Hà Nội FC hạ Nam Định 2-1 tại V.League: Đỗ Hùng Dũng tiết lộ bí quyết từ tinh thần thép Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ ba sau trận thắng Nam Định 2-1. Đỗ Hùng Dũng khẳng định tinh thần thép và khát khao cống hiến là chìa khóa giúp đội nhà vượt qua nghịch cảnh.

Hà Nội FC vừa giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Thép Xanh Nam Định trong khuôn khổ vòng 24 V.League 2025/26 diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Dù không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch mùa này, đội bóng áo tím vẫn thể hiện bản lĩnh để chính thức vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Chìa khóa tinh thần dưới sức ép thời tiết

Màn so tài giữa hai đội diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với cái nắng nóng gay gắt, buộc cầu thủ hai bên phải tiêu tốn rất nhiều thể lực. Theo tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng, trong hoàn cảnh khó khăn, yếu tố tâm lý chính là bước ngoặt quyết định giúp đội chủ nhà giữ lại 3 điểm trọn vẹn.

"Đối diện với thời tiết này thì chỉ có tinh thần thôi. Hôm nay tôi nghĩ là tinh thần của CLB Hà Nội tốt hơn và chúng tôi chỉ biết vào sân là chạy và chạy", Hùng Dũng chia sẻ. Sự bền bỉ của hàng tiền vệ, đặc biệt là khả năng điều tiết của thủ quân sinh năm 1993, đã giúp Hà Nội FC đứng vững trước những đợt phản công của đối thủ.

Mục tiêu Top 3 và nỗ lực tri ân khán giả

Dù đã trở thành cựu vương, Hà Nội FC vẫn duy trì thái độ thi đấu chuyên nghiệp. Đỗ Hùng Dũng nhấn mạnh động lực lớn nhất của toàn đội lúc này là cống hiến cho người hâm mộ. Anh cho biết dù thứ hạng hiện tại không còn cho phép tranh ngôi đầu, mỗi trận đấu vẫn là một cơ hội để tri ân sự ủng hộ của khán giả Thủ đô.

Trong trận đấu này, Hùng Dũng cũng có những tình huống dâng cao và dứt điểm suýt thành bàn. Tiền vệ này tiết lộ: "Bản thân Dũng luôn đặt mục tiêu cố gắng ghi bàn và huấn luyện viên trưởng cũng luôn động viên mình sút nhiều hơn". Sự tin tưởng từ ban huấn luyện đã giúp anh chơi thanh thoát và hiệu quả hơn trong các pha hãm thành.

Với 3 điểm giành được, Hà Nội FC đã chính thức vượt qua Ninh Bình để chiếm lấy vị trí thứ ba. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy trò huấn luyện viên trưởng trong giai đoạn nước rút. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này trong hai vòng đấu cuối, đội bóng Thủ đô sẽ khép lại mùa giải với một vị trí trong nhóm dẫn đầu.