Hà Nội FC thắng ngược Becamex TP.HCM 4-2: Hai Long và sự bùng nổ của cặp bài trùng mới Tiền vệ Nguyễn Hai Long khẳng định sự ăn ý với Đỗ Hoàng Hên là kết quả của quá trình tập luyện cường độ cao, đồng thời quyết tâm hoàn thiện kỹ năng dứt điểm sau trận thắng tại Hàng Đẫy.

Trong trận cầu kịch tính tại vòng 19 V-League, Hà Nội FC đã khẳng định bản lĩnh bằng chiến thắng ngược dòng 4-2 trước Becamex TP.HCM. Điểm nhấn lớn nhất trong lối chơi của đội bóng Thủ đô chính là sự liên kết mật thiết giữa tiền vệ Nguyễn Hai Long và ngôi sao nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

Công thức tạo nên sự ăn ý giữa Hai Long và Đỗ Hoàng Hên

Dù phải nhận bàn thua sớm ngay từ phút đầu tiên, Hà Nội FC không hề lúng túng. Đội bóng nhanh chóng lấy lại thế trận và ghi liên tiếp 4 bàn thắng nhờ công của Đỗ Hoàng Hên (cú đúp), Hai Long và David Fisher. Trong đó, sợi dây liên lạc giữa Hai Long và Hoàng Hên được xem là chìa khóa mở ra các phương án tấn công đa dạng.

Hai Long tỏ ra ăn ý với Hoàng Hên

Giải mã về sự bùng nổ này, Hai Long cho biết đây không phải là kết quả ngẫu nhiên mà là thành quả của quá trình chuẩn bị bài bản. "Sự kết hợp giữa tôi và Hên không tự nhiên mà có. Đó là thành quả từ những buổi tập cực kỳ khắc nghiệt dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng", tiền vệ quê Quảng Ninh chia sẻ. Sự thấu hiểu về không gian và nhịp di chuyển giúp cả hai dễ dàng tìm thấy nhau trong các tình huống phối hợp ở cường độ cao.

Nỗ lực hoàn thiện và bước tiến về nền tảng thể lực

Dù có một trận đấu thành công về mặt kết quả, Hai Long vẫn duy trì thái độ khắt khe với bản thân. Anh thừa nhận việc bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn là điều cần phải khắc phục sớm để có thể định đoạt trận đấu hiệu quả hơn. Đây là tư duy của một cầu thủ đang ở giai đoạn chín muồi, luôn tìm kiếm sự hoàn hảo trong từng pha xử lý cuối cùng.

Đáng chú ý, nền tảng thể lực – vốn từng được coi là điểm yếu của Hai Long – đã có sự cải thiện vượt bậc. Trong suốt 90 phút tại Hàng Đẫy, tiền vệ này duy trì được cường độ hoạt động rộng, tham gia tích cực vào cả hai mặt trận tấn công và hỗ trợ phòng ngự. Sự bền bỉ này cho thấy những giáo án thể lực tại câu lạc bộ đang mang lại hiệu quả rõ rệt.

Bản lĩnh của đội bóng lớn

Vượt qua áp lực từ bàn thua sớm, tinh thần của các cầu thủ Hà Nội FC là yếu tố then chốt giúp họ giữ lại 3 điểm. Hai Long nhấn mạnh sự bình tĩnh và tin tưởng đồng đội chính là sức mạnh nội tại của đội bóng. Chiến thắng này không chỉ củng cố vị thế của Hà Nội FC mà còn tiếp thêm động lực cho cuộc đua vào Top 3 trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Với phong độ hiện tại của các trụ cột như Hai Long và Đỗ Hoàng Hên, Hà Nội FC đang dần hoàn thiện bộ khung tối ưu, sẵn sàng cho những thử thách khắc nghiệt hơn phía trước tại V-League.