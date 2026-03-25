Đời sống Hà Nội yêu cầu hoàn tất rà soát dữ liệu tuyển sinh đầu cấp trước 31/3 Hà Nội yêu cầu rà soát dữ liệu tuyển sinh đầu cấp, đồng bộ GIS, xác nhận thông tin trước 31/3 để đảm bảo tuyển sinh 2026-2027 minh bạch

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh thực hiện rà soát dữ liệu tuyển sinh đầu cấp cho năm học 2026-2027.

Theo chỉ đạo, UBND các xã, phường yêu cầu các trường tiếp tục kiểm tra, cập nhật dữ liệu, đảm bảo địa chỉ cư trú được xác định chính xác theo tọa độ để đồng bộ với hệ thống tuyển sinh trực tuyến tích hợp bản đồ GIS.

Các cơ sở giáo dục đồng thời phải phối hợp với công an địa phương để hoàn tất việc cấp thẻ căn cước và định danh điện tử mức 2 cho học sinh lớp 9.

Nhà trường cần bố trí nhân sự tiếp nhận, xử lý các vướng mắc phát sinh, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình rà soát và cập nhật dữ liệu.

Địa phương được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên và phụ huynh sử dụng hệ thống tuyển sinh trực tuyến có tích hợp bản đồ GIS và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Phụ huynh cần chủ động kiểm tra, xác nhận thông tin của con em trên hệ thống.

Đối với trẻ đăng ký vào mầm non từ 3 đến 5 tuổi, phụ huynh phải kê khai đầy đủ thông tin trên cổng tuyển sinh.

Với các trường hợp đặc biệt như trẻ vào lớp 1 chưa học mầm non, học sinh lớp 5 không học tại các trường trên địa bàn nhưng cư trú tại địa phương, UBND xã, phường sẽ phối hợp công an rà soát dữ liệu, đặc biệt là thông tin nơi ở hiện tại trên ứng dụng VNeID của phụ huynh.

Sau khi rà soát, danh sách sẽ được cập nhật lên hệ thống tuyển sinh đầu cấp và thông báo để phụ huynh kiểm tra, xác nhận tại cổng tuyển sinh của thành phố.

Các trường học có trách nhiệm cập nhật thông tin, bố trí cán bộ hỗ trợ phụ huynh, đồng thời điều chỉnh dữ liệu cư trú theo thông tin trên VNeID kèm minh chứng. Nhà trường cũng phải cung cấp mã học sinh và hướng dẫn phụ huynh rà soát, xác nhận thông tin phục vụ đăng ký tuyển sinh.

Đối với học sinh lớp 9 tự do, các trường THCS cần hỗ trợ nhập dữ liệu và cấp mã học sinh để đảm bảo quyền lợi trong quá trình đăng ký và nhập học.

Phụ huynh cần chủ động truy cập cổng tuyển sinh để kiểm tra, xác nhận thông tin đúng thời hạn. Nếu có sai lệch, cần phối hợp điều chỉnh và cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh khi thông tin khác với dữ liệu cư trú trên VNeID.

Trường hợp không xác nhận dữ liệu đúng hạn, hệ thống sẽ sử dụng thông tin hiện có để phục vụ tuyển sinh. Sau thời gian quy định, việc điều chỉnh thông tin cư trú sẽ không được giải quyết, trừ các trường hợp đặc biệt.

Theo kế hoạch, toàn bộ công tác rà soát dữ liệu phải hoàn thành trước ngày 31/3 nhằm đảm bảo quá trình tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 diễn ra minh bạch, chính xác và hiệu quả.