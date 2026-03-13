Hà Nội FC thắng đậm SLNA 3-0: Hai Long rực sáng trong hiệp hai bùng nổ tại Hàng Đẫy Ba bàn thắng của Fisher, Hai Long và Văn Quyết giúp Hà Nội FC đánh bại SLNA với tỷ số 3-0 tại vòng 16 V-League, qua đó thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Hà Nội FC vừa khẳng định vị thế của một ứng viên vô địch bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước SLNA tại vòng 16 V-League. Sau hiệp một đầy bế tắc, sự điều chỉnh chiến thuật của HLV Kewell cùng sự tỏa sáng rực rỡ của các cá nhân trong hiệp hai đã giúp đội bóng Thủ đô giành trọn 3 điểm, áp sát top 3 trên bảng xếp hạng.

Sự lấn lướt của chủ nhà và sự nghiệt ngã từ VAR

Ngay sau tiếng còi khai cuộc tại SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm áp đặt lối chơi. Phút thứ 9, SVĐ dường như nổ tung khi Hai Long đưa bóng vào lưới SLNA sau đường căng ngang của Hoàng Hên. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà nhanh chóng bị dập tắt khi công nghệ VAR xác định Fisher đã phạm lỗi trước đó, khước từ bàn thắng mở tỷ số.

Dù bị từ chối bàn thắng, đội bóng Thủ đô vẫn duy trì sức ép nghẹt thở. Những mũi tấn công như Văn Quyết hay cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên liên tục bắn phá khung thành đối phương. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Văn Bình bên phía SLNA đã giúp đội bóng xứ Nghệ đứng vững trong suốt 45 phút đầu tiên. Ngược lại, SLNA cũng có những lời đáp trả đanh thép bằng các pha phản công tốc độ của Olaha và Moore, nhưng hàng thủ do Duy Mạnh chỉ huy đã chơi tập trung để bảo toàn màng lưới.

Bước ngoặt từ những điều chỉnh nhân sự

Bước sang hiệp hai, những điều chỉnh về mặt vị trí của HLV Kewell bắt đầu phát huy tác dụng. Phút 68, thế bế tắc chính thức bị phá vỡ. Từ hành lang cánh trái, Hoàng Hên thực hiện quả tạt bóng xoáy đầy khó chịu, tạo điều kiện cho ngoại binh Fisher băng cắt dũng mãnh đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Bình.

Hai Long có một ngày thi đấu xuất sắc.

Bàn thắng mở điểm giúp tâm lý các cầu thủ Hà Nội FC trở nên thanh thoát hơn. Chỉ 4 phút sau, tiền vệ trẻ Hai Long đã tạo nên một khoảnh khắc cá nhân thiên tài. Anh thực hiện pha solo đẳng cấp, vượt qua hệ thống phòng ngự gồm ba cầu thủ SLNA trước khi dứt điểm chìm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Hàng Đẫy. Đây được xem là tình huống định đoạt số phận trận đấu khi SLNA bắt đầu cho thấy dấu hiệu hụt hơi.

Bản lĩnh của đội bóng Thủ đô và dấu ấn thủ quân

Trong nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số, SLNA dồn toàn lực lên tấn công. Phút cuối trận, Trần Phi Long có cơ hội thuận lợi với cú dứt điểm uy lực, nhưng thủ thành Văn Chuẩn đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Hà Nội FC. Sự chắc chắn của hàng thủ là tiền đề để đội chủ nhà thực hiện những pha phản đòn sắc lẹm.

Văn Quyết ghi bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền.

Kịch tính trận đấu được khép lại ở phút 90 khi VAR một lần nữa can thiệp sau tình huống Hai Long bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, thủ quân Văn Quyết không mắc sai lầm nào để ấn định chiến thắng đậm đà 3-0. Kết quả này không chỉ mang lại 3 điểm mà còn là lời khẳng định đanh thép về sự trở lại của cựu vương bóng đá Việt Nam trong cuộc đua vô địch đầy cam go ở nửa sau mùa giải.