Hà Nội FC khủng hoảng nhân sự trước thềm đại chiến derby Thủ đô với CAHN HLV Harry Kewell đối mặt thử thách lớn khi thiếu vắng trụ cột Daniel Passira và Đậu Văn Toàn do án treo giò ngay trước trận đấu quan trọng với CAHN tại vòng 15 V-League.

Trận derby Thủ đô giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội (CAHN) đang nóng lên từng giờ khi cả hai đội đều khao khát khẳng định vị thế. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Harry Kewell đang rơi vào tình cảnh thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng sau những hệ lụy từ trận thua sát nút 0-1 trước Thể Công Viettel ở vòng đấu vừa qua.

Khủng hoảng hàng công với tấm thẻ đỏ của Daniel Passira

Mất mát đáng kể nhất đối với Hà Nội FC chính là sự vắng mặt của ngoại binh Daniel Passira. Tiền đạo này đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một tình huống thiếu kiềm chế ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận gặp Thể Công Viettel. Hành vi kéo lê cầu thủ đối phương đang nằm sân đã khiến anh bị truất quyền thi đấu ngay lập tức.

Daniel Passira dính thẻ đỏ.

Việc thiếu vắng Passira tạo ra một khoảng trống lớn trên hàng công của đội chủ sân Hàng Đẫy. Với khả năng càn lướt và tạo đột biến, tiền đạo này vốn là quân bài chiến lược để xuyên phá những hàng phòng ngự kiên cố. Đây sẽ là bài toán hóc búa cho HLV Harry Kewell trong việc tìm phương án thay thế khả dĩ để đối đầu với hệ thống phòng ngự thép của CAHN.

Tuyến giữa lung lay khi thiếu vắng máy quét Đậu Văn Toàn

Bên cạnh hàng công, khu trung tuyến của Hà Nội FC cũng chịu tổn thất nặng nề khi tiền vệ Đậu Văn Toàn phải ngồi ngoài ở vòng đấu tới. Cầu thủ này đã tích lũy đủ 3 thẻ vàng, đồng nghĩa với việc bị treo giò một trận theo quy định của giải đấu.

Văn Toàn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sơ đồ của HLV Harry Kewell với tư cách là một "máy quét" thực thụ. Khả năng thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự từ xa của anh là chốt chặn then chốt trước khi đối phương tiếp cận hàng hậu vệ. Trong bối cảnh CAHN sở hữu những tiền vệ có nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng sáng tạo cao, việc thiếu vắng Văn Toàn buộc ban huấn luyện Hà Nội FC phải tính toán lại toàn bộ cấu trúc đội hình.

Điểm tựa Đỗ Hùng Dũng và bài toán của Harry Kewell

Giữa tâm bão khó khăn, tín hiệu lạc quan duy nhất dành cho người hâm mộ Hà Nội FC là sự trở lại của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Sau khi hoàn tất án treo giò hai trận, tiền vệ dày dạn kinh nghiệm này đã sẵn sàng tái xuất để dẫn dắt các đồng đội trong trận cầu mang tính chất sống còn.

Sự hiện diện của Hùng Dũng không chỉ bổ sung về mặt chuyên môn với khả năng điều tiết nhịp độ và nhãn quan nhạy bén, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho toàn đội. Trong một trận derby vốn luôn căng thẳng về tâm lý, bản lĩnh của một thủ lĩnh như Hùng Dũng sẽ là chìa khóa để Hà Nội FC đứng vững trước áp lực.

Trận derby tới đây không chỉ đơn thuần là cuộc đối đầu vì 3 điểm, mà còn là bài thử hạng nặng cho chiều sâu đội hình và khả năng xoay xở của HLV Harry Kewell. Nếu tiếp tục sảy chân, Hà Nội FC sẽ tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng V-League mùa này.