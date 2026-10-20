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Hà Tĩnh - Ký ức từ những tài liệu lưu trữ

Dương Phương - 20/10/2026 18:42
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đang bảo quản khoảng 63 mét giá tài liệu giai đoạn 1945–1975, lưu giữ ký ức về một vùng đất Hà Tĩnh anh hùng.
Hà Tĩnh - Ký ức từ những tài liệu lưu trữ
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