Hà Nội FC hạ gục Ninh Bình 3-2 trong trận cầu rượt đuổi tỷ số nghẹt thở tại V-League Dù đối mặt dàn sao Văn Lâm và Hoàng Đức, Hà Nội FC vẫn khẳng định bản lĩnh bằng chiến thắng sát nút 3-2 trước Ninh Bình để giành trọn 3 điểm quan trọng tại vòng 20.

Hà Nội FC đã khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch khi đánh bại Ninh Bình với tỷ số 3-2 ngay trên sân khách trong trận cầu tâm điểm vòng 20 V-League. Dù đối phương sở hữu những ngôi sao thượng hạng, bản lĩnh của đại diện Thủ đô đã được cụ thể hóa bằng sự tỏa sáng đúng lúc của các trụ cột như Đỗ Hùng Dũng và Văn Quyết.

Sự áp đảo sớm từ các trụ cột

Trận đấu diễn ra sôi động ngay từ những phút đầu khi Hà Nội FC chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế. Thành quả đến rất sớm ở phút thứ 4, khi Đỗ Hùng Dũng thực hiện cú dứt điểm chìm hiểm hóc từ đường kiến tạo của Đình Hai, không cho thủ thành Đặng Văn Lâm bất kỳ cơ hội cản phá nào. Bàn thắng mở tỷ số giúp đội khách chơi hưng phấn và liên tục tạo ra sóng gió, tiêu biểu là cú dứt điểm dội xà ngang của Xuân Mạnh.

Mặc dù gặp tổn thất nhân sự khi trung vệ Duy Mạnh phải rời sân sớm do chấn thương ở phút 34, Hà Nội FC vẫn duy trì được sức ép. Cầu thủ trẻ Anh Tiệp, người vào thay Duy Mạnh, đã tận dụng tốt tình huống phạt góc ở phút 45+2 để dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, Ninh Bình đã kịp có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ngay trước khi hiệp một khép lại nhờ công của Geovane Magno sau một pha bóng lộn xộn trong vùng cấm.

Kịch tính và đẳng cấp ngôi sao trong hiệp hai

Bước sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao độ với những màn ăn miếng trả miếng liên tiếp. Phút 58, đội trưởng Văn Quyết khẳng định đẳng cấp bằng pha dứt điểm tinh tế, đưa bóng chạm xà ngang nảy qua vạch vôi để gia tăng cách biệt lên 3-1. Dẫu vậy, niềm vui của Hà Nội FC không kéo dài lâu khi chỉ 4 phút sau, Quốc Việt thực hiện cú đá phạt đổi hướng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Ninh Bình.

Trong khoảng 30 phút cuối trận, Ninh Bình dồn toàn lực tấn công và tung Quả bóng vàng Hoàng Đức vào sân dưới sự chỉ đạo của tân HLV Bae Ji-won. Dù tạo ra được nhiều cơ hội và đưa bóng vào lưới đối phương, các bàn thắng của đội chủ nhà đều bị từ chối do lỗi việt vị. Trận đấu khép lại sau 7 phút bù giờ căng thẳng với chiến thắng thuộc về thầy trò ông Harry Kewell.

Cục diện bảng xếp hạng và các kết quả khác

Chiến thắng này giúp Hà Nội FC củng cố niềm tin và vị thế trong cuộc đua vô địch. Ngược lại, Ninh Bình dù thất bại vẫn cho thấy họ là đối thủ đáng gờm với dàn nhân sự chất lượng cao. Ở một trận đấu khác cùng giờ, Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai đã chia điểm với tỷ số hòa 0-0 trong một ngày thi đấu xuất sắc của các thủ môn.

