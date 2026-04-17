Hà Nội FC ngược dòng 4-2 trước Becamex TPHCM: Đêm diễn rực rỡ của Đỗ Hoàng Hên Ghi dấu giày vào 3 bàn thắng, Đỗ Hoàng Hên rực sáng giúp Hà Nội FC đánh bại Becamex TPHCM trong trận cầu 6 bàn thắng và 1 thẻ đỏ đầy kịch tính tại vòng 19 V-League.

Trận cầu tâm điểm vòng 19 V-League 2025/2026 chứng kiến màn trình diễn thượng hạng của Đỗ Hoàng Hên khi anh trực tiếp ghi 2 bàn và kiến tạo 1 lần, giúp Hà Nội FC lội ngược dòng hạ Becamex TPHCM 4-2. Chiến thắng kịch tính này không chỉ củng cố vị thế của đại diện thủ đô trong cuộc đua vô địch mà còn cho thấy bản lĩnh thép sau khởi đầu đầy bất lợi.

Hoàng Hên có một ngày thi đấu xuất sắc. Ảnh: CLB Hà Nội.

Khởi đầu choáng váng và bản lĩnh của chủ nhà

Bước vào trận đấu với mục tiêu bám đuổi đỉnh bảng, Hà Nội FC bất ngờ nhận "gáo nước lạnh" ngay từ phút thứ hai. Việt Cường có pha xử lý cá nhân đầy nỗ lực trước khi dứt điểm tinh tế, mang về bàn mở tỷ số cho Becamex TPHCM. Tuy nhiên, sự hưng phấn của đội khách không duy trì được lâu trước áp lực cường độ cao từ đội chủ sân Hàng Đẫy.

Phút 12, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định hậu vệ đội khách phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 12m, Đỗ Hoàng Hên lạnh lùng dứt điểm san bằng cách biệt. Bàn thắng này trở thành nút thắt tâm lý, giúp lối chơi của Hà Nội FC trở nên thanh thoát và đa dạng hơn hẳn.

Sức ép nghẹt thở và màn lội ngược dòng

Phút 24, từ một tình huống phối hợp trung lộ mẫu mực, Hoàng Hên sắm vai kiến tạo với đường chuyền dọn cỗ để Hai Long băng cắt dứt điểm sắc bén, đưa Hà Nội FC vươn lên dẫn trước. Sự lúng túng của hàng phòng ngự Becamex TPHCM tiếp tục bị khai thác ở phút 31. David Fisher phá bẫy việt vị thông minh, đón đường tạt chuẩn xác của Hùng Dũng để nâng tỷ số lên 3-1.

Hà Nội tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với đội khách.

Sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu có phần chùng xuống, tạo cơ hội cho Becamex TPHCM vùng lên. Phút 60, Việt Cường hoàn tất cú đúp cá nhân với pha dứt điểm cận thành, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 và thắp lại hy vọng cho đội khách. Dẫu vậy, đẳng cấp của ngôi sao đã một lần nữa lên tiếng đúng lúc.

Siêu phẩm ấn định và kịch tính phút bù giờ

Phút 68, Đỗ Hoàng Hên thực hiện cú sút xa đầy uy lực, bóng găm thẳng vào góc chết khiến thủ thành Minh Toàn hoàn toàn bó tay. Siêu phẩm này không chỉ dập tắt ý chí phản kháng của đối thủ mà còn khép lại ngày thi đấu hoàn hảo của cá nhân tiền đạo này. Những phút cuối trận diễn ra đầy căng thẳng khi VAR liên tiếp từ chối hai bàn thắng của Passira và Tuấn Hải bên phía chủ nhà do lỗi việt vị.

Kịch tính đẩy lên cao trào ở phút 90 khi trung vệ Thành Chung nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương. Dù thi đấu thiếu người trong 6 phút bù giờ, hàng thủ áo tím vẫn đứng vững trước sức ép muộn màng để bảo toàn chiến thắng chung cuộc.

Thông số Hà Nội FC Becamex TPHCM Tỷ số 4 2 Ghi bàn Hoàng Hên (12' P, 68'), Hai Long (24'), Fisher (31') Việt Cường (2', 60') Thẻ đỏ Thành Chung (90') 0

Với 3 điểm giành được, Hà Nội FC tiếp tục phả hơi nóng vào nhóm đua vô địch, trong khi Becamex TPHCM sẽ phải nỗ lực rất nhiều để cải thiện hàng phòng ngự vốn bộc lộ nhiều khoảng trống trong trận đấu này.