Về Báo Hà Tĩnh
Chuyên mục

Hà Tĩnh cần hoàn thiện chính sách tích tụ đất nông nghiệp.

Văn Sơn - 07/11/2026 07:52
Hà Tĩnh cần hoàn thiện chính sách tích tụ đất nông nghiệp. Đây là điều kiện quan trọng để hình thành những vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn.
Hà Tĩnh cần hoàn thiện chính sách tích tụ đất nông nghiệp
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO