áp lực gắt gao lên vị trí thứ 3 của Ninh Bình trên bảng xếp hạng.

Ngược lại, đương kim vô địch Nam Định đang trải qua chuỗi ngày thất vọng. Đội bóng thành Nam chỉ giành được 20% chiến thắng trong 5 trận gần đây. Thất bại liên tiếp tại V-League cùng việc bị loại khỏi giải đấu khu vực bởi Selangor đã đẩy thầy trò HLV Vũ Hồng Việt xuống vị trí thứ 7. Hiện tại, cơ hội cạnh tranh huy chương tại giải quốc nội của Nam Định gần như không còn, khiến sự tập trung của đội bóng này dồn cả vào mặt trận Cúp Quốc gia.

Thống kê đối đầu và tương quan lực lượng

Dù phong độ hiện tại chênh lệch, lịch sử đối đầu lại mang đến sự tự tin cho Nam Định. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội bóng thành Nam duy trì thành tích bất bại trước Hà Nội với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, họ từng đánh bại đại diện thủ đô với tỷ số đậm 3-0 ngay tại Sân vận động Hàng Đẫy.

Về mặt lực lượng, cả hai đội đều có được đội hình mạnh nhất khi không ghi nhận trường hợp chấn thương hay thẻ phạt đáng tiếc nào. Dưới đây là đội hình dự kiến cho cuộc đọ sức này:

Hà Nội FC (4-3-3) Nam Định (4-2-3-1) Văn Chuẩn Nguyên Mạnh Xuân Mạnh, Adriel Tadeu, Thành Chung, Công Nhật Văn Kiên, Lucas, Văn Tới, Hồng Duy Hùng Dũng, Văn Toàn, Văn Quyết Hoàng Anh, Văn Vũ Fisher, Denilson, Văn Tùng Ti Phông, Ngọc Sơn, Romulo, Xuân Son

Những điểm nóng trên sân Hàng Đẫy

Khu vực trung tuyến sẽ là nơi định đoạt thế trận với màn so tài giữa Đỗ Hùng Dũng bên phía Hà Nội và bộ đôi Hoàng Anh - Văn Vũ của Nam Định. Đội chủ nhà dưới thời HLV Harry Kewell dự kiến sẽ chủ động áp đặt lối chơi ngay từ đầu bằng các miếng đánh đa dạng từ trung lộ đến biên.

Nhân tố đáng chú ý nhất phía Hà Nội vẫn là thủ quân Nguyễn Văn Quyết, người giữ vai trò điều tiết và kiến tạo lối chơi. Trong khi đó, niềm hy vọng của Nam Định đặt lên vai Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo này đang nỗ lực tìm lại cảm giác ghi bàn sau chấn thương và sự nhạy bén của anh luôn là mối đe dọa thường trực với trung vệ Adriel Tadeu.

Dự đoán kết quả

Dựa trên động lực thi đấu và phong độ hiện tại, Hà Nội FC được đánh giá cao hơn hẳn. Việc Nam Định có tâm lý giữ chân cho bán kết Cúp Quốc gia có thể là khe hở để đội chủ nhà khai thác. Một chiến thắng thuyết phục sẽ giúp Hà Nội FC tiến gần hơn tới mục tiêu Top 3.

Dự đoán: Hà Nội 3-1 Nam Định