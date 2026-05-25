Hà Nội FC hạ Nam Định 2-1: HLV Harry Kewell ca ngợi bản lĩnh và lối đá đẹp của học trò Chiến thắng quan trọng tại vòng 24 giúp Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V.League, khẳng định sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời chiến lược gia Harry Kewell.

Hà Nội FC vừa có bước tiến quan trọng trong cuộc đua vào top đầu V.League sau khi đánh bại Thép Xanh Nam Định với tỷ số 2-1 trên sân vận động Hàng Đẫy. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn trực tiếp đưa đội bóng Thủ đô vươn lên vị trí thứ 3, tạo đà tâm lý thuận lợi cho hai vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

Bản lĩnh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Cuộc đối đầu tại vòng 24 diễn ra dưới tác động của thời tiết oi bức, gây ảnh hưởng lớn đến nền tảng thể lực của cầu thủ đôi bên. Phát biểu sau trận đấu, HLV Harry Kewell đặc biệt lưu ý đến yếu tố này và đánh giá cao khả năng thích nghi của các học trò.

Cựu danh thủ Ngoại hạng Anh chia sẻ: "Thi đấu dưới thời tiết này là một trải nghiệm đặc biệt. Tôi từng có kinh nghiệm ở những trận đấu khắc nghiệt hơn, nhưng thực sự khí hậu lúc này rất khác biệt. Điều quan trọng là chúng tôi phải giữ tập trung và cầu thủ được tiếp đủ nước."

Lối chơi tấn công và tinh thần quyết tâm

Bên cạnh yếu tố tự nhiên, chiến lược gia người Australia dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của đối thủ Nam Định. Tuy nhiên, ông bày tỏ sự tự hào khi các cầu thủ Hà Nội FC đã duy trì được sự tập trung cao độ từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng để bảo vệ thành quả.

Nói về định hướng sắp tới, vị thuyền trưởng của Hà Nội FC bộc bạch: "Vẫn còn 2 trận đấu nữa và không thể nói trước điều gì. Chúng tôi muốn làm những điều vươn xa ngoài mong đợi, nhưng quan trọng nhất là chơi một thứ bóng đá đẹp, và các cầu thủ hôm nay đã thể hiện được điều đó."

Thử thách tại giai đoạn nước rút

Sự hồi sinh mạnh mẽ của cựu vương V.League dưới triều đại Harry Kewell đang mở ra hy vọng cạnh tranh huy chương ở giai đoạn cuối. Theo lịch thi đấu, Hà Nội FC sẽ lần lượt chạm trán Hoàng Anh Gia Lai và CA TP.HCM trong hai lượt trận cuối cùng.

Với phong độ ổn định và tinh thần đang lên cao, đội bóng Thủ đô được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì lối đá cống hiến để hoàn thành mục tiêu đề ra trước khi mùa giải khép lại.