Hà Nội FC thắng thuyết phục CAHN 2-0: Cú đúp rực sáng của Hoàng Hên Tiền đạo Hoàng Hên ghi dấu ấn đậm nét với hai bàn thắng giúp Hà Nội FC đánh bại CAHN trong trận derby Thủ đô kịch tính tại V-League trên sân Hàng Đẫy tối 8/3.

Hà Nội FC đã khẳng định bản lĩnh của một "ông lớn" khi đánh bại đối thủ duyên nợ CAHN với tỷ số 2-0 trong trận derby Thủ đô tại vòng đấu V-League. Tiền đạo Hoàng Hên trở thành tâm điểm của trận đấu với cú đúp bàn thắng đẳng cấp, trong khi sự xuất sắc của thủ thành Quan Văn Chuẩn và hàng phòng ngự đã dập tắt mọi hy vọng lật ngược thế cờ bên phía đội khách.

Hoàng Hên lập cú đúp giúp Hà Nội FC giành thắng lợi.

Bước ngoặt từ nỗ lực cá nhân của Hoàng Hên

Trận derby trên sân vận động Hàng Đẫy tối ngày 8/3 diễn ra với bầu không khí vô cùng sôi động. Ngay từ những phút đầu, tính chất căng thẳng của trận cầu đinh đã được thể hiện rõ nét qua các pha tranh chấp quyết liệt. Đáng chú ý là tình huống va chạm mạnh giữa Hai Long và Đoàn Văn Hậu ngay từ phút thứ 2, báo hiệu một đêm thi đấu đầy vất vả cho tổ trọng tài.

CAHN chủ động đẩy cao đội hình tấn công ở hai biên với sự cơ động của Quang Hải và Đình Bắc. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của Hà Nội FC đã chơi tập trung, ngăn chặn hiệu quả các pha hãm thành từ sớm. Trong bối cảnh thế trận giằng co, bước ngoặt đã xuất hiện ở phút 26 từ một nỗ lực cá nhân xuất sắc.

Tiền đạo Hoàng Hên có pha che chắn bóng khôn ngoan trước áp lực của hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Nguyễn Filip. Đáng lưu ý, thủ thành của CAHN đã gặp không ít khó khăn ở mùa giải năm nay do ảnh hưởng của chấn thương.

Hàng thủ kiên cường và đòn kết liễu trên chấm 11m

Bị dẫn bàn, CAHN nỗ lực vùng lên mạnh mẽ. Đội bóng áo đỏ tạo ra không ít sóng gió, đặc biệt là cú sút hiểm hóc của Stefan Mauk, nhưng thủ thành Quan Văn Chuẩn đã có pha cứu thua ấn tượng để bảo toàn lợi thế trước khi bước vào giờ nghỉ.

Ngày thi đấu chói sáng của Hoàng Hên.

Sang hiệp hai, áp lực từ phía CAHN ngày càng tăng cao. Phút 55, Leo Artur thực hiện pha xử lý ở đẳng cấp cao, loại bỏ hàng thủ áo tím, nhưng trung vệ Duy Mạnh đã kịp thời có mặt phá bóng ngay trên vạch vôi. Sự kịch tính được đẩy lên cao trào với những pha va chạm không khoan nhượng giữa Văn Đô và Xuân Mạnh khiến cả hai phải nằm sân.

Trong lúc mải mê tấn công, CAHN đã phải nhận đòn "hồi mã thương". Phút 71, thủ môn Nguyễn Filip phạm lỗi với Fisher trong vòng cấm, khiến đội khách phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Hoàng Hên không bỏ lỡ cơ hội để hoàn tất cú đúp ở phút 74, ấn định chiến thắng 2-0 cho Hà Nội FC.

Thống kê trận đấu Hà Nội FC 2-0 CAHN

Thông số Hà Nội FC CAHN Tỷ số chung cuộc 2 0 Cầu thủ ghi bàn Hoàng Hên (26', 74') - Thủ môn cứu thua Quan Văn Chuẩn Nguyễn Filip Địa điểm Sân Hàng Đẫy 8/3

Chiến thắng này không chỉ mang lại 3 điểm quan trọng mà còn khẳng định vị thế của Hà Nội FC trong các trận cầu lớn. Ngược lại, CAHN sẽ phải tự trách mình khi phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn và bộc lộ những sai lầm chết người nơi hệ thống phòng ngự.