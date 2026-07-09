Hà Nội tạm cấm 29 tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm phục vụ kỷ niệm 80 năm An ninh nhân dân Công an TP Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tạm cấm và hạn chế phương tiện tại khu vực trung tâm trong hai ngày 9-10/7 để phục vụ các hoạt động kỷ niệm.

Nhằm phục vụ chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an TP Hà Nội sẽ thực hiện phương án phân luồng, tạm cấm phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm trong hai ngày 9 và 10/7/2026.

Cấm triệt để phương tiện trên đường Đinh Tiên Hoàng tối 9/7

Đáng chú ý nhất là quy định cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng trong khung giờ từ 20h00 đến 23h00 ngày 9/7/2026. Phạm vi cấm bắt đầu từ phố Trần Nguyên Hãn đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Việc tạm dừng lưu thông tại đoạn đường này nhằm đảm bảo không gian tổ chức chương trình Gala và các hoạt động trưng bày, triển lãm tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đây là nơi dự kiến sẽ tập trung đông đảo người dân, đại biểu và các lực lượng chức năng tham gia sự kiện.

Danh sách 29 tuyến phố bị tạm cấm và hạn chế lưu thông

Trong hai ngày 9 và 10/7, lực lượng chức năng sẽ áp dụng lệnh tạm cấm đối với xe tải có khối lượng chuyên chở từ 500 kg trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (ngoại trừ xe buýt, xe thu gom rác và xe phục vụ sự kiện) trên 29 tuyến phố trung tâm.

Danh mục các tuyến đường, phố thực hiện điều tiết giao thông bao gồm: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Lai, Lê Thạch, Hàng Khay, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung và Lý Quốc Sư.

Bên cạnh đó, đối với ô tô cá nhân và xe máy, lực lượng CSGT sẽ tổ chức hướng dẫn, hạn chế lưu thông tùy theo tình hình thực tế tại các khu vực phụ cận hồ Hoàn Kiếm.

Lộ trình di chuyển thay thế cho người dân

Để tránh ùn tắc cục bộ, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động thay đổi lộ trình di chuyển. Cụ thể:

Hướng từ phía Đông, Đông Bắc (vùng Gia Lâm, Long Biên...) đi phía Tây, Tây Bắc (vùng Đống Đa, phía Tây thành phố): Người dân nên di chuyển qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy hoặc cầu Thanh Trì. Sau đó, tiếp tục lộ trình theo các tuyến đê 401, đường Yên Phụ, đường Thanh Niên hoặc đường Vành đai 3.

Người dân nên di chuyển qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy hoặc cầu Thanh Trì. Sau đó, tiếp tục lộ trình theo các tuyến đê 401, đường Yên Phụ, đường Thanh Niên hoặc đường Vành đai 3. Hướng từ phía Bắc (vùng Tây Hồ, Đông Anh...) đi phía Nam (vùng Hoàng Mai, Thanh Trì...): Các phương tiện có thể đi qua cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long, sau đó lưu thông theo các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Vành đai 2 hoặc Vành đai 3.

Công an thành phố cũng đề nghị các đơn vị liên quan điều chỉnh lộ trình xe buýt phù hợp để không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo tại hiện trường để đảm bảo an toàn và thông suốt.