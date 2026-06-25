Hà Tĩnh: Huyền thoại và bản sắc

Nguyễn Hoàng Kiều Anh - 25/06/2026 06:13

“Huyền thoại và bản sắc” là trải nghiệm của ca sĩ Tấn Sơn và Hoa khôi thể thao Ái Quỳ khi đến với cội nguồn văn hóa thiêng liêng của đất và người Hà Tĩnh.