Hà Nội FC thắng kịch tính 4-2 tại V-League và triển vọng mũi đinh ba nhập tịch của ĐT Việt Nam Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp giúp Hà Nội FC áp sát top 3 V-League, trong khi lộ trình nhập tịch của Alan Grafite mở ra hy vọng mới cho hàng công Đội tuyển quốc gia.

Vòng 19 LPBank V-League 2025 - 2026 chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của các chân sút ngoại binh và tiền đạo nhập tịch. Tâm điểm là chiến thắng cách biệt của Hà Nội FC cùng những tính toán nhân sự quan trọng của HLV Kim Sang-sik cho các mục tiêu quốc tế trong năm 2026.

Đỗ Hoàng Hên rực sáng giúp Hà Nội FC bám đuổi top 3

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã có màn ngược dòng ấn tượng trước Becamex TP.HCM. Dù bất ngờ để thủng lưới ngay ở phút thứ 2 sau pha dứt điểm của Nguyễn Trần Việt Cường, đội bóng thủ đô vẫn duy trì được sự điềm tĩnh để kiểm soát hoàn toàn thế trận. Ngôi sao sáng nhất không ai khác chính là tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

Cầu thủ này đã đóng góp trực tiếp vào 3 bàn thắng, bao gồm một cú đúp và một đường kiến tạo cho đồng đội. Hai pha lập công còn lại của Hà Nội FC được ghi do công của Nguyễn Hai Long và David Fisher, khép lại thắng lợi 4-2 đầy thuyết phục. Với 9 bàn thắng kể từ khi bắt đầu thi đấu từ vòng 7, Đỗ Hoàng Hên hiện đã vươn lên top 3 danh sách vua phá lưới, đồng thời giúp Hà Nội FC thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ ba là Ninh Bình xuống chỉ còn 1 điểm.

Hoàng Hên lại nổ súng.

Triển vọng mũi đinh ba nhập tịch tại Đội tuyển Việt Nam

Bên cạnh phong độ của Đỗ Hoàng Hên, thông tin Alan Grafite gia hạn hợp đồng với CLB Công an Hà Nội đến năm 2028 đang tạo nên cơn sốt. Nếu hoàn tất thời hạn này, chân sút người Brazil sẽ đủ điều kiện cư trú 5 năm để xin nhập tịch Việt Nam vào năm 2028.

Hiện tại, Alan đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League với 14 pha lập công. Giới chuyên môn nhận định, nếu ĐT Việt Nam sở hữu bộ ba Alan Grafite, Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, hàng công của "Chiến binh Sao Vàng" sẽ sở hữu sức mạnh đáng gờm ở tầm châu lục. Báo chí khu vực, đặc biệt là Thái Lan, cũng bày tỏ sự e dè trước kịch bản này của bóng đá Việt Nam.

Alan có khả năng sắp nhập tịch Việt Nam.

Kế hoạch táo bạo của HLV Kim Sang-sik cho ASIAD 20

HLV Kim Sang-sik và VFF đã đi đến thống nhất về một lộ trình phát triển dài hơi. Theo đó, U23 Việt Nam sẽ không sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi tại kỳ ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới. Thay vào đó, đội hình sẽ tập trung tối đa cho lứa cầu thủ U21 (sinh năm 2005 - 2007) với những cái tên triển vọng như Lê Phát, Công Phương.

Do lịch thi đấu ASIAD trùng với FIFA ASEAN Cup 2026, trợ lý Đinh Hồng Vinh sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn dắt đội trẻ tại Nhật Bản, trong khi ông Kim tập trung cho ĐTQG. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh, bí quyết thành công của ông tại Việt Nam chính là sự thấu hiểu và kết nối tâm lý với học trò như những người anh em trong gia đình.

Biến động nhân sự trước thềm đại chiến tại Bình Dương

Tại vòng 19, trận đấu giữa Công an TP.HCM và Công an Hà Nội trên sân vận động Bình Dương cũng thu hút nhiều sự chú ý. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tiến Linh trở lại sân đấu này để đối đầu với đội bóng cũ trong bối cảnh sân Thống Nhất đang đại tu.

Cả hai đội đều đối mặt với tổn thất nghiêm trọng về lực lượng. Công an Hà Nội mất cặp trung vệ trụ cột Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh do án treo giò. Phía ngược lại, Công an TP.HCM cũng thiếu vắng Matheus, Nguyễn Quang Hùng và Huy Hoàng với lý do tương tự. Trận đấu này được dự báo sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt cho khả năng xoay tua đội hình của cả hai huấn luyện viên.

Thống kê nổi bật vòng 19 V-League