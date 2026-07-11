Hà Tĩnh cần hoàn thiện chính sách tích tụ đất nông nghiệp.

Văn Sơn - 07/11/2026 07:52

Hà Tĩnh cần hoàn thiện chính sách tích tụ đất nông nghiệp. Đây là điều kiện quan trọng để hình thành những vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn.