Hà Nội FC quyết đấu CA TPHCM: Cơ hội cuối cho hy vọng Top 3 tại V-League 2025/26 Thầy trò HLV Harry Kewell buộc phải giành trọn 3 điểm tại Hàng Đẫy trước một CA TPHCM đang hồi sinh mạnh mẽ để nuôi hy vọng mong manh chen chân vào nhóm có huy chương.

Vòng đấu cuối cùng của V-League 2025/26 chứng kiến Hà Nội FC ở vào tình thế ngặt nghèo nhất trong nhiều mùa giải qua. Dù vẫn còn cơ hội cán đích trong Top 3, đội bóng Thủ đô đã đánh mất quyền tự quyết sau những cú sẩy chân liên tiếp. Cuộc tiếp đón CA TPHCM tại Hàng Đẫy vào lúc 18h00 ngày 7/6 không chỉ là trận đấu vì điểm số, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh của một đế chế đang lung lay.

Hy vọng mong manh tại Hàng Đẫy

Hà Nội FC bước vào giai đoạn nước rút với một tâm thế thiếu ổn định đến khó tin. Thất bại 0-1 trước Thanh Hóa ở vòng 22 đã mở đầu cho chuỗi ngày u tối, và đỉnh điểm là trận thua 1-3 trước HAGL vừa qua. Dù Nguyễn Hoàng Hên đã thắp lên hy vọng bằng bàn mở tỷ số, nhưng sự lúng túng của hàng thủ – điển hình là pha phản lưới nhà của Thành Chung – đã khiến mọi thứ sụp đổ.

Hà Nội FC đang gặp khó trong cuộc đua Top 3 V-League. Ảnh: Hà Nội FC.

Với 45 điểm, kém đội xếp thứ ba Ninh Bình 3 điểm, kịch bản để thầy trò HLV Harry Kewell lọt vào Top 3 hiện chỉ tồn tại trên lý thuyết. Họ buộc phải thắng CA TPHCM và hy vọng Ninh Bình trắng tay ở trận đấu cùng giờ. Tuy nhiên, tâm lý thi đấu sau trận thua tại Gia Lai đang là dấu hỏi lớn nhất đặt lên vai cựu danh thủ Liverpool.

Sự lỳ lợm của CA TPHCM dưới triều đại Phùng Thanh Phương

Trái ngược với sự bất ổn của chủ nhà, CA TPHCM đang cho thấy một bộ mặt vô cùng lỳ lợm kể từ khi HLV Phùng Thanh Phương nắm quyền tạm thời. Chuỗi 4 trận bất bại gần nhất, bao gồm cả việc cầm hòa những đối thủ cực mạnh như Ninh Bình hay Thể Công Viettel, đã chứng minh năng lực tổ chức phòng ngự của đội bóng này.

Hiện đứng thứ 5 với 35 điểm, CA TPHCM có động lực rõ ràng là bảo vệ vị trí của mình trước sự áp sát của Nam Định. Lối chơi thực dụng, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà trước khi tung ra những đòn phản công chớp nhoáng đang trở thành bản sắc mới của đại diện bóng đá phía Nam.

Phân tích chiến thuật: Canh bạc của Harry Kewell

Về mặt nhân sự, Hà Nội FC có lực lượng gần như mạnh nhất để thực hiện ý đồ áp đặt lối chơi. HLV Harry Kewell dự kiến sẽ đẩy cao đội hình ngay từ đầu, khai thác các tình huống phối hợp nhóm nhỏ ở trung lộ thông qua sự sáng tạo của Hai Long và khả năng điều tiết của Hùng Dũng. Tuy nhiên, việc dâng cao quá mức trước một đội bóng giỏi phản công như CA TPHCM là một con dao hai lưỡi.

Nguyễn Hoàng Hên là niềm hy vọng của Hà Nội FC. Ảnh: Hà Nội FC.

Bên phía đối diện, sự vắng mặt của Lee Williams do án treo giò là tổn thất lớn cho hàng công CA TPHCM. Dù vậy, họ vẫn sở hữu những quân bài có thể định đoạt trận đấu bằng tốc độ như Raphael hay kinh nghiệm của Nguyễn Tiến Linh. Chốt chặn Patrik Lê Giang với phản xạ xuất thần sẽ là điểm tựa để đội khách đứng vững trước sức ép tại Hàng Đẫy.

Thống kê đáng chú ý và đội hình dự kiến

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ Hà Nội FC khi họ thắng 4/5 trận gần nhất. Tuy nhiên, thất bại 1-2 ở lượt đi là lời cảnh báo đanh thép rằng CA TPHCM đã biết cách để hóa giải lối đá của đội bóng Thủ đô.

Thông tin Hà Nội FC CA TPHCM Phong độ 5 trận Thắng 2, Hòa 1, Thua 2 Thắng 1, Hòa 3, Thua 1 Thứ hạng 4 5 Cầu thủ then chốt Nguyễn Hoàng Hên Patrik Lê Giang

Đội hình dự kiến:

Hà Nội: Văn Chuẩn; Xuân Mạnh, Thành Chung, Adriel, Công Nhật; Hùng Dũng, Văn Toàn; Hai Long, Hoàng Hên, Fisher; Daniel Passira.

Văn Chuẩn; Xuân Mạnh, Thành Chung, Adriel, Công Nhật; Hùng Dũng, Văn Toàn; Hai Long, Hoàng Hên, Fisher; Daniel Passira. CA TPHCM: Patrik Lê Giang; Quang Hùng, Gia Bảo, Hoàng Phúc, Minh Trọng; Đức Huy, Quốc Cường; Raphael, Endrick, Ngọc Long; Tiến Linh.

Trận đấu hứa hẹn sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng. Nếu Hà Nội FC không thể sớm tìm thấy mảnh lưới đối phương, sự nôn nóng có thể khiến họ một lần nữa phải trả giá trước sự thực dụng của HLV Phùng Thanh Phương.