Hà Nội FC thắng kịch tính Nam Định, xác định đội bóng đầu tiên xuống hạng tại V-League Chiến thắng 2-1 của Hà Nội FC trước Nam Định làm xoay chuyển cuộc đua vô địch, trong khi CLB Thanh Niên TP.HCM chính thức xuống hạng sau trận thua đậm tại giải Hạng Nhất.

Vòng 24 giải V-League 2025/2026 chứng kiến những diễn biến kịch tính làm thay đổi hoàn toàn cục diện bảng xếp hạng. Tâm điểm đổ dồn về sân vận động Hàng Đẫy, nơi Hà Nội FC khẳng định bản lĩnh trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Nam Định, trong khi những sự cố kỹ thuật và kết quả gây sốc ở các sân cỏ khác cũng tạo nên một ngày thi đấu đáng nhớ của bóng đá Việt Nam.

Đại chiến tại Hàng Đẫy và bản lĩnh của Hà Nội FC

Cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Nam Định không chỉ đơn thuần là một trận đấu điểm số mà còn mang tính chất bước ngoặt cho cả mùa giải. Trong một thế trận giằng co và đầy tính toán, đội bóng Thủ đô đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-1, qua đó gây áp lực lớn lên nhóm dẫn đầu.

Harry Kewell hài lòng với triết lý bóng đá đẹp

HLV Harry Kewell không giấu nổi niềm tự hào về tinh thần chiến đấu của các học trò. Chiến lược gia này nhấn mạnh rằng dù mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu, mục tiêu của đội bóng không chỉ là kết quả mà còn là phong cách chơi bóng.

"Chúng tôi muốn làm những điều vươn xa ngoài mong đợi của mọi người, nhưng điều quan trọng là chơi một thứ bóng đá đẹp. Tôi nghĩ các cầu thủ hôm nay đã thể hiện được điều đó", Harry Kewell chia sẻ sau trận đấu.

Hà Nội của Kewell đánh bại Nam Định.

Nam Định và bài toán khủng hoảng tâm lý

Ngược lại với niềm vui của đội chủ nhà, CLB Nam Định phải đối mặt với nỗi lo sa sút phong độ vào giai đoạn quyết định. HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận sự mất tập trung đã khiến đội bóng của ông trả giá đắt dù đã có những cải thiện đáng kể trong hiệp hai.

Nhà cầm quân này thẳng thắn chỉ ra vấn đề lớn nhất của đội bóng hiện tại nằm ở khía cạnh tinh thần: "Sự quyết tâm không còn như lúc đầu, tôi nghĩ đây là một vấn đề mà đội chúng tôi đang mắc phải. Tinh thần toàn đội đang đi xuống và dẫn đến những bàn thua ở thời điểm quyết định".

HLV Vũ Hồng Việt nhận định tinh thần Nam Định sa sút.

Sự cố hy hữu tại sân Gò Đậu và kịch bản xuống hạng sớm

Bên cạnh những cuộc đối đầu chuyên môn, bóng đá Việt Nam ngày 25/5 còn ghi nhận những sự kiện đáng chú ý từ hạ tầng sân bãi đến kết quả ngã ngũ ở giải Hạng Nhất.

Trận đấu gián đoạn 20 phút vì mất điện

Tại sân Gò Đậu, trận "chung kết ngược" giữa Becamex TP.HCM và Sông Lam Nghệ An đã gặp phải sự cố hy hữu. Khi trận đấu đang diễn ra căng thẳng ở phút 31, hệ thống đèn chiếu sáng đột ngột tắt lịm, buộc trọng tài chính Lê Vũ Linh phải tạm dừng trận đấu.

Phải mất gần 20 phút để Ban tổ chức sân khắc phục sự cố kỹ thuật. Dù trận đấu sau đó đã được tiếp tục, nhưng sự gián đoạn này ít nhiều đã ảnh hưởng đến nhịp độ chơi bóng của cầu thủ hai đội trong một màn chạm trán mang tính chất sống còn cho suất trụ hạng.

Thanh Niên TP.HCM chính thức xuống hạng

Tại giải Hạng Nhất quốc gia, số phận của CLB Thanh Niên TP.HCM đã chính thức được định đoạt sau vòng 20. Thất bại thảm khốc với tỷ số 0-8 trước Bắc Ninh FC đã khiến đội bóng này trở thành cái tên duy nhất phải nhận tấm vé xuống hạng sớm 2 vòng đấu. Trong khi đó, chiến thắng hủy diệt giúp Bắc Ninh FC tiếp tục duy trì hy vọng bám đuổi Đồng Nai trong cuộc đua thăng hạng.

Điểm sáng từ bóng đá nữ và nỗi buồn của Đặng Văn Lâm

Khép lại bản tin bóng đá là những thông tin trái chiều về các đại diện bóng đá Việt Nam tại đấu trường quốc tế và cuộc đua thứ hạng tại quốc nội.

CLB nữ TP.HCM nhận giải Fair Play từ AFC

Tại Suwon, Hàn Quốc, CLB nữ TP.HCM đã vinh dự nhận giải thưởng Fair Play tại lễ trao giải AFC Women’s Champions League 2025/26. Đây là sự ghi nhận cho tinh thần thi đấu chuyên nghiệp của đại diện Việt Nam sau hành trình ấn tượng tiến vào vòng tứ kết, vượt qua nhiều đối thủ mạnh trong khu vực như Stallion Laguna hay Lion City Sailors.

Đặng Văn Lâm nuối tiếc vì trận hòa của Ninh Bình

Trong cuộc đua giành vị trí thứ hai tại V-League, CLB Ninh Bình đã tự làm khó mình khi để CA TP.HCM cầm hòa với tỷ số 1-1. Thủ thành Đặng Văn Lâm bày tỏ sự thất vọng sau trận đấu khi đội nhà đánh mất điểm số quan trọng.

"Toàn đội rất tiếc vì mất điểm quan trọng trong cuộc đua vị trí thứ hai. Nếu muốn đứng vị trí cao nhất thì những trận đấu như hôm nay phải được giải quyết", Văn Lâm chia sẻ. Sau 24 vòng đấu, Ninh Bình hiện có 45 điểm, bằng điểm với Hà Nội FC và chuẩn bị đối đầu với Thanh Hóa ở vòng đấu tới.