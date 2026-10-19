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Hà Tĩnh Kiểm soát nguồn thực phẩm, bảo vệ bữa ăn học đường

Đinh Hồng Việt - 19/10/2026 15:53
Hà Tĩnh tập trung kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng thực phẩm cung cấp thực phẩm cho cơ sở giáo dục.
Hà Tĩnh kiểm soát nguồn thực phẩm, bảo vệ bữa ăn học đường
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