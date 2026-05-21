Hà Nội tích hợp tra cứu điểm thi lớp 10 trên iHanoi

Hà Nội triển khai tiện ích tra cứu điểm thi lớp 10 trên ứng dụng iHanoi nhằm hỗ trợ học sinh và phụ huynh chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh năm học 2026-2027. Công cụ này cho phép tìm nhanh địa điểm thi, xem thông tin chi tiết và lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp.

Ứng dụng iHanoi sử dụng bản đồ số để hiển thị trực quan vị trí các điểm thi lớp 10 trên toàn thành phố. Phụ huynh và học sinh có thể chủ động khảo sát đường đi, hạn chế tình trạng đến muộn hoặc nhầm địa điểm thi.

Hà Nội tích hợp bản đồ số điểm thi lớp 10

Nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của học sinh và phụ huynh, Hà Nội đã đưa vào sử dụng tiện ích “Tra cứu địa điểm thi lớp 10 trung học phổ thông” trên ứng dụng iHanoi.

Tiện ích này hiển thị trực quan các điểm thi lớp 10 năm học 2026-2027 bằng bản đồ số. Người dùng chỉ cần truy cập ứng dụng iHanoi và chọn mục “Tra cứu địa điểm thi lớp 10 trung học phổ thông” tại nhóm tiện ích mới.

Sau khi truy cập, hệ thống sẽ hiển thị các điểm thi bằng biểu tượng định vị trên bản đồ. Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ thao tác đối với cả học sinh và phụ huynh.

Cho phép tìm nhanh theo tên trường và điểm thi

Ứng dụng iHanoi hỗ trợ tìm kiếm nhanh theo tên trường hoặc điểm thi. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả tương ứng.

Ví dụ, khi tìm kiếm “Trung học phổ thông Minh Khai”, ứng dụng sẽ hiển thị điểm thi “153 - THPT Minh Khai” cùng địa chỉ tại thôn Đĩnh Tú, xã Kiều Phú, Hà Nội.

Ngoài vị trí trên bản đồ, iHanoi còn cung cấp đầy đủ thông tin về tên trường tuyển sinh, mã đơn vị tuyển sinh, mã điểm thi và số phòng thi.

Đối với điểm thi 153 - THPT Minh Khai, hệ thống hiển thị mã đơn vị tuyển sinh 2102, mã điểm thi 153 và tổng số 26 phòng thi.

Học sinh chủ động khảo sát đường đi trước kỳ thi

Thông qua tiện ích bản đồ số, học sinh và phụ huynh có thể xác định trước vị trí điểm thi, tính toán thời gian di chuyển và lựa chọn phương tiện phù hợp.

Giải pháp này đặc biệt hữu ích đối với các thí sinh dự thi tại địa điểm xa nơi cư trú hoặc chưa quen thuộc đường đi.

Việc tích hợp tra cứu điểm thi trên iHanoi cũng giúp giảm áp lực tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Người dùng chỉ cần sử dụng một nền tảng duy nhất ngay trên điện thoại thông minh.

Gần 125.000 thí sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội năm học 2026-2027 sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5.

Thí sinh sẽ tham dự 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Lịch thi chuyên được tổ chức vào ngày 1/6.

Năm nay, Hà Nội ghi nhận gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10. Thành phố dự kiến bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi, trong đó có 388 phòng thi dự phòng.

Ngành giáo dục Hà Nội cũng điều động khoảng 17.150 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia công tác coi thi. Ngoài ra, gần 2.300 cán bộ và giáo viên được huy động cho công tác chấm thi.

Việc đưa bản đồ số điểm thi lớp 10 lên ứng dụng iHanoi giúp học sinh và phụ huynh chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị. Đây là một trong những giải pháp hỗ trợ công nghệ đáng chú ý của Hà Nội trước kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026-2027.