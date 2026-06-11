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Hà Tĩnh: Quy định chung - Vì sao khó thực thi?

Võ Thị Thanh Huyền - 06/11/2026 17:59
Tại Hà Tĩnh, vì sao nhiều quy định về trật tự, văn minh đô thị triển khai lâu nay nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn? Đâu là nguyên nhân?
Quy định chung - Vì sao khó hiệu quả?
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