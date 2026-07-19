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Nông thôn mới

Hà Tĩnh tiếp sức sinh kế từ nguồn vốn chính sách

Quỳnh Nga - 19/07/2026 20:47
Nghị quyết 171 HĐND tỉnh mở rộng đối tượng tiếp cận tín dụng chính sách xã hội để phát triển sản xuất, nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.
Hà Tĩnh tiếp sức sinh kế từ nguồn vốn chính sách
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