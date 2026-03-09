Hà Nội FC thắng derby Thủ đô, Philippines gây áp lực lên tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup Hà Nội FC đánh bại CAHN 2-1 trong trận derby căng thẳng. Tại Asian Cup 2026, Philippines thắng Iran 2-0, trực tiếp phả hơi nóng lên tuyển nữ Việt Nam.

Tâm điểm bóng đá Việt Nam ngày 9/3 đổ dồn về những diễn biến kịch tính tại vòng 15 V-League 2025/2026 và cục diện bảng A Asian Cup 2026. Trong khi Hà Nội FC khẳng định bản lĩnh ở trận derby Thủ đô, tuyển nữ Philippines cũng tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đua giành vé vớt vào tứ kết châu lục.

Philippines thắng Iran, tuyển nữ Việt Nam chịu áp lực lớn

Chiều 8/3, tuyển nữ Philippines đã hoàn thành mục tiêu khi đánh bại Iran với tỷ số 2-0 ở lượt cuối bảng A Asian Cup 2026. Kết quả này giúp đại diện Đông Nam Á kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 với 3 điểm (hiệu số -2). Chiến thắng của Philippines trực tiếp phả hơi nóng lên tuyển nữ Việt Nam (3 điểm, hiệu số 0) và Uzbekistan trong cuộc đua giành hai suất vé vớt vào vòng tứ kết.

Tuyển nữ Philippines có chiến thắng quan trọng trước Iran.

Hiện tại, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vẫn nắm quyền tự quyết. Sau thất bại 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa, tuyển nữ Việt Nam buộc phải tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng gặp Nhật Bản vào ngày 10/3. Một kết quả hòa trước đối thủ mạnh nhất châu lục sẽ giúp Việt Nam chính thức đi tiếp, nuôi hy vọng giành vé dự World Cup 2027.

Hà Nội FC thắng derby, Văn Quyết từ chối bắt tay Văn Hậu

Tại V-League, trận derby Thủ đô giữa Hà Nội FC và CAHN đã diễn ra với sự căng thẳng tột độ. Đỗ Hoàng Hên trở thành người hùng của đội bóng áo tím với cú đúp bàn thắng, giúp Hà Nội FC giành thắng lợi 2-1. Phải đến phút 90+9, Leonardo Artur mới ghi bàn danh dự cho CAHN trên chấm phạt đền.

Đáng chú ý, trận đấu chứng kiến khoảnh khắc gây tranh cãi ở phút 33 khi Đoàn Văn Hậu nhận thẻ vàng sau pha đánh nguội với cầu thủ Hà Nội FC. Dù hậu vệ của CAHN đã chủ động tiến lại gần để bắt tay xin lỗi, nhưng đội trưởng Văn Quyết đã lạnh lùng quay đi. Hành động này cho thấy sức nóng và sự quyết liệt không khoan nhượng của trận derby giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ.

Đoàn Văn Hậu có tình huống mâu thuẫn với Văn Quyết.

Nguyễn Xuân Son bỏ lỡ khó tin, Khuất Văn Khang rực sáng

Trong một diễn biến khác, Nam Định FC đã giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước PVF-CAND nhờ bàn thắng muộn của Lucas Alves ở phút 90. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất của trận đấu lại là màn trình diễn vô duyên kỳ lạ của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Chân sút chủ lực này đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội mười mươi, bao gồm hai lần đưa bóng trúng khung gỗ và một pha dứt điểm hụt trước khung thành trống ở cự ly chưa đầy 1 mét.

Trái ngược với sự bế tắc của Xuân Son, tài năng trẻ Khuất Văn Khang tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng tại Thể Công Viettel. Với một siêu phẩm sút xa và một đường kiến tạo, Văn Khang đã giúp đội bóng áo lính đánh bại Becamex TP.HCM 3-1, qua đó xây chắc vị trí nhì bảng V-League. Đội trưởng U23 Việt Nam hiện đã có 3 bàn thắng và 3 kiến tạo từ đầu mùa.

Cuộc đua "gác đền" tại tuyển quốc gia nóng dần

Phong độ ổn định của các thủ môn tại V-League đang tạo ra cơn đau đầu dễ chịu cho ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Sự tiến bộ vượt bậc của Trần Trung Kiên (HAGL) cùng đẳng cấp của Patrik Lê Giang (CAHN) – người vừa nhập tịch đầu năm 2026 – đang tạo ra áp lực cực lớn lên hai cái tên quen thuộc là Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm. Những pha cứu thua xuất thần của Lê Giang và Trung Kiên trong các vòng đấu vừa qua cho thấy cuộc cạnh tranh cho vị trí số 1 trong khung gỗ đội tuyển sẽ vô cùng khốc liệt trong thời gian tới.